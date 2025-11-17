"Phú bà" sống trong biệt thự 185 tỷ: Lộng lẫy đến mức sang chấn thị giác, Google cạn từ khen

Bất động sản tại Trung Quốc luôn khiến người ta phải xuýt xoa về độ chịu chơi và tư duy thiết kế khác biệt. Nếu Bắc Kinh nổi bật với những căn nhà rộng lớn mang dấu ấn truyền thống, thì Thượng Hải cũng không kém cạnh với các tổ ấm hiện đại, cá tính và đậm chất nghệ thuật. Trong series khám phá nhà đẹp của một nữ vlogger Trung Quốc, điểm đến lần này là cơ ngơi của nữ chủ nhân 35 tuổi sống tại Thượng Hải. Không gian sống của gia đình 3 thành viên gây ấn tượng nhờ sở hữu thiết kế sang trọng và tinh tế, nhìn đâu cũng toát mùi tiền. Mức giá thấp nhất cho mỗi căn biệt thự trong khu nhà giàu này lên tới 50 triệu tệ (tương đương 185 tỷ đồng).

Theo chia sẻ, căn nhà có diện tích hàng nghìn mét vuông, mang đến sự choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi kiến trúc đồ sộ và quy mô rộng lớn. Không gian sân vườn được bao phủ bởi sắc xanh mướt mắt của nhiều loại cây và hoa đắt tiền, tạo nên một khuôn viên sang trọng chẳng khác nào resort mini. Ngoài ra, khu sân vườn còn được bố trí ao hồ mini và bể cá giá trị cao, khiến tổng thể càng thêm phần đẳng cấp. Được biết, cây cảnh đắt nhất trong vườn nhà có giá 7 triệu tệ (tương đương 26 tỷ đồng).

Nội thất bên trong căn nhà được sắp đặt theo phong cách tân cổ điển, kết hợp những món đồ sang trọng và có giá trị cao. Từ bộ sofa đến hệ đèn trần tinh xảo, mọi chi tiết đều góp phần tạo nên vẻ bề thế cho không gian biệt thự.

Đặc biệt, tầng hầm rộng lớn được sử dụng như khu trưng bày đồ dùng, trong đó gây chú ý nhất là bộ bàn ghế gỗ kích thước lớn. Nhìn qua không gian này, nhiều người liên tưởng ngay đến một phòng khách thu nhỏ, vừa trang trọng vừa cho thấy độ chịu chi của chủ nhân căn nhà.

Mọi không gian trong căn biệt thự đều được chăm chút tỉ mỉ. Dù gia đình chỉ có 3 thành viên, ngôi nhà lại sở hữu tới 10 nhà vệ sinh và 5 thiết kế bồn tắm, đủ để thấy mức độ chịu chơi chịu chi của đôi vợ chồng. Không dừng lại ở đó, căn nhà còn dành hẳn một phòng riêng để làm rạp chiếu phim tại gia. Bên trong trang bị hệ thống ghế ngồi sang trọng, tường cách âm và ánh sáng chuẩn rạp, biến nơi đây trở thành không gian giải trí đỉnh cao. Mỗi chi tiết trong căn phòng này đều cho thấy gia chủ không tiếc tay chi tiền để tận hưởng cuộc sống theo cách trọn vẹn nhất.

Căn biệt thự sở hữu ba phòng ngủ, phòng nào cũng được thiết kế cầu kỳ theo phong cách hoàng gia quý tộc. Mỗi không gian đều rộng rãi, tinh xảo trong từng chi tiết, gợi cảm giác như đang bước vào một khách sạn hạng sang. Phòng ngủ của nữ chủ nhân đặc biệt nổi bật. Không gian được decor lộng lẫy, diện tích rộng thênh thang, hòa quyện giữa tông màu trang nhã và nội thất mang hơi hướng cổ điển.