Hậu duệ của “ông hoàng cải lương Hồ Quảng”: Sự nghiệp bế tắc vì scandal đời tư, phải ở ẩn bán hủ tiếu

13-12-2025 - 08:10 AM | Lifestyle

Dính ồn ào đời tư, hậu duệ của "ông hoàng cải lương Hồ Quảng" bị tẩy chay, mất hết show, phải bán hủ tiếu mưu sinh.

Hồng Phượng sinh năm 1988, là cháu gọi NSƯT Vũ Linh – người được mệnh danh là “ông hoàng cải lương Hồ Quảng” bằng cậu ruột. Mẹ của Hồng Phượng – nghệ sĩ Hồng Nhung là cô đào nổi tiếng một thời.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật nên Hồng Phượng cũng được thừa hưởng gien từ gia đình. Cô sở hữu giọng hát truyền cảm, nội lực nhưng lại luôn bị so sánh với “cái bóng” quá lớn của cậu ruột Vũ Linh.

Tuy nhiên, được sự động viên của cậu ruột, Hồng Phượng theo đuổi dòng nhạc trữ tình Bolero. Tiếng hát Hồng Phượng dần được nhiều người biết đến và yêu mến.

Nhưng khi NSƯT Vũ Linh qua đời, vụ tranh chấp tài sản giữa mẹ con Hồng Phượng với Hồng Loan – con nuôi cố NSƯT Vũ Linh đã khiến sự nghiệp của cô đi vào bế tắc, một thời gian dài bị khán giả tẩy chay, mất hết show.

Báo Lao Động viết, sau 49 ngày NSƯT Vũ Linh qua đời, mẹ con Hồng Phượng – Hồng Nhung đã bị Hồng Loan yêu rời khỏi nhà của cậu. Thời điểm đó, cô và mẹ phải ở nhờ nhà bạn hoặc thuê khách sạn.

Ca sĩ Hồng Phượng.

Nữ ca sĩ trải qua một thời gian dài căng thẳng vì bị hủy nhiều chương trình hoặc không dám nhận sự kiện vì lo bị tấn công bởi những người quá khích. "Tôi không đủ tâm trí để bước ra sân khấu. Mọi thứ quá áp lực, căng thẳng" cô nói trên báo Lao Động.

Chiều ngày 1/8/2024, Hồng Phượng gặp gỡ báo chí sau hơn 1 năm vắng bóng vì ồn ào gia đình. Tại cuộc gặp gỡ này, Hồng Phượng cho biết, thời gian qua là thời gian khó khăn và bế tắc nhất trong đời cô khi không dám đi hát vì bị tẩy chay nặng nề từ một bộ phận khán giả.

Khi cô quyết định quay lại với đêm nhạc ở phòng trà thì lập tức phòng trà này bị đánh giá 1 sao và nhận rất nhiều bình luận tiêu cực khiến nữ ca sĩ phải làm việc với luật sư và các cơ quan chức năng.

Báo Vietnamnet viết, suốt thời gian không thể đi hát, Hồng Phượng thuê mặt bằng mở quán ăn nhỏ bán hủ tiếu ở Phú Nhuận để chăm lo gia đình. Từ ca sĩ chuyển sang bán hàng, cô tự tay nấu nướng, dọn dẹp, đón tiếp khách... Quán ăn là nguồn thu nhập chính của gia đình.

Hồng Phượng thấy an ủi vì dù hoàn cảnh không dư dả, gia đình luôn đùm bọc lẫn nhau. Ông xã cô - diễn viên Long Hồ quán xuyến nhà cửa, mẹ ruột - nghệ sĩ Hồng Nhung chăm cháu để Hồng Phượng vững tinh thần làm nghề. Bạn bè, khán giả yêu quý vẫn đồng hành, ủng hộ sản phẩm cô bán mỗi ngày.

Hồng Phượng và cậu ruột - cố NSƯT Vũ Linh.

Hồng Phượng cùng con gái, mẹ và cậu ruột - NSƯT Vũ Linh.

Trong thời gian đó, nữ ca sĩ vẫn thực hiện các video ca nhạc và đăng trên kênh Youtube như một cách duy trì ngọn lửa đam mê với âm nhạc và tri ân những khán giả đã yêu thương mình.

Sau 3 năm xảy ra ồn ào đời tư, mới đây nữ ca sĩ tuyên bố sẽ quay lại showbiz bằng một đêm nhạc với sự góp mặt của nghệ sĩ Hồng Nhung, Tiểu Linh, Lưu Ánh Loan, Hoàng Đăng Khoa, Huỳnh Thật.

Mặc dù nhận thức rõ rủi ro có thể gặp phải do hệ quả từ scandal 3 năm trước nhưng Hồng Phượng vẫn quyết định mạo hiểm thực hiện đêm nhạc này. Bởi lẽ đây là cột mốc 10 năm kể từ khi nữ ca sĩ tham gia chương trình “Sao nối ngôi” – từ chương trình này mà cái tên Hồng Phượng được khán giả yêu mến.

"Tôi sẽ làm hết sức, không tính lời hay lỗ. Tôi chỉ tính mình có thêm một kỷ niệm trong đời. Đây là động lực, là món quà và cũng là câu trả lời của tôi gửi đến người cậu quá cố của mình", nữ ca sĩ nói trên báo Dân Trí.

Thời gian gần đây, Hồng Phượng bắt đầu có show trở lại. Cô thỉnh thoảng đi hát song song công việc bán hủ tỉu hàng ngày. Nữ ca sĩ cho rằng, việc kinh doanh buôn bán là cái duyên với mình. Công việc này giúp cô ổn định kinh tế song song với việc giữ gìn truyền thống nghệ thuật của gia đình.

