Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và bạn trai Chủ tịch bí mật tổ chức lễ dạm ngõ

Ngày 23/9, Á hậu Miss Grand Vietnam 2022 Quỳnh Châu chính thức bước vào một cột mốc quan trọng của cuộc đời khi tổ chức lễ dạm ngõ cùng bạn trai Phát Nguyễn. Buổi lễ diễn ra kín đáo, riêng tư, chỉ có sự góp mặt của người thân và bạn bè gần gũi, nhưng hình ảnh hiếm hoi được hé lộ cũng đủ khiến công chúng xuýt xoa.

Xuất hiện trong chiếc áo dài trắng, Quỳnh Châu khoe trọn nhan sắc trong trẻo và dịu dàng. Gương mặt rạng rỡ, nụ cười nhẹ nhàng cùng lối trang điểm tự nhiên giúp nàng hậu toát lên thần thái ngọt ngào. Phát Nguyễn cũng diện áo dài trắng đồng điệu, ghi điểm với vẻ ngoài phong độ và điển trai. Cả hai khi đứng cạnh nhau vô cùng xứng đôi vừa vặn, khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Nhan sắc của Á hậu Quỳnh Châu trong ngày trọng đại

Đôi tân lang tân nương diện áo trắng đồng điệu, cực xứng đôi vừa lứa

Lễ dạm ngõ diễn ra trong không gian ấm áp và kín đáo, có sự chứng kiến của gia đình 2 bên và bạn bè thân thiết nhất

Không gian buổi lễ được trang hoàng với tông hồng – trắng chủ đạo, ngập tràn hoa tươi từ hồng, lan hồ điệp đến cẩm tú cầu. Cổng hoa nổi bật với dòng chữ "Nhà có hỷ" tạo cảm giác vừa ấm cúng vừa sang trọng. Không cầu kỳ phô trương, lễ dạm ngõ của Quỳnh Châu được tổ chức theo đúng tinh thần kín đáo nhưng vẫn tinh tế, để lại dấu ấn khó quên trong lòng những người có mặt.

Khoảnh khắc cô dâu nép vai vào chú rể, cùng nụ cười rạng rỡ của cả hai đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận về vô số lời chúc phúc. Người hâm mộ cũng dành nhiều lời khen cho nhan sắc ngày càng mặn mà của Quỳnh Châu và vẻ điển trai, lịch lãm của CEO Phát Nguyễn.

Không gian lãng mạn lễ dạm ngõ của Á hậu Quỳnh Châu và Phát Nguyễn

Cách đây ít ngày, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu chính thức thông báo sắp nhập hội "vợ người ta". Nàng hậu lần đầu hé lộ khoảnh khắc cười tươi rói khi được bạn trai là doanh nhân Phát Nguyễn ngỏ lời cầu hôn. Cô đã gật đầu đồng ý vào 1 năm trước những đến nay mới "xả kho" khoảnh khắc đặc biệt này để thông báo với bạn bè, người hâm mộ.

Theo đó, Quỳnh Châu được cầu hôn vào đúng dịp sinh nhật của cô vào năm 2024. Khi đó, Quỳnh Châu được tổ chức buổi tiệc ấm cúng bên cạnh những người bạn thân thiết, cô được bạn trai tạo bí mật khi đưa ra biển đang được trang trí sẵn dòng chữ Marry me?. Trước màn "đánh úp" này, Quỳnh Châu không giấu được sự bất ngờ và vui vẻ. Khi Phát Nguyễn cầu hôn, cô chưa nhận lời ngay mà hỏi ngược: "Sao khó tính thế mà vẫn thích lấy à?" khiến mọi người bật cười, còn nam doanh nhân đáp lại: "Đúng rồi, I love you".

Quỳnh Châu nhận lời cầu hôn của bạn trai vào năm 2024

Mối quan hệ giữa Quỳnh Châu và Phát Nguyễn được công khai vào mùa Giáng sinh 2022. Trước đó, cả hai đã có 2 năm gắn bó trong âm thầm, lựa chọn cách yêu kín đáo, tránh ồn ào thị phi nhưng vẫn đủ sâu sắc và bền chặt để thấu hiểu lẫn nhau.

Phát Nguyễn sinh năm 1989, hơn Quỳnh Châu 5 tuổi, hiện hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn. Không ít nguồn tin cho rằng Phát Nguyễn xuất thân từ một gia đình có nền tảng vững vàng và tiềm lực kinh tế đáng kể. Chồng sắp cưới của Quỳnh Châu đang là doanh nhân trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú và du lịch, chuyên sâu về quản trị vận hành. Phát Nguyễn là đồng sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO khách sạn có tiếng tại Đà Lạt.

Anh sở hữu ngoại hình sáng, gương mặt nam tính cùng phong thái tự tin. Đồng hành bên một người hoạt động nghệ thuật, Phát Nguyễn không hề tỏ ra e ngại trước hào quang sân khấu, trái lại luôn ủng hộ, tự hào về những thành tựu của bạn gái và trở thành hậu phương vững chắc trong mỗi lần cô chinh chiến tại các đấu trường nhan sắc.