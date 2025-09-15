Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đám cưới Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi ở Cà Mau: Hé lộ sính lễ của cô dâu, 1 nhân vật giật spotlight!

15-09-2025 - 21:22 PM | Lifestyle

Trước thềm hôn lễ ở TP.HCM, cặp đôi đã tổ chức tiệc hoành tráng ở quê.

Ngày 15/9, đám cưới của ca sĩ Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi tên Tuệ Như đã chính thức diễn ra tại Cà Mau. Không gian cưới được trang hoàng đậm chất miền Tây với lá dừa, cau trầu và mâm quả truyền thống. Hồ Quang Hiếu còn chuẩn một chiếc thuyền đầy hoa, dùng hết những đạo cụ quen thuộc gắn với bà con miền Tây để tạo nên một lễ cưới ấn tượng, độc đáo. 

Trong ngày trọng đại, chú rể diện áo dài đỏ, nở nụ cười rạng rỡ bên cô dâu xinh đẹp, thướt tha trong bộ áo dài đỏ kết hợp áo choàng ren trắng. Hồ Quang Hiếu chở vợ trên chiếc xe máy cũ chạy dọc con đường quê khiến nhiều người thích thú. Cô dâu Tuệ Như chọn hoa cúc làm hoa cưới, mang đến vẻ đẹp giản dị, gần gũi và đậm chất miền Tây. 

Một chi tiết gây chú ý chính là cô dâu Tuệ Như được tặng rất nhiều vòng vàng, như một lời chúc phúc và tượng trưng cho sự sung túc và may mắn trong ngày trọng đại. Và đặc biệt, spotlight của buổi lễ không chỉ dừng lại ở cô dâu chú rể mà còn thuộc về một nhân vật "quyền lực" khác là bé Hin - con trai đầu lòng của cặp đôi. Cậu bé bụ bẫm, đáng yêu được bố bế trên tay, liên tục cười tươi và trở thành tâm điểm của mọi ống kính. 

Đám cưới Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi ở Cà Mau: Hé lộ sính lễ của cô dâu, 1 nhân vật giật spotlight!- Ảnh 1.

Hồ Quang Hiếu và vợ tổ chức lễ cưới ở Cà Mau vào sáng 15/9

Đám cưới Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi ở Cà Mau: Hé lộ sính lễ của cô dâu, 1 nhân vật giật spotlight!- Ảnh 2.
Đám cưới Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi ở Cà Mau: Hé lộ sính lễ của cô dâu, 1 nhân vật giật spotlight!- Ảnh 3.

Cô dâu diện áo dài đỏ kết hợp với áo choàng ren, đeo nhiều vòng vàng sính lễ 

Đám cưới Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi ở Cà Mau: Hé lộ sính lễ của cô dâu, 1 nhân vật giật spotlight!- Ảnh 4.

Hồ Quang hiếu "rước nàng về dinh" bằng xe máy, khoảnh khắc cô dâu chú rể chạy trên đường quê cực đáng yêu

Đám cưới Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi ở Cà Mau: Hé lộ sính lễ của cô dâu, 1 nhân vật giật spotlight!- Ảnh 5.

Nhóc tỳ đầu lòng của cặp đôi góp mặt trong ngày vui của bố mẹ

Đám cưới Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi ở Cà Mau: Hé lộ sính lễ của cô dâu, 1 nhân vật giật spotlight!- Ảnh 6.

Vẻ đáng yêu của bé Hin khiến dâu rể cũng phải lu mờ

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như bén duyên từ năm 2023, nhanh chóng công khai và đăng ký kết hôn chỉ sau một tháng hẹn hò. Tháng 8/2023, cả hai tổ chức lễ ăn hỏi tại quê cô dâu. Tháng 1/2025, con trai đầu lòng của cặp đôi – bé Hin – chào đời, đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình tình yêu.

Dù cách biệt 17 tuổi, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như được nhận xét rất "xứng đôi vừa lứa". Nam ca sĩ chia sẻ, chính Tuệ Như đã mang đến cho anh cảm giác bình yên, hoàn thiện mái ấm gia đình mà anh luôn tìm kiếm. Sau lễ cưới tại Cà Mau, vào ngày 19/9/2025, cặp đôi sẽ tiếp tục tổ chức tiệc cưới tại TP.HCM với khoảng 80 khách mời thân thiết, bao gồm người thân và bạn bè trong giới giải trí.

Đám cưới Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi ở Cà Mau: Hé lộ sính lễ của cô dâu, 1 nhân vật giật spotlight!- Ảnh 7.

Cặp đôi sẽ tổ chức tiệc quy tụ dàn sao Việt vào hôm 19/9 tới

Hình thể 6 múi của Đoàn Công Vinh trước giờ chinh phục Nam vương Quốc tế: Tiết lộ khó khăn lớn nhất trong quá trình tập luyện

Theo Hạ Anh

Phụ nữ số

