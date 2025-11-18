Tài sản vững chắc nhất của nữ ca sĩ vừa xây thêm 12 sân pickleball ở TP.HCM

Vợ chồng Minh Hằng đang mở rộng hoạt động kinh doanh với kế hoạch xây thêm 12 sân pickleball, nâng tổng số sân lên 24, thu hút sự chú ý của dư luận. Chia sẻ về lý do đầu tư vào môn thể thao này, Minh Hằng cho biết: “Ban đầu, vợ chồng tôi chỉ xây vài sân để chơi. Nhưng khi bắt đầu hoạt động, chúng tôi thấy phong trào rất sôi nổi. Vì vậy, gia đình đã có cụm 12 sân và hiện đang triển khai thêm 12 sân nữa.”

Theo cô, pickleball là môn thể thao thân thiện, dễ tiếp cận, phù hợp cho mọi lứa tuổi, kể cả những người chưa từng chơi thể thao. Đây có lẽ là lý do giúp môn thể thao này nhanh chóng lan tỏa và trở nên phổ biến tại Việt Nam từ năm ngoái.

Trước đó, Minh Hằng từng gây chú ý khi tiết lộ chồng cô đã xây tặng cụm 12 sân pickleball mang tên Banger tại khu vực An Phú, TP.HCM. Cô cho biết, ông xã là doanh nhân, nắm rõ sở thích của vợ nên quyết định mở cụm sân gần nhà để thuận tiện cho việc tập luyện và chơi thể thao của cô.

Sau hơn 20 năm hoạt động trong làng giải trí, Minh Hằng đã khẳng định vị thế vững chắc trong showbiz Việt và sở hữu khối tài sản đáng chú ý. Theo Lao Động, cô sở hữu một biệt thự sang trọng tại TP.HCM, được đánh giá có giá trị “triệu đô”, mang phong cách kiến trúc châu Âu với không gian rộng rãi. Biệt thự sử dụng tông màu trắng – vàng, thiết kế cầu kỳ, nội thất cao cấp, toát lên vẻ sang trọng và tinh tế.

Bên cạnh đó, Minh Hằng còn sở hữu một căn hộ cao cấp tọa lạc tại trung tâm TP.HCM, với giá trị ước tính gần 20 tỉ đồng.

Ngoài các bất động sản tại TP.HCM, nữ nghệ sĩ còn nổi bật với một khu đất vườn khoảng 20.000 m² ở Đồng Nai. Khu đất được cải tạo thành không gian nghỉ dưỡng riêng, bao gồm vườn cây, khu vực trồng trọt và nơi sinh hoạt cuối tuần. Hình ảnh cô tự tay chăm sóc khu vườn từng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Về phương tiện di chuyển, Minh Hằng nổi bật với bộ sưu tập xe sang trọng. Trong đó, Porsche Panamera từng là mẫu xe gắn liền với cô, có giá thị trường trên 6 tỉ đồng. Bên cạnh đó, cô còn sử dụng các dòng xe như Mercedes-Benz GLS và Lexus, phù hợp với tính chất công việc và lịch trình bận rộn.

Trong lĩnh vực thời trang, Minh Hằng được đánh giá là nghệ sĩ rất chú trọng hình ảnh cá nhân. Cô sở hữu một phòng chứa đồ riêng với nhiều sản phẩm từ các thương hiệu quốc tế. Việc đầu tư cho hình ảnh giúp nữ nghệ sĩ trở thành gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng, đóng góp đáng kể vào thu nhập cá nhân.

Bên cạnh tài sản vật chất, Minh Hằng còn khẳng định vị thế nhờ sự bền bỉ trong nghề, hoạt động đa dạng ở các mảng ca hát, diễn xuất, sản xuất phim và tham gia các chương trình truyền hình. Trong âm nhạc, cô ghi dấu ấn với các ca khúc nổi bật như Một vòng Trái đất, Sắc môi em hồng, Yolo và Break the Rules. Năm 2024, Minh Hằng gây chú ý khi tham gia chương trình Chị đẹp.

Ở mảng truyền hình, cô từng góp mặt trong các dự án như Mộng phù du, Gọi giấc mơ về, Ngã rẽ cuộc đời và Vừa đi vừa khóc. Trên màn ảnh rộng, Minh Hằng đảm nhận vai chính trong các bộ phim Những nụ hôn rực rỡ, Sắc đẹp ngàn cân và Bẫy ngọt ngào.

Gần đây, Minh Hằng trở lại với ca khúc mới sau 7 năm vắng bóng khiến fan phấn khích, đặc biệt khi ekip hé lộ hình ảnh Minh Hằng cá tính với tóc ngắn bạch kim và loạt outfit ấn tượng. Nhiều người kỳ vọng Director sẽ là "cú nổ" giúp nữ ca sĩ khẳng định vị thế trong thị trường Vpop đang cạnh tranh khốc liệt.

Minh Hằng trở lại sau 7 năm im ắng trong âm nhạc với MV "Director", tạo hình khác lạ của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ảnh: Internet

Sản phẩm được sản xuất bởi ê-kíp DTAP - nhóm nhà sản xuất trẻ từng thành công với nhiều bản hit - càng làm tăng sức hút. MV xoay quanh chủ đề người phụ nữ mạnh mẽ, tự chủ cuộc đời với thông điệp "Like a movie, I'm the director" được lặp lại như lời tuyên ngôn.

Dù sở hữu khối tài sản lớn, Minh Hằng vẫn duy trì lối sống kín đáo, ưu tiên sự bình yên trong gia đình và tập trung phát triển sự nghiệp.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)