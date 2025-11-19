Chỉ trong 1 ngày, chủ tài khoản MBBank nhận được tổng cộng 1,5 tỷ đồng chuyển khoản từ 2 người lạ: Công an nhanh chóng vào cuộc

Mới đây, báo điện tử tỉnh Bắc Ninh đã biểu dương 1 tấm gương người tốt việc tốt: anh Đinh Văn Hải (SN 1991, trú tại thôn Tháp Dương). Công dân này đã có hành động đẹp khi chủ động liên hệ với công an xã Trung Kênh để trả lại số tiền 1,5 tỷ đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, ngày 12/11, Công an xã Trung Kênh tiếp nhận tin từ anh Đinh Văn Hải. Công dân cho biết vào ngày 10/11, tài khoản ngân hàng MBBank nhận được số tiền 1,5 tỷ đồng. Số tiền này được chia làm 2 giao dịch chuyển đến, gồm 900 triệu đồng từ 1 tài khoản Techcombank và 600 triệu đồng từ 1 tài khoản VPBank.

Khi làm việc với cơ quan công an, anh Hải trình bày không quen biết với hai người chuyển tiền và xác định hai người trên đã chuyển nhầm tiền cho mình.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Trung Kênh đã tiến hành xác minh đối với chủ tài khoản ngân hàng Techcombank và ngân hàng VPBank. Đồng thời, Công an xã Trung Kênh đã mời hai chủ tài khoản trên đến trụ sở để làm việc.

Tại buổi làm việc, hai chủ tài khoản thừa nhận đã chuyển nhầm số tiền trên cho anh Đinh Văn Hải và cung cấp đầy đủ mã sao kê từ ngân hàng và mã giao dịch từ số tài khoản ngân hàng. Anh Hải đồng ý chuyển lại đầy đủ số tiền mà hai chủ tài khoản trên đã chuyển nhầm cho mình.

Anh Đinh Văn Hải (thứ hai từ phải sang) trao trả số tiền cho hai người chuyển khoản nhầm. Ảnh: Báo điện tử tỉnh Bắc Ninh

Hành động đẹp của công dân Đinh Văn Hải thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm công dân, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Đây cũng là minh chứng rõ nét về ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần tương trợ lẫn nhau, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong đời sống xã hội.

Thông qua những trường hợp chuyển khoản nhầm như trên, công an khuyến nghị người dân cần hết sức cẩn trọng, kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra.

Trong trường hợp là người nhận được tiền chuyển khoản nhầm, người dân không được sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân. Đồng thời, mọi người cần chủ động liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc Công an địa phương để thông báo về việc nhận tiền chuyển nhầm và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm, tuyệt đối không tự chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.

Nếu nhận được điện thoại tự xưng nhân viên ngân hàng, người dân cần kiểm tra xem đó có đúng là số điện thoại của ngân hàng hay không. Để chắc chắn hơn, chủ tài khoản vẫn nên đến ngân hàng làm việc trực tiếp.

Theo Báo điện tử tỉnh Bắc Ninh