Show có Trấn Thành áp đảo

Show trải nghiệm, vận động vẫn hút fan

Là chương trình mua bản quyền, Running Man Việt Nam tiếp tục chứng minh sức hút lớn và ổn định với gần 6 triệu lượt xem ở tập 7 sau 3 ngày lên sóng. Lợi thế của mùa ba nằm ở mô-típ sát bản gốc và lượng khán giả đã được tiếp cận sau hai mùa. Việc bổ sung lớp nghệ sĩ mới như Anh Tú Atus, Quân A.P, Quang Tuấn, Quang Trung mang lại những nhiều màu sắc, giúp khán giả có thêm lý do theo dõi từng tập.

Trong các thành viên, Quang Tuấn được đánh giá là ẩn số thú vị. Từ chỗ bị nhận xét ít nói, lép vế trước các đồng đội, nam diễn viên dần tạo thiện cảm nhờ sự hòa đồng và khả năng tung hứng duyên dáng. Một số khán giả còn ví anh như “Ji Suk Jin phiên bản Việt”, trầm tính nhưng gây cười đúng lúc.

Trấn Thành cho biết từng nghĩ Quang Tuấn là người hiền lành, thiếu kinh nghiệm game show. Tuy vậy, khi xem TikTok cá nhân của đồng nghiệp, nam MC phải thay đổi suy nghĩ. Trên nền tảng này, Quang Tuấn thường xuyên đăng các clip hài hước, thu hút hàng triệu lượt xem. Theo Trấn Thành, Quang Tuấn là dấu hỏi thú vị để khán giả khám phá. “Lù khù vác lu mà chạy là Quang Tuấn”, nam MC nhận xét đồng nghiệp.

Có nhiều gương mặt mới nhưng Trấn Thành vẫn tạo "viral" trên mạng xã hội khi đăng tải hình ảnh tả tơi sau màn lăn xả vì trò xé bảng tên kinh điển trong show. Anh chia sẻ hình ảnh áo rách toạc một bên vai, trầy xước và đỏ rát ở vùng mặt, cổ, vai, lưng.

Trấn Thành tả tơi sau màn xé bảng tên.

Một cái tên của dòng show thực tế, trải nghiệm là 2 Ngày 1 Đêm. Bước sang mùa bốn song show vẫn giữ vị thế cạnh tranh sòng phẳng với các chương trình cùng khung giờ. Nhờ sự tương tác tự nhiên giữa dàn cast như Hieuthuhai, Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm...và những tình huống "mảng miếng" trong hành trình vẫn là yếu tố níu chân người xem.

Trong khi đó, Sao nhập ngũ ghi nhận độ nóng giảm ở giai đoạn cuối vì thiếu những hình ảnh đột phá hay phân đoạn viral từ các nghệ sĩ tham gia. Show Hàng xóm mới được kỳ vọng thay thế Gia đình Haha nhưng lại khá mờ nhạt trên đường đua dù có nhiều cái tên hot như Hương Giang Idol, Chi Pu, Ninh Dương Story...

Hàng xóm mới khá mờ nhạt so với các show dịp cuối tuần.

Ngôi đầu bảng khó đổi chủ

Tân binh toàn năng cho thấy sự trồi sụt rõ rệt trong hiệu ứng truyền thông, khi show có lúc leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng, lúc khác rơi xuống vị trí thứ năm ở các kênh đo lường. Khán giả tranh luận về cách đo lường không đồng nhất giữa các bảng điểm cũng như việc quá nhiều show phát sóng cùng thời điểm khiến sức hút bị chia nhỏ.

Một số ý kiến cho rằng format có nhiều điểm bất lợi như luật chơi phức tạp, thiếu các mini game giữa giờ và kéo dài quá lâu so với mặt bằng chung các chương trình sống còn. Vai trò của nhóm quốc tế được mời đến cũng không thực sự nổi bật, khiến hiệu ứng lan tỏa hạn chế.

Bản ballad "Khóc cùng em" khiến Tân binh toàn năng được chú ý hơn.

Trong tập 7 mới nhất bản ballad Khóc cùng em của Long Hoàng, Đức Duy, Phúc Nguyên nhận được phản ứng tích cực trên mạng xã hội và đang dần leo top vào các bảng xếp hạng, phần nào kéo theo sự quan tâm khởi sắc trở lại từ khán giả. Tuy vậy chương trình còn nhiều việc phải làm hơn nữa để đưa âm nhạc của show đến gần hơn với công chúng nếu muốn độ nhận diện của các tân binh vang xa hơn.

Ở chiến tuyến khác, Anh trai say hi 2025 đang là chương trình thực tế có sức bật mạnh nhất thời điểm hiện tại. Theo Kompa.ai, show ghi nhận gần 6 triệu lượt tương tác và giữ vững vị trí Top 1 trong tháng 10. Xu hướng này được dự đoán duy trì trong tháng 11 khi chương trình vừa trải qua vòng loại trừ căng thẳng và tiến gần đến chung kết. Đây cũng là game show có Trấn Thành cầm trịch với vai trò MC.

Tính từ khi phát sóng, chương trình ghi nhận hơn 138 triệu lượt tương tác và tiếp tục tăng mạnh. Show không có nhiều bản nhạc “viral” như mùa 1 song các sân khấu mùa 2 vẫn được khán giả đánh giá tốt nhờ sự hiện diện của nhiều cái tên nổi bật như buitruonglinh, Vũ Cát Tường, CongB, Karik…

Anh trai say hi bước vào giai đoạn cuối, tiến đến chung kết.

Riêng Live Stage 3, sáu tiết mục đã phủ sóng trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội, góp phần duy trì sự bàn luận xoay quanh chương trình.

Theo dữ liệu của Socialite, Anh trai say hi 2025 đang vượt trội ở các chỉ số đo lường mạng xã hội, tạo khoảng cách đáng kể với Running Man Việt Nam, 2 Ngày 1 Đêm hay Tân binh toàn năng. Trong bối cảnh lượng nội dung giải trí phát sóng cuối tuần ngày càng dày đặc, việc giữ được biên độ tương tác lớn là lợi thế cạnh tranh quan trọng.