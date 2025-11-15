Giải mã sức hút của Vũ trụ Đồng tiền 2025: “Giảng đường” tài chính 4.0 thu hút 54 trường đại học tranh đấu

Sức hút của "giảng đường tài chính 4.0"

Sau 2 mùa lên sóng, The Moneyverse đã tạo ra hiện tượng gameshow giáo dục - giải trí, được giới trẻ toàn quốc đón nhận và thu hút sự đồng hành của đông đảo trường đại học, doanh nghiệp, chuyên gia. Theo BTC, mùa 2 của chương trình ghi nhận 54 trường đại học tham gia, hàng chục nghìn sinh viên được tiếp cận chuỗi hoạt động, cùng hàng triệu lượt xem trên đa nền tảng, minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của “giảng đường tài chính 4.0” hot nhất hiện nay.

Không chỉ là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên tại Việt Nam khai thác chủ đề giáo dục tài chính kết hợp giải trí, The Moneyverse chinh phục khán giả nhờ nội dung thực tế, giàu tính ứng dụng, có tính thời sự cao, tránh xa lối biên soạn học thuật, đồng thời phản ánh đúng tinh thần của kỷ nguyên số.

Cụ thể, ở vòng tứ kết các thí sinh sẽ giải quyết các bài toán tài chính cá nhân, bài toán đầu tư để xây dựng tư duy làm chủ đồng tiền đúng đắn. Đến vòng bán kết, các đội chơi phải trực tiếp bắt tay áp dụng kiến thức từ trước để bán hàng thật, kiếm tiền thật, trên chính kế hoạch đề ra.

Tại vòng chung kết, người chơi bước vào phần thi trắc nghiệm trực tuyến với 1.000 khán giả, đối mặt trực tiếp tranh biện với tỷ phú, đấu trí cùng AI. Mỗi vòng thi là nấc thang để hoàn thiện lộ trình làm chủ đồng tiền, hướng tới xây dựng hình mẫu người trẻ văn minh, bản lĩnh, hiểu biết bài bản về quản lý tài chính.

Đại diện Học viện Tài chính nhận định: “Là người theo dõi rất sát chương trình, tôi thấy đây là 1 một sân chơi không chỉ giúp cho các em thể hiện được trí tuệ, kiến thức và kỹ năng về quản lý tài chính cá nhân mà còn thể hiện được bản lĩnh và tư duy chiến lược.

Nội dung thi và các thử thách từ chương trình giúp các em có nhiều trải nghiệm thực tế, rèn luyện tính kiên trì, sự nỗ lực. Đặc biệt, các hoạt động huấn luyện của của các chuyên gia - mentor của chương trình đã đem lại những giá trị rất lớn cho các em mà không phải sân chơi nào cũng có được.

Ông Đặng Văn Tuyên (trái) – Ủy viên HĐQT và Ông Lê Huy Hoàng (phải) – Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự BIDV tham dự Đêm chung kết The Moneyverse mùa 2

Là đơn vị đồng hành chiến lược với The Moneyverse qua 2 mùa thi đấu, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tích cực đóng góp trên nhiều khía cạnh: cố vấn nội dung, tham gia hội đồng giám khảo, trao tặng học bổng và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.

Không dừng lại ở truyền hình, The Moneyverse còn “bước ra đời thực” qua chuỗi hoạt động ngoại khóa do sinh viên tự tổ chức tại các trường như Money Day, Money Theater… Đây là cầu nối giúp tri thức tài chính lan tỏa mạnh mẽ hơn trong cộng đồng sinh viên, đồng thời củng cố vị thế thương hiệu gắn liền với giáo dục tài chính hiện đại, giàu giá trị cho cộng đồng.

Money Day – ngày hội tài chính với chuỗi talkshow, workshop, hài kịch giúp sinh viên tiếp cận kiến thức tài chính, đầu tư một cách gần gũi và sinh động

Chiến lược “số hoá” format, bắt trúng “khẩu vị” GenZ

Mặt khác, để hoá giải tính “khô” của chủ đề tài chính, Vũ trụ Đồng tiền mang đến format xây dựng vũ trụ đồng tiền với 5 hành tinh” Kiếm tiền - Tiêu tiền - Tích lũy - Đầu tư - Bảo toàn. Người chơi nhập vai vào các phi hành gia, thông qua phương pháp “vừa giải trí, vừa học, vừa hành” giúp các chủ đề tài chính kinh tế dễ tiếp cận và kiến thức dễ được tiếp thu.

Từ mùa 1, ban tổ chức Vũ trụ Đồng tiền đã tiên phong đầu tư đưa công nghệ VR (Thực tế ảo), AR (Thực tế tăng cường) kết hợp đồ họa sống động giúp mô phỏng những thay đổi công nghệ đang diễn ra trong thế giới tài chính hiện đại.

Đến mùa 2 với chủ đề Thiên hà số, công nghệ trở thành trụ cột định hình trải nghiệm, phù hợp xu hướng khi tài chính cá nhân ngày càng gắn bó với các công cụ số. Các sinh viên được trực tiếp livestream bán hàng, ứng dụng AI trong thuyết trình, thực hiện thử thách trên ứng dụng The Moneyverse, buộc họ vận dụng linh hoạt kỹ năng số, tiếp cận công nghệ mới và rèn luyện tư duy sáng tạo.

Đặc biệt, vòng chung kết phát sóng ngày 16/11/2025 trên VTV3 và TV360 sẽ là lần đầu tiên Multi-Agent AI do kỹ sư Việt Nam phát triển đảm nhận vai trò giám khảo. Bước tiến này khẳng định nỗ lực của chương trình trong việc nâng tầm gameshow truyền hình thành trải nghiệm giáo dục hiện đại, phù hợp tâm lý của giới trẻ.

Vị giám khảo đặc biệt: Multi-Agent AI

The Moneyverse mùa 2 đang đi đến giai đoạn cuối với sức nóng không ngừng tăng. Chung kết phát sóng ngày 16/11/2025 lúc 14 giờ trên VTV3, bản đầy đủ 60 phút phát lúc 15 giờ trên Youtube The Moneyverse và TV360; hứa hẹn sẽ là điểm kết mãn nhãn, khẳng định sức hút, tầm vóc và sứ mệnh của chương trình trong việc nâng cao hiểu biết tài chính số cho thế hệ trẻ Việt Nam.