Doanh nhân Đức Phạm lại bị tóm thân mật với Á hậu Vbiz trên sân pickleball
Mối quan hệ giữa doanh nhân Đức Phạm và Á hậu Vũ Thúy Quỳnh khiến không ít người tò mò bàn tán.
Vào cuối tháng 9 vừa qua, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh gây xôn xao khi lộ diện bên doanh nhân Đức Phạm. Cả hai cùng có mặt tại một giải đấu pickleball. Trong clip, người đẹp sinh năm 1998 trò chuyện rôm rả và thoải mái với nam doanh nhân.
Mối quan hệ của của doanh nhân Đức Phạm và Á hậu Vũ Thúy Quỳnh ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Mới đây, khoảnh khắc có sự xuất hiện của cặp đôi này lại một lần nữa gây xôn xao. Doanh nhân Đức Phạm đứng bên cạnh, chăm chú hướng dẫn cách đánh pickleball cho cô. Nhiều người liền cho rằng mối quan hệ của cả hai khá thân thiết.
Doanh nhân Đức Phạm và Á hậu Vũ Thúy Quỳnh bị tóm dính bên cạnh nhau (Nguồn: @saoxixao)
Vào cuối tháng 9 vừa qua, cặp đôi cũng từng bị bắt gặp xuất hiện thân thiết trên sân pickleball
Vũ Thúy Quỳnh từng ghi dấu ấn tại nhiều đấu trường nhan sắc, từ Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2018, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cho đến ngôi vị Á quân 3 The New Mentor 2023. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, người đẹp gốc Điện Biên xuất sắc dừng chân ở Top 5 chung cuộc và chỉ một năm sau, cô chính thức đăng quang ngôi vị Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024.
Trong khi đó, doanh nhân Đức Phạm vốn là một thiếu gia giàu có, từng gây nhiều chú ý bởi cuộc hôn nhân ồn ào với cựu người mẫu – một “chị đẹp” đình đám trong showbiz Việt.
Thời gian vừa qua, Hà Kino và Vũ Thúy Quỳnh trở thành tâm điểm chú ý trong làng mẫu Việt khi liên tục vướng nghi vấn hẹn hò đồng giới. Cả hai nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện thân thiết, thường xuyên đăng tải khoảnh khắc gần gũi và còn để lộ loạt “hint” đi du lịch cùng nhau.
Dù chưa từng chính thức lên tiếng xác nhận, nhưng những cử chỉ và hành động của bộ đôi này dường như đã phần nào thay lời khẳng định. Tuy nhiên cư dân mạng lại soi ra động thái lạ cho rằng cặp đôi đã đường ai nấy đi trong âm thầm. Trên trang cá nhân, Vũ Thúy Quỳnh và Hà Kino đều chia sẻ dòng trạng thái tâm trạng.
Trên trang cá nhân, Hà Kino đăng tải clip của bản thân và đính kèm dòng trạng thái ẩn ý: "Mỗi chúng ta ai rồi cũng sẽ gặp một người. Người sinh ra để dành cho mình. Không sớm, cũng chẳng trễ, họ sẽ đến và cho bạn thấy rằng bạn xứng đáng được trân trọng và yêu thương".
