Chỉ vài giờ tới, các khu vực này sẽ có mưa to đến rất to

Theo tin báo lúc 15h30 ngày 19/11 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, khu vực từ TP. Đà Nẵng đến Khánh Hòa đã xuất hiện mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được từ 07 giờ đến 15 giờ cùng ngày có nơi vượt 180mm, điển hình như trạm Buôn Tăng, Krông Năng (Gia Lai) 181,0mm; trạm Đập Tràn (Đắk Lắk) 427,4mm; trạm Khánh Thượng (Khánh Hòa) 222,0mm.

Dự báo trong 24–48 giờ tới, từ chiều tối 19/11 đến ngày 21/11, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa tiếp tục có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 200–300mm, cục bộ trên 500mm.

Trong khi đó, TP. Đà Nẵng, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, phía Bắc Lâm Đồng và phía Nam Khánh Hòa có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 70–150mm, cục bộ trên 200mm. Cường suất mưa lớn có thể vượt 200mm/3h.

Ngoài ra, từ chiều tối 19/11 đến ngày 20/11, khu vực TP. Huế và phía Nam Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20–40mm, cục bộ trên 80mm.

Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15–30mm, một số nơi trên 50mm, chủ yếu vào chiều và tối. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo cho các ngày tiếp theo, đêm 21/11 và ngày 22/11, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, phía Bắc Khánh Hòa sẽ có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 40–70mm, cục bộ trên 150mm. Từ ngày 24/11, mưa lớn ở Trung Bộ dự báo có xu hướng giảm nhanh.

Về cấp độ rủi ro thiên tai, toàn khu vực thuộc cấp 1, riêng phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa ở cấp 2.

Mưa lớn dự kiến sẽ tác động mạnh đến môi trường và đời sống: gây ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất trên các sườn dốc; mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng đô thị.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)