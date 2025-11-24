Báu vật trong biệt thự của Trọng Tấn

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đây được xem như phong thủy trấn trạch hút lộc của "ông hoàng nhạc đỏ" Trọng Tấn.

Ca sĩ Trọng Tấn - người được mệnh danh là "ông hoàng nhạc đỏ" của làng nhạc Việt, không chỉ ghi dấu ấn bằng giọng hát nội lực mà còn khiến khán giả trầm trồ bởi lối sống dung dị ở quê nhà Thanh Hóa. Trong khuôn viên biệt thự sân vườn được anh xây dựng cho bố mẹ từ nhiều năm trước, cứ mỗi khi có dịp về thăm, Trọng Tấn lại dành nhiều thời gian để trồng cây, chăm gà, thu hoạch rau quả, tận hưởng một cuộc sống chậm rãi, bình yên đúng nghĩa.

Trọng Tấn cực kỳ mát tay trong việc chăm sóc cây cối, và giữa khu vườn sum suê của gia đình, nổi bật nhất phải kể đến cây hồng - loại cây được nhiều gia đình Việt xem là biểu tượng trấn trạch, hút lộc. Với dáng vững chãi, tán lá tròn đầy và quả sai trĩu quanh năm, cây hồng không chỉ mang đến vẻ đẹp tự nhiên mà còn ẩn chứa ý nghĩa phong thủy sâu sắc: tượng trưng cho sự viên mãn, sung túc, bảo hộ cho gia đạo, đồng thời thu hút tài lộc và giữ gìn hòa khí, sự an yên cho ngôi nhà.

Cây hồng là một trong những loài cây gắn bó mật thiết với đời sống thư thái của Trọng Tấn. Mới đây, nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh món hồng dầm sữa chua được hái trực tiếp từ vườn nhà, kèm dòng trạng thái dí dỏm: "Trời lạnh rồi, thưởng nốt mẻ hồng cuối thu và đợi mùa Hồng Tết"

Cây hồng trĩu quả nổi bật trong góc sân vườn rộng rãi, mang đến vẻ đẹp sinh động và bình yên cho biệt thự của Trọng Tấn

Trọng Tấn rạng rỡ thu hoạch hồng khi vào mùa. Nhiều người đoán rằng giống hồng mà nam ca sĩ trồng trong nhà là hồng trứng, hồng giòn

Cây hồng - biểu tượng của sự no đủ và viên mãn

Không chỉ được Trọng Tấn yêu thích, cây hồng còn là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình Việt để trang trí sân vườn. Loài cây này không chỉ đẹp mắt với màu quả đỏ rực rỡ và tán lá tròn đầy mà còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Trong quan niệm dân gian, cây hồng tượng trưng cho sự viên mãn, đủ đầy và thịnh vượng, đồng thời mang đến cảm giác bình yên, hài hòa cho không gian sống. Những quả hồng sai trĩu quanh năm vừa giúp tăng tính thẩm mỹ, vừa có thể thưởng thức trực tiếp hoặc chế biến món ngon, khiến loài cây này vừa hữu dụng vừa tràn đầy giá trị tinh thần.

Khi trồng cây hồng, nên chọn vị trí có đủ ánh sáng và đất tơi xốp để cây phát triển tốt, cho lá xanh mướt và quả sai trĩu. Cây hồng không quá kén đất nhưng cần tưới nước đều đặn và bón phân hợp lý để duy trì sức sống lâu dài. Ngoài ra, nên chú ý tỉa cành định kỳ để tạo dáng đẹp và thông thoáng, giúp quả chín đều và dễ thu hoạch. Nhiều gia đình đặt cây hồng gần lối đi hay khu vực sân vườn trung tâm để vừa làm cảnh, vừa tượng trưng cho may mắn và sự thịnh vượng lan tỏa trong gia đình. Việc chăm sóc cây hồng không chỉ mang lại niềm vui khi ngắm nhìn cây lớn lên và ra quả, mà còn tạo ra không gian sống gần gũi thiên nhiên, giúp các thành viên trong gia đình cảm nhận được sự bình yên và gắn kết với nhau.

Cuộc sống điền viên đáng mơ ước của “ông hoàng nhạc đỏ” Trọng Tấn: Sở hữu 3 biệt thự, vợ giỏi con ngoan, sống an yên ở tuổi 49

 

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

Từ Khóa:
Trọng Tấn

