Lý Hoàng Nam quá đỉnh! Chơi pickleball 1 năm đã leo lên top 20 thế giới

Chỉ sau một năm chuyển sang thi đấu pickleball chuyên nghiệp, tay vợt Lý Hoàng Nam đã tạo nên cột mốc ấn tượng khi lọt vào top 20 thế giới trên bảng xếp hạng PPA Tour – hệ thống giải pickleball hàng đầu thế giới. Theo bảng xếp hạng mới nhất, Hoàng Nam hiện đứng thứ 19 với 1600 điểm, trở thành tay vợt Việt Nam có thứ hạng cao thứ hai trên đấu trường quốc tế.

Đáng chú ý, Việt Nam đang có tới 4 vận động viên góp mặt trong top 100 thế giới, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của pickleball tại Việt Nam. Dẫn đầu nhóm này là Phúc Huỳnh, người đang xếp thứ 16 với 2500 điểm, tiếp theo là Lý Hoàng Nam (19), Trương Vinh Hiển (21) và Trịnh Linh Giang (54).

Bảng xếp hạng PPA Tour

Thành tích này đặc biệt ấn tượng khi Lý Hoàng Nam vốn xuất thân là tay vợt quần vợt số 1 Việt Nam – mới chỉ gắn bó với pickleball khoảng một năm. Tư duy chiến thuật, khả năng di chuyển linh hoạt cùng kỹ năng xử lý bóng tinh tế đã giúp anh nhanh chóng thích nghi và tạo dấu ấn mạnh mẽ trong hệ thống PPA Tour.

Lý Hoàng Nam khẳng định đẳng cấp

Sự xuất hiện của 4 tay vợt Việt Nam trong nhóm dẫn đầu thế giới không chỉ là tín hiệu đáng mừng cho phong trào pickleball trong nước mà còn khẳng định Việt Nam đang trở thành một điểm sáng mới của bộ môn này tại khu vực châu Á.