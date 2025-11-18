Sân khấu khiến Trấn Thành và dàn anh trai khóc đỏ mắt

Đội CongB lấy nước mắt của khán giả

Ở đây ai cũng thương con của đội CongB lấy nước mắt của khán giả trong trường quay trong tập 10 Anh trai say hi tối 16/11. Đội CongB gồm Rio, OgeNes, Ngô Kiến Huy và Dillan Hoàng Phan kể câu chuyện về những người con xa nhà và tình cảm dành cho mẹ.

Tiết mục kể về cuộc sống xa quê không phải lúc nào cũng màu hồng. Những người con rời nhà với mong muốn cải thiện đời sống gia đình, nhưng phải đối mặt với khó khăn và cạm bẫy.

Sân khấu cảm xúc của đội CongB và các thành viên.

Sân khấu được dàn dựng với các khối màu xám tượng trưng cho công việc cực nhọc, kết hợp hoa hồng trắng và múa đương đại. Mở đầu, diễn viên Thanh Hiền xuất hiện trong vai người mẹ, gọi điện hỏi thăm, mong con về nhà. Các Anh trai đóng vai dẫn chuyện với nhiều tình tiết xúc động.

Bài hát do CongB, Rio và OgeNus sáng tác. Sau phần trình diễn, diễn viên Thanh Hiền nhận xét ca khúc đặc biệt xúc động với cảnh trí, giai điệu và ca từ đều chạm đến nỗi lòng của nhiều người.

CongB chia sẻ anh muốn gửi thông điệp nhẹ nhàng, như lời từ biệt và lời cảm ơn mẹ vì tình yêu thương luôn hiện diện. Trong khi đó, Rio nhắc lại câu chuyện bản thân từng ba lần phẫu thuật để cứu thính lực bên tai phải khi còn học cấp 2, trong đó mẹ anh đã đưa đi khắp các tỉnh phía Bắc để tìm thầy tốt. Khoảnh khắc anh tỉnh dậy trong lúc đang phẫu thuật, thấy mẹ gần như gục ngã, hình ảnh đó vẫn in sâu trong tâm trí của anh.

Dàn nghệ sĩ xúc động khi nhắc đến mẹ sau sân khấu "Ở đây ai cũng thương con".

Là người dễ xúc động, Ngô Kiến Huy cũng không kìm được nước mắt khi nhắc đến đấng sinh thành. Ca sĩ cho biết anh có thể nói thật về những lúc mỏi mệt muốn được trở về bên mẹ.

Chứng kiến sân khấu Ở đây ai cũng thương con, dàn anh trai và MC Trấn Thành đều đỏ hoe đôi mắt. Nam MC động viên tinh thần bằng cách trao cho Rio cái ôm thân thiết.

Khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho sân khấu nhiều cảm xúc. “Bài này hay chạm đúng cảm xúc của những người con xa nhà, cách dàn dựng sân khấu thông minh”, “Giọng nói của nghệ sĩ Thanh Hiền thật sự là điểm nhấn không thể thiếu giúp tiết mục này thành công”… khán giả viết.

buitruonglinh tiếp tục bứt phá

Live Stage 4 lần này mang tới 10 bài hát với màu sắc riêng biệt với sự dẫn dắt của 5 đội trưởng, mỗi đội trình diễn 2 bài.

Đội CongB đưa khán giả từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Trái với Ở đây ai cũng thương con, sân khấu Vô số lần tình cờ lại mang màu sắc tươi sáng, năng lượng. Ca khúc mang tinh thần citypop, xen kẽ những đoạn bossa nova vừa đủ lắng để tạo nhịp “đưa đẩy” dễ thương. OgeNus chia sẻ rằng anh luôn tìm kiếm sự “catchy” trong mỗi sáng tác để người nghe có thể ghi nhớ ngay từ lần đầu.

Gây ấn tượng không kém là Đêm Giáng sinh mùa hạ đến từ đội buitruonglinh, BigDaddy, Phúc Du, Đỗ Nam Sơn và Vương Bình. Đội trường buitruonglinh có nhiều đất thể hiện tài năng khi vừa hát, rap, solo violin.

Đội trưởng buitruonglinh có màn solo violin. Anh cũng là người sắp xếp bài hát, hát bè, sáng tác rap cho "Đêm Giáng sinh mùa hạ".

Vương Bình được MC Trấn Thành nhận xét có phần hát “đắt” trong bài. BigDaddy dành lời khen cho buitruonglinh khi là người chuẩn bị dàn bài, hát bè cho các thành viên.

Nhiều khán giả nhận xét đây là một trong những sân khấu xuất sắc nhất trong Live Stage 4 và được kỳ vọng trở thành giai điệu được “replay” liên tục khi mùa lễ đến gần.

Anh trai Vương Bình (trái) gây ấn tượng trong tập 10.

Ở vòng 2, đội buitruonglinh mang đến Kẻ hai lời . Sân khấu lấy cảm hứng La La Land với giai điệu bắt tai và dance break với đèn tay. Những câu hát như “Không yêu thì đừng hứa, hứa yêu thì đừng điêu” cùng verse đảo vần của BigDaddy tạo điểm nhấn. MC Trấn Thành khen tiết mục năng lượng và dễ thương. Nội dung ca khúc do buitruonglinh, BigDaddy và Phúc Du thực hiện, chorus do buitruonglinh chắp bút. BigDaddy được đánh giá cao với cách chơi chữ tinh tế.

Các sân khấu khác, đội Negav diễn Can i get your love , gửi gắm thông điệp hãy trân trọng người bên cạnh mình.

Đội Vũ Cát Tường mang đến sân khấu Thức , dựng như cỗ máy thời gian nơi chàng trai ân hận vì lời xin lỗi đến đúng đêm người yêu rời xa thế gian. Hai rapper Robber và Mason Nguyễn lần đầu hát da diết, mang nhiều cảm xúc cá nhân.

Trong khi đội B Ray mang đến Cũng may là ế, hóa thân thành những “bad boy” tưởng đào hoa nhưng thật ra lại ế. Sân khấu phố đêm sắc đỏ đi cùng không khí retro, trào phúng, với màn hoán đổi vai thú vị như Ryn Lee rap giọng Huế, GILL trở thành “cỗ máy nhảy”, Cody Nam Võ là giọng ca chính.

Hai tiết mục dẫn đầu vòng 1 là Thức và Cũng may là ế. Sau tập 10, chương trình sẽ chọn ra top 18 Anh trai xuất sắc tiến vào vòng Chung kết.

Nhờ sức hút của dàn nghệ sĩ, chương trình đã ấn định ngày diễn ra concert vào 27/12 tại Vạn Phúc City, TPHCM. Hôm 15/11, nhà sản xuất đính chính thông tin về việc Concert ngày 2 diễn ra tại Hà Nội vào tháng 1 năm 2026.

Đơn vị khẳng định đây là thông tin không chính xác và mong khán giả cập nhật các thông tin chính thức từ Fanpage chính thức, tránh các trường hợp sử dụng/lạm dụng thông tin sai để gây hoang mang và trục lợi từ các đối tượng xấu.