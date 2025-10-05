Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lý Hoàng Nam quá đỉnh! Chơi pickleball 1 năm đã leo lên top 20 thế giới

05-10-2025 - 19:38 PM | Lifestyle

VĐV Lý Hoàng Nam có màn "leo top" cực nhanh trên bảng xếp hạng PPA Tour.

Chỉ sau một năm chuyển sang thi đấu pickleball chuyên nghiệp, tay vợt Lý Hoàng Nam đã tạo nên cột mốc ấn tượng khi lọt vào top 20 thế giới trên bảng xếp hạng PPA Tour – hệ thống giải pickleball hàng đầu thế giới. Theo bảng xếp hạng mới nhất, Hoàng Nam hiện đứng thứ 19 với 1600 điểm, trở thành tay vợt Việt Nam có thứ hạng cao thứ hai trên đấu trường quốc tế.

Đáng chú ý, Việt Nam đang có tới 4 vận động viên góp mặt trong top 100 thế giới, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của pickleball tại Việt Nam. Dẫn đầu nhóm này là Phúc Huỳnh, người đang xếp thứ 16 với 2500 điểm, tiếp theo là Lý Hoàng Nam (19), Trương Vinh Hiển (21)Trịnh Linh Giang (54).

Lý Hoàng Nam quá đỉnh! Chơi pickleball 1 năm đã leo lên top 20 thế giới- Ảnh 1.

Bảng xếp hạng PPA Tour

Thành tích này đặc biệt ấn tượng khi Lý Hoàng Nam vốn xuất thân là tay vợt quần vợt số 1 Việt Nam – mới chỉ gắn bó với pickleball khoảng một năm. Tư duy chiến thuật, khả năng di chuyển linh hoạt cùng kỹ năng xử lý bóng tinh tế đã giúp anh nhanh chóng thích nghi và tạo dấu ấn mạnh mẽ trong hệ thống PPA Tour.

Lý Hoàng Nam quá đỉnh! Chơi pickleball 1 năm đã leo lên top 20 thế giới- Ảnh 2.

Lý Hoàng Nam khẳng định đẳng cấp

Sự xuất hiện của 4 tay vợt Việt Nam trong nhóm dẫn đầu thế giới không chỉ là tín hiệu đáng mừng cho phong trào pickleball trong nước mà còn khẳng định Việt Nam đang trở thành một điểm sáng mới của bộ môn này tại khu vực châu Á.

Từng chơi nhạc cho Đức Phúc và loạt sao Việt, producer 10x Nhất Vũ nay lấn sân sang diễn xuất: “Âm nhạc là gốc, điện ảnh là hành trình mới”

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dân tình giành giật iPhone 17 Pro Max, còn iPhone Air thì bị "bơ" đẹp dù được Tim Cook khen hết lời!

Dân tình giành giật iPhone 17 Pro Max, còn iPhone Air thì bị "bơ" đẹp dù được Tim Cook khen hết lời! Nổi bật

Cuộc sống thở thôi cũng thấy giàu của phú bà U60: Dinh thự 1600 tỷ, cũng trồng cây nuôi gà nhưng gà 1,5 triệu/ con, chanh 25 triệu/ cây

Cuộc sống thở thôi cũng thấy giàu của phú bà U60: Dinh thự 1600 tỷ, cũng trồng cây nuôi gà nhưng gà 1,5 triệu/ con, chanh 25 triệu/ cây Nổi bật

Cô gái sinh năm 2006 làm được một điều khiến giới mộ điệu thời trang bất ngờ

Cô gái sinh năm 2006 làm được một điều khiến giới mộ điệu thời trang bất ngờ

19:31 , 05/10/2025
Từ số vốn hơn 3,7 tỷ đồng, chàng trai 26 tuổi sở hữu gần 1.300 BĐS cho thuê sau 7 năm: Bí quyết xoay tiền mua nhà khiến ai cũng phải nể

Từ số vốn hơn 3,7 tỷ đồng, chàng trai 26 tuổi sở hữu gần 1.300 BĐS cho thuê sau 7 năm: Bí quyết xoay tiền mua nhà khiến ai cũng phải nể

19:06 , 05/10/2025
Trấn Thành "lạnh nhạt" với Anh Trai Say Hi?

Trấn Thành "lạnh nhạt" với Anh Trai Say Hi?

18:32 , 05/10/2025
Vì sao người giàu giải thích chia sẻ về các vấn đề đầu tư?

Vì sao người giàu giải thích chia sẻ về các vấn đề đầu tư?

16:27 , 05/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên