6 vị trí trong nhà tuyệt đối không được đặt cây: Số 3 khiến nhiều người "ngã ngửa"

Nếu bạn là người thích trồng cây trong nhà, việc giúp chúng phát triển khỏe mạnh chắc chắn là mục tiêu của bạn. Trong khi một số loại cây cảnh khá khó chăm, nhiều loại khác lại rất khỏe và có thể sống ở những nơi như phòng tắm, phòng giặt đồ hay thậm chí tầng hầm.

Tuy nhiên, vẫn có một vài vị trí bạn không bao giờ nên đặt cây. Bỏ qua những khuyến cáo này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cây hoặc thậm chí gây hư hại cho một số vật dụng trong nhà.

1. Trên nóc tủ lạnh

Đặt cây trên nóc tủ lạnh luôn là ý tưởng tồi. Trước hết, trừ khi tủ lạnh đặt ngay trước cửa sổ, còn không thì ánh sáng nơi này sẽ không đủ cho đa số cây phát triển. Tủ lạnh thường được đặt sát tường trong bếp — những nơi tối và thiếu ánh sáng, hoàn toàn không phù hợp với cây.

Ngoài việc thiếu sáng, nhiệt độ và độ ẩm trên nóc tủ lạnh cũng không lý tưởng cho cây. Khu vực quanh tủ lạnh thường có độ ẩm thấp. Khi kết hợp với hơi nóng tỏa ra từ thiết bị khi hoạt động, điều này sẽ gây bất lợi cho cây. Chúng sẽ hút nước từ đất rất nhanh, buộc bạn phải tưới liên tục — nếu không cây sẽ chết. Và đừng quên: việc phải leo lên ghế hay thang để tưới cây trên cao cũng rất bất tiện.

2. Bên cạnh máy sưởi

Bạn cũng nên tránh đặt cây ngay cạnh máy sưởi hoặc các lỗ thông gió nóng/lạnh. Cây đặt quá gần nguồn nhiệt sẽ tiếp xúc với nhiệt độ rất cao và độ ẩm thấp, điều kiện mà hầu hết cây đều không thích.

Khoảng cách phù hợp tùy thuộc vào từng loại cây:

Cây mọng nước, vốn dễ chăm, có thể chịu được nếu đặt cách nguồn nhiệt khoảng 90 cm. Các loại cây thích ẩm như tre cảnh nên đặt xa hơn nhiều, tối thiểu 3 mét.

3. Trong góc phòng

Dù nhiều người thích đặt cây trong góc phòng để “phủ xanh” khu vực tối tăm, đây hóa ra lại là lựa chọn sai lầm.

Bạn không nên đặt cây — đặc biệt là cây nhiệt đới — vào góc phòng. Góc phòng thường tối, và việc một nửa tán cây quay vào tường khiến cây không nhận đủ ánh sáng. Cây có thể chậm phát triển hoặc rụng lá.

Nếu góc phòng là vị trí duy nhất có thể đặt cây, hãy chọn những loại cần ít ánh sáng như:

Lưỡi hổ Dương xỉ Lan chi

4. Quá gần thiết bị điện tử

Nhiều nghiên cứu cho thấy cây xanh trong phòng làm việc có thể giảm căng thẳng, ví dụ như nghiên cứu từ Hiệp hội Khoa học Làm vườn Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bạn cần cẩn trọng khi đặt cây gần thiết bị điện tử như máy tính, máy in, ổ cắm, dây điện…

Nếu đặt quá gần:

Khi tưới cây, bạn có thể vô tình làm nước bắn vào thiết bị. Cánh hoa hoặc lá rụng có thể rơi vào máy móc.

Điều này làm tăng nguy cơ hư hỏng hoặc tai nạn không đáng có.

5. Nơi có quá nhiều ánh nắng trực tiếp

Ánh sáng mặt trời rất tốt cho cây — nhưng quá nhiều lại có hại. Nhiều loại cây thích ánh sáng gián tiếp hoặc bóng râm. Đặt chúng trên bậu cửa sổ nơi có nắng chiếu trực tiếp trong nhiều giờ có thể gây:

Phá vỡ chất diệp lục, khiến lá nhạt màu hoặc bạc màu. Lá chuyển nâu nếu tình trạng kéo dài. Lá bị cháy xém ở phần đầu.

6. Trên lò vi sóng

Giống như với tủ lạnh, bạn không nên đặt cây trên lò vi sóng vì hai lý do:

Gây hại cho cây: Lò vi sóng tỏa nhiệt khi hoạt động, tạo môi trường không phù hợp cho cây phát triển. Không an toàn cho thiết bị: Cây hoặc các vật dụng đặt trên lò vi sóng có thể che phủ lỗ thông gió, khiến lò vi sóng hoạt động kém hoặc hỏng. Vật nặng như chậu cây lớn có thể làm hỏng bề mặt hoặc cấu trúc của lò vi sóng.