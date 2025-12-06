Anh Trai đắt show bậc nhất nay “ế” đến mức đi hát rong luôn rồi?

Mới đây, trên mạng xã hội đã được một phen bàn tán xôn xao trước đoạn video ghi lại khoảnh khắc đời thường vô cùng thú vị của rapper HURRYKNG. Không xuất hiện với hình ảnh "cool ngầu" trên những sân khấu ánh sáng hoành tráng hay trong các bộ hình thời trang concept cầu kỳ, lần này thành viên nhóm GERDNANG lại chiếm trọn spotlight thông qua đoạn video được đăng trên một kênh TikTok khá đặc biệt. Cụ thể, đoạn clip viral này xuất phát từ tài khoản của một tài xế taxi nổi tiếng chuyên ghi lại những hành trình lái xe của mình kết hợp với tiết mục "mời khách hát karaoke" ngay trên xe. Và nhân vật lần này, không ai khác chính là HURRYKNG.

Màn thể hiện ngẫu hứng này ngay lập tức ghi điểm tuyệt đối trong mắt cộng đồng mạng. Không chỉ bởi tài năng, sự tự nhiên trong cách giao lưu và hành động lễ phép của HURRYKNG với bác tài xế, đặc biệt là lời chúc sức khỏe chân thành ở cuối clip, đã giúp anh nhận cơn mưa lời khen về nhân cách.

Video HURRYKNG hát karaoke trên taxi gây sốt

Kênh TikTok của bác tài này vốn đã sở hữu lượng người theo dõi lớn nhờ nội dung chân thực, ghi lại muôn vàn sắc thái của hành khách cùng sự hiếu khách, vui tính. Trong video mới nhất, dù không giới thiệu danh tính ngay từ đầu, nhưng dòng chú thích mộc mạc: “Có duyên gặp em trai hát hay quá! (Anh Trai Say Hi)” đã khiến cư dân mạng nhanh chóng nhận ra gương mặt quen thuộc đang ngồi ở ghế sau chính là HURRYKNG.

Theo những diễn biến trong video, HURRYKNG dường như đang có chuyến đi chơi cùng bạn gái và tình cờ bắt được chuyến xe của nam TikToker này. Hưởng ứng lời mời thịnh tình của bác tài, nam rapper đã không ngần ngại tham gia thử thách karaoke "cây nhà lá vườn" với ca khúc Anh Sai Rồi của Sơn Tùng M-TP. Trong không gian chật hẹp của chiếc ô tô đang di chuyển, hoàn toàn không có sự hỗ trợ của micro chuyên nghiệp, HURRYKNG vẫn tự tin khoe chất giọng mộc mạc nhưng đầy nội lực và cảm xúc.

HURRYKNG hoàn toàn để mặt mộc, diện mạo đời thường vẫn "xinh iu" khiến fan mê

Ngay khi đoạn video leo lên xu hướng, phần bình luận đã bùng nổ với hàng loạt phản ứng thú vị. Về giọng hát, đa số netizen đều tỏ ra bất ngờ trước khả năng vocal của nam rapper khi dù chỉ là màn ca hát ngẫu hứng nhưng anh chàng vẫn rất nhập tâm và phô diễn kỹ năng của mình. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen chuyên môn, tâm điểm của sự chú ý lại dồn vào những bình luận "cà khịa" đầy hài hước về sự nghiệp của nam rapper.

Thấy thần tượng xuất hiện ở nơi không ngờ tới, nhiều fan đùa rằng HURRYKNG dạo này "chăm chạy show nhưng là chạy show trên xe taxi", "dạo này ế show nên đi hát dạo" hay gọi anh là "thợ đụng" chính hiệu - đụng đâu hát đó. Nhiều bình luận hài hước khiến tình huống này nhanh chóng trở nên viral trên các trang mạng xã hội.

Hát karaoke cực nghiêm túc

Sau thành công vang dội từ chương trình Anh Trai Say Hi, tên tuổi của HURRYKNG đã vụt sáng và được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những rapper hàng đầu thế hệ mới. Thế nhưng, trái ngược với sự mong đợi về việc tận dụng sức nóng để tung ra những "siêu phẩm" công phá các bảng xếp hạng, hoạt động âm nhạc của HURRYKNG thời gian gần đây lại có phần chững lại. Dù anh chàng vẫn chăm chỉ xuất hiện tại các sự kiện, chạy show đều đặn và duy trì tương tác tốt trên mạng xã hội, nhưng khán giả vẫn chưa thấy một sản phẩm âm nhạc cá nhân nào thực sự đủ sức nặng hay gây tiếng vang lớn để khẳng định vị thế vững chắc sau cuộc thi.

HURRYKNG là Anh Trai cực đắt show - có thời điểm chạy 2,3 lịch trình trong 1 đêm

Từng tất bật vào Nam ra Bắc chạy lịch trình, nhưng 2 tháng gần đây, tần suất chạy show HURRYKNG chững lại rõ rệt. Lâu lâu, HURRYKNG mới “ngoi” lên tương tác với đồng nghiệp hoặc dự sự kiện nhãn hàng. Nam rapper chủ yếu đi quay show thực tế, duy trì MXH để “trả job” thương hiệu là chính. Nhiều fan đồn đoán, HURRYKNG đang điều chỉnh lịch trình, tập trung tinh thần làm album mới.

Nhiều fan đồn đoán HURRYKNG đang "ngâm mình" làm album

Chính vì sự "bình lặng" trong âm nhạc suốt thời gian qua, màn tái xuất bất ngờ và đầy ngẫu hứng trên taxi này càng khiến người hâm mộ thêm phần "sốt ruột". Sự viral của đoạn clip không chỉ đến từ yếu tố giải trí, mà còn thể hiện sự quan tâm và mong chờ rất lớn của công chúng dành cho HURRYKNG. Khán giả vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi một cú "bùng nổ" thực sự từ thành viên GERDNANG trong thời gian tới.