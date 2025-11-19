Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chỉ vài giờ tới, các khu vực này sẽ có mưa to đến rất to

19-11-2025 - 16:50 PM | Sống

(Ảnh minh họa: Internet)

(Ảnh minh họa: Internet)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa cảnh báo những cơn mưa lớn đang kéo đến gần.

Theo tin báo lúc 15h30 ngày 19/11 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, khu vực từ TP. Đà Nẵng đến Khánh Hòa đã xuất hiện mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được từ 07 giờ đến 15 giờ cùng ngày có nơi vượt 180mm, điển hình như trạm Buôn Tăng, Krông Năng (Gia Lai) 181,0mm; trạm Đập Tràn (Đắk Lắk) 427,4mm; trạm Khánh Thượng (Khánh Hòa) 222,0mm.

Dự báo trong 24–48 giờ tới, từ chiều tối 19/11 đến ngày 21/11, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa tiếp tục có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 200–300mm, cục bộ trên 500mm.

Trong khi đó, TP. Đà Nẵng, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, phía Bắc Lâm Đồng và phía Nam Khánh Hòa có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 70–150mm, cục bộ trên 200mm. Cường suất mưa lớn có thể vượt 200mm/3h.

Ngoài ra, từ chiều tối 19/11 đến ngày 20/11, khu vực TP. Huế và phía Nam Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20–40mm, cục bộ trên 80mm.

Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15–30mm, một số nơi trên 50mm, chủ yếu vào chiều và tối. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo cho các ngày tiếp theo, đêm 21/11 và ngày 22/11, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, phía Bắc Khánh Hòa sẽ có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 40–70mm, cục bộ trên 150mm. Từ ngày 24/11, mưa lớn ở Trung Bộ dự báo có xu hướng giảm nhanh.

Về cấp độ rủi ro thiên tai, toàn khu vực thuộc cấp 1, riêng phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa ở cấp 2.

Mưa lớn dự kiến sẽ tác động mạnh đến môi trường và đời sống: gây ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất trên các sườn dốc; mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng đô thị.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Mỹ đánh giá đây là “vua của các loại rau”, chứa đầy dưỡng chất quý, người Việt đã ăn từ lâu

Thùy Linh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
40 tuổi không có tiền, tôi chỉ ước mình biết 5 điều này sớm hơn

40 tuổi không có tiền, tôi chỉ ước mình biết 5 điều này sớm hơn Nổi bật

Ánh Viên và bạn trai tin đồn sánh vai cực đẹp đôi, lần đầu xuất hiện công khai gây chú ý

Ánh Viên và bạn trai tin đồn sánh vai cực đẹp đôi, lần đầu xuất hiện công khai gây chú ý Nổi bật

Người EQ thấp có 5 thói quen điển hình trên Facebook, Instagram, TikTok: Nhìn phát là biết

Người EQ thấp có 5 thói quen điển hình trên Facebook, Instagram, TikTok: Nhìn phát là biết

16:38 , 19/11/2025
5 loại rau "ít thuốc, siêu lành": Giá rẻ nhất chợ Việt, không mua quá phí

5 loại rau "ít thuốc, siêu lành": Giá rẻ nhất chợ Việt, không mua quá phí

16:37 , 19/11/2025
Hiền Hồ là "nạn nhân của pickleball lúc 23h30": Đánh pickleball muộn nguy hiểm cỡ nào?

Hiền Hồ là "nạn nhân của pickleball lúc 23h30": Đánh pickleball muộn nguy hiểm cỡ nào?

16:36 , 19/11/2025
Đặt camera giữa rừng sâu, các nhà bảo tồn bất ngờ phát hiện loài vật cực kỳ quý hiếm vắng bóng hơn 20 năm

Đặt camera giữa rừng sâu, các nhà bảo tồn bất ngờ phát hiện loài vật cực kỳ quý hiếm vắng bóng hơn 20 năm

16:20 , 19/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên