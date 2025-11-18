Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dụi mắt 7749 lần vẫn không tin đây là Trấn Thành

Trấn Thành hoá ra cũng có lúc khác biệt về nhan sắc đến như vậy.

Với những ai đã và đang quen thuộc với hình ảnh Trấn Thành "đuông dừa", "bò biển" của Running Man Vietnam thì chắc chắn, loạt khoảnh khắc sau đây của nam nghệ sĩ sẽ gây bất ngờ lớn. Ít ai nhớ rằng Trấn Thành cũng từng có thời điểm bùng nổ visual, được xem là một trong những gương mặt sáng giá của làng hài.

Dụi mắt 7749 lần vẫn không tin đây là Trấn Thành- Ảnh 1.

Gần đây, cư dân mạng chia sẻ nhiệt tình những hình ảnh về quá khứ của Trấn Thành, cụ thể là xấp xỉ 1 thập kỷ trước. Khi đó, Trấn Thành đang trên đà nổi tiếng với tư cách MC và nghệ sĩ hài của các chương trình truyền hình. Những khoảnh khắc anh tham gia Ơn Giời, Cậu Đây Rồi giờ đây được lan toả rầm rộ nhờ nhan sắc nổi bật, trẻ đẹp và phong độ.

Dụi mắt 7749 lần vẫn không tin đây là Trấn Thành- Ảnh 2.

Dụi mắt 7749 lần vẫn không tin đây là Trấn Thành- Ảnh 3.

Dụi mắt 7749 lần vẫn không tin đây là Trấn Thành- Ảnh 4.

Dụi mắt 7749 lần vẫn không tin đây là Trấn Thành- Ảnh 5.

Nhan sắc Trấn Thành khi diễn tiểu phẩm gây sốt trở lại

Dưới phần bình luận, không ít khán giả đồng tình và khen ngợi nhan sắc thời thanh xuân của Trấn Thành, còn gọi đó là "thời kỳ đỉnh cao". Chưa kể, góc nghiêng và phong cách để tóc rũ rượi, bất cần của anh khi diễn tiểu phẩm cũng gây chú ý, được nhận xét không thua kém gì các mỹ nam màn ảnh.

Dụi mắt 7749 lần vẫn không tin đây là Trấn Thành- Ảnh 6.

Dụi mắt 7749 lần vẫn không tin đây là Trấn Thành- Ảnh 7.

Cư dân mạng thích thú với nhan sắc thập kỷ trước của Trấn Thành

Sau thời điểm năm 2015 - 2016 của những chương trình như Thách Thức Danh Hài, Đấu Trường Tiếu Lâm, Ơn Giời, Cậu Đây Rồi..., Trấn Thành bắt đầu chuyển hướng sang diễn xuất. Đặc biệt từ sau cột mốc kết hôn với Hari Won, nam nghệ sĩ có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình và tư duy sự nghiệp.

Hiện tại dù không còn hình ảnh "mi nhon", thư sinh như 10 năm trước nhưng bù lại, Trấn Thành đã trở thành một trong những nghệ sĩ hàng đầu Vbiz, gặt hái vô số thành công với vai trò MC, diễn viên, đạo diễn. Anh cũng trở thành đạo diễn nghìn tỷ đầu tiên của Việt Nam và tham gia diễn xuất trong nhiều phim trăm tỷ bậc nhât showbiz Việt.

Dụi mắt 7749 lần vẫn không tin đây là Trấn Thành- Ảnh 8.

Dụi mắt 7749 lần vẫn không tin đây là Trấn Thành- Ảnh 9.

Dụi mắt 7749 lần vẫn không tin đây là Trấn Thành- Ảnh 10.

Trấn Thành của hiện tai

Theo Thành Vũ

