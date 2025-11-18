Vợ chồng nghệ sĩ 9x tự thiết kế mái ấm như hang động, thô mộc, nguyên sơ: Nhà là nơi để được bao bọc và bình yên

Tự thiết kế mái ấm độc đáo

Tại 1 khu dân cư yên tĩnh ở ngoại ô phía Nam thành phố Thành Đô (Trung Quốc), có đôi vợ chồng 9X Dương Vũ Đức và Cúc Tử đã dành 8 tháng để biến căn hộ cũ chưa đến 100m² thành 1 “ngôi nhà hang động” mang đậm tinh thần “mỹ học bóng tối”.

Ý tưởng cải tạo bắt nguồn từ niềm yêu thích của họ với phong cách Wabi-sabi. Từ bản vẽ thiết kế cho tới từng đường nét trên tường, cả 2 đều tự tay hoàn thiện. Thành quả là căn hộ thoát khỏi dáng vẻ cũ kỹ, trở thành không gian độc đáo, hòa quyện giữa nghệ thuật và đời sống.

“Cảm giác giống như dựng nhà bên lối nhỏ rợp bóng cây, cuộc sống trong hang đá, được bao bọc và bình yên.” Dương Vũ Đức chia sẻ.

Trong suốt quá trình thực hiện, Cúc Tử là người phụ trách chính phần thiết kế, nhưng họ thống nhất chung 1 nguyên tắc: không gò bó trong bất cứ khuôn mẫu phong cách cố định nào, mà tiếp cận không gian như sáng tác 1 tác phẩm nghệ thuật.

Hình ảnh 1 góc trong nhà

Căn nhà sử dụng tông màu đất trầm, độ bão hòa thấp, tạo cảm giác mờ tối nhưng không nặng nề. Để tạo hiệu ứng tự nhiên, thô mộc, họ từ bỏ cách xử lý tường phẳng, mịn theo tiêu chuẩn thông thường. Thay vào đó, bề mặt tường được xử lý để gợi cảm giác bào mòn của thời gian, như đá núi hay thân cây sau gió mưa, mô phỏng kỹ thuật “bút pháp tạo sơn” trong tranh thủy mặc Trung Hoa.

Chỉ riêng công đoạn hoàn thiện tường đã mất 30 ngày, màu sơn tự pha, nhiều mảng tường phải làm đi làm lại ba bốn lần. Ngay cả thợ thi công cũng phải nhận sự hướng dẫn trực tiếp của 2 vợ chồng.

“Thợ bình thường không hiểu kỹ thuật tạo bề mặt kiểu này, ngày nào chúng tôi cũng có mặt tại hiện trường để hướng dẫn.” Cức Tử nhớ lại.

Bố cục phá cách để tạo nhịp thở cho không gian

Nhiều bức tường cũ được tháo bỏ, không gian vốn chật hẹp trở nên thông thoáng, liền mạch. Những đường cong mềm mại, vòm cửa bo tròn được sử dụng thay cho đường thẳng và góc cạnh, nhằm giảm cảm giác cứng nhắc và tăng sự mộc mạc cho ngôi nhà.

Căn hộ vốn nằm ở tầng 1 nên ánh sáng tự nhiên hạn chế. Cặp vợ chồng trẻ này đã điều chỉnh lại hệ thống chiếu sáng theo hướng tăng số lượng đèn nhưng giảm độ sáng từng nguồn, tạo hiệu ứng ánh sáng mờ ảo, dịu mắt, phù hợp tinh thần tĩnh lặng của “hang động”.

Không gian sống như một bảo tàng nghệ thuật

Nội thất và đồ trang trí là những món được săn tìm từ khắp nơi thế giới. Trong phòng khách, phần chóp của kiến trúc bộ lạc châu Phi cao 3m được trưng bày như 1 tác phẩm điêu khắc. Để đưa món đồ vào nhà, họ phải tranh thủ lúc cửa sổ chưa lắp kính.

Cặp đôi sưu tầm nhiều món đồ độc lạ từ mặt nạ Kwele từ Gabon (Châu Phi), bàn trà thấp kiểu Ma-rốc, đèn đĩa bay thập niên 1970 của Anh, đèn cổ Đan Mạch... tất cả cùng hội tụ lại, mang đậm dấu ấn thời gian. Từ đó, tạo nên không khí nghệ thuật pha trộn giữa phong cách Đông – Tây, giữa cổ điển và nguyên sơ.

Ngôi nhà của hai nghệ sĩ trẻ

Hai vợ chồng vốn tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Tứ Xuyên, trong đó Dương Vũ Đức học Quốc họa, còn Cức Tử theo đuổi chuyên ngành Nghệ thuật truyền thông mới. Tốt nghiệp xong, họ không chọn công việc văn phòng mà tự do theo đuổi đam mê: Dương Vũ Đức trở thành nghệ sĩ chơi didgeridoo chuyên nghiệp, còn Cức Tử là blogger thời trang.

2 vợ chồng thấy hạnh phúc với cuộc sống mới

Ngôi nhà hang động này được vợ chồng Dương Vũ Đức đặt tên “Tê Thác Ốc”: “Tê” nghĩa là trở về tổ lúc hoàng hôn, “Thác” là thời điểm trăng non – khởi đầu chu kỳ trăng mới. Từ đó, thể hiện sự kí thác niềm tin vào 1 khởi đời mới, sự trọn vẹn hơn ở ngôi nhà mới của 2 vợ chồng trẻ.

Hiện tại, trong “hang động” nghệ thuật ấy, nhịp sống của họ chậm rãi và tự do: ban ngày Cức Tử chỉnh ảnh, quay vlog; Dương Vũ Đức sáng tác và luyện nhạc trên ban công. Buổi tối, họ cùng xem phim, nhâm trà hoặc mời bạn bè đến chơi, đàn hát.

“Xây 1 ngôi nhà cũng là chọn 1 kiểu sống.” Dương Vũ Đức nói. Họ đã mang tình yêu nghệ thuật và quan niệm sống của mình vào từng ngóc ngách, để căn nhà không chỉ là chốn cư trú mà còn là tuyên ngôn phong cách sống – bình yên, tự do và nguyên sơ.

