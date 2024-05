Diễn viên chê Á hậu Hương Ly "bắp tay to", Quán quân The Face "bụng mỡ": Thường xuyên thích khoe body nóng bỏng

Á hậu cho tới Quán quân đều bị "chê"

Tối 26/5, NTK Đỗ Long đã tổ chức show thời trang mang tên Giai Nhân và thu hút rất nhiều các ngôi sao nổi tiếng. Xuất hiện tại sự kiện của NTK Đỗ Long là những ngôi sao đình đám nhất hiện nay như Huyền Baby, Ngọc Trinh, Thuỷ Tiên, Hari Won - Trấn Thành, Hoà Minzy, Phương Anh Đào...

Ngoài các khách mời, chương trình cũng hội tụ những người mẫu hàng đầu hiện nay sẽ đảm nhận vai trò là người mẫu trình diễn trong chương trình như người mẫu Vũ Thú Quỳnh, người mẫu Hương Giang, Á hậu Lệ Hằng, Á hậu Miss Universe Vietnam 2023 - Hương Ly, Á quân The New Mentor Như Vân, Quán quân The Face Vietnam 2023 Huỳnh Tú Anh...

Sự kiện không chỉ thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người mà cả những câu chuyện hậu trường cũng trở thành chủ đề gây sốt. Và lần này, cái tên được nhắc đến chính là Phương Trinh Jolie.

Phương Trinh Joile nhận xét về Á hậu Hương Ly và Huỳnh Tú Anh

Nguồn cơn bắt nguồn từ việc Phương Trinh Jolie và ông xã Quý Bình là khách mời của show diễn và được ban tổ chức sắp xếp ở vị trí khá đẹp. Vì thế, cô nàng đã vui vẻ livestream cho fans hâm mộ ở nhà của mình có thể cùng xem show.

Nhưng thay vì khen ngợi hay nhận xét 1 cách tích cực thì Phương Trinh Jolie lại có những lời lẽ không mấy hay ho khi nói về body của đàn em.

Quán quân Huỳnh Tú Anh và Á hậu Hương Ly



Thậm chí, Phương Trinh Jolie còn thẳng thừng chê Á hậu Hương Ly "bắp tay bự hơn mẹ 2 con". Cụ thể Phương Trinh Jolie nói: "Chê cái bắp tay, cái bắp tay nha. Bắp tay này phải đi tập lại nha. Bắp tay này còn bự hơn mẹ 2 con nha. Cái vai kìa má ơi. Người mẫu là phải thon thả, người mẫu không được như vậy".

Không dừng lại tại đó, đến người mẫu Huỳnh Tú Anh - Quán quân The Face Vietnam cũng chung "số phận" bị chê giống Hương Ly. Cô bị đàn chị nhận xét: "Bụng hơi mỡ, bụng hơi mỡ nha, ngấn ngấn nha. Người mẫu mà cái người mỡ tôi không chấp nhận nha".

Phương Trinh Jolie là ai?

Sau những lời nhận xét có phần kém duyên của Phương Trinh Jolie dành cho Hương Ly và Huỳnh Tú Anh, nhiều người đã tò mò danh tính của người đẹp sinh năm 88 này.

Theo nhiều người, không rõ Phương Trinh Jolie là ai nhưng việc nhận xét vóc dáng của 1 cô gái với những lời lẽ đó đặc biệt là khi họ đang làm người mẫu trên sàn diễn là điều khá khiếm nhã.

Phương Trinh Jolie sinh năm 1988, quê An Giang. Cô được biết đến khi đoạt giải đặc biệt cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2006. Năm 2011, cô gia nhập nhóm Amigo G cùng Ngân Khánh và Lan Trinh nhưng nhóm nhanh chóng tan rã.

Năm 2014, cô đổi nghệ danh thành Phương Trinh Jolie để theo đuổi con đường solo. Phương Trinh Jolie từng phát hành các MV như Nếu yêu thương là chuyện một người, Em không muốn cô đơn, Yêu đi, Nobody Like You...

Phương Trinh Jolie thường xuyên tự tin khoe những bức ảnh bikini nóng bỏng

Bên cạnh đó, Phương Trinh Jolie còn lấn sân điện ảnh qua một số bộ phim truyền hình ăn khách như Bò cạp tím, Dù gió có thổi, Tình yêu tìm lại, Mẹ chồng nàng dâu...

Năm 2022, Phương Trinh Jolie tổ chức đám cưới cùng diễn viên Lý Bình. Tại lễ cưới, cô lần đầu công khai con gái riêng 9 tuổi tên Mia.

Phương Trinh Jolie và ông xã Quý Bình

Sau khi kết hôn không lâu, Phương Trinh Jolie và chồng chào đón cậu con trai kháu khỉnh. Hiện tại, Phương Trinh Jolie hiện đang kinh doanh online. Trên trang cá nhân của mình, Phương Trinh Jolie thường xuyên đăng tải các bộ ảnh gợi cảm khoe body nóng bỏng.

Phương Trinh Jolie từng tâm sự: "Tôi đã có chồng và có con rồi nên suy nghĩ cũng chín chắn hơn cái thời còn bồng bột, phát ngôn nông nổi. Tôi thấy mình trưởng thành hơn, biết lùi lại một chút. Trong một cuộc tranh cãi, mình thắng hay thua cũng không còn quan trọng".