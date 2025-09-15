Lời nhắn gây sốt của tân Hiệu trưởng ĐH “Harvard Việt Nam” dành cho hơn 2.000 tân cử nhân: Biết ước mơ và hiểu ước mơ của mình, đừng quên đặt niềm tin vào bản thân

Vào ngày 14/9 vừa qua, trường ĐH Ngoại thương đã tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học và công nhận học vị cử nhân cho 2.034 sinh viên, thuộc các chương trình đào tạo đại học chính quy của trụ sở Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh.

Trong buổi lễ, PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương đã có những lời chúc mừng dành cho các tân cử nhân năm 2025 của nhà trường. Nữ hiệu trưởng cùng các sinh viên nhắc nhớ lại khoảng thời gian cả cô và trò trải qua nhiều cung bậc cảm xúc để hoàn tất chương trình học bởi tác động của đại dịch Covid-19.

PGS, TS Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng Nhà trường tại Lễ trao bằng tốt nghiệp Đợt 2 năm 2025

PGS Thu Hương cũng nhấn mạnh các tân cử nhân vừa được nhận bằng tốt nghiệp là khoá đầu tiên chính thức triển khai chương trình đào tạo được cập nhật toàn diện theo hướng tiệm cận với chuẩn quốc tế. “Chính bởi vậy, các em hãy tự hào vì những nỗ lực và những cố gắng của bản thân trên hành trình với nhiều trải nghiệm đáng nhớ mà mình đã đi qua, hãy tự hào về những cảm xúc của sự chia sẻ, sự thấu hiểu và yêu thương mà mình đã từng được nhận cũng như đã từng trao gửi”, nữ hiệu trưởng nhắn nhủ.

Để có được kết quả ngày hôm nay, PGS Thu Hương nhắc các tân cử nhân không được quên sự chia sẻ, hỗ trợ và yêu thương của gia đình, sự nhiệt nhiệt huyết và tâm tâm của thầy cô giáo…

Cuối cùng, với vai trò của người đi trước, cô Hương mong muốn các tân cử nhân hiểu rằng “bất cứ con đường sự nghiệp nào mang lại giá trị cho cuộc sống đều trân quý và hành trình để đạt được những thành tựu trên con đường đó đều cần rất nhiều nỗ lực và công sức”.

Song song với đó, nữ hiệu trưởng đưa ra 4 lời khuyên cho các sinh viên sắp rời xa mái trường Ngoại thương.

“Các em hãy “biết ước mơ và hiểu được ước mơ của mình” để dám dấn thân đối mặt với thử thách trên hành trình trưởng thành và cũng để hiểu được mình sẽ đi tới đâu và sẽ đi như thế nào.

Các em hãy “dành sự lắng nghe mỗi khi có thể” bởi chính sự lắng nghe ấy là cách thể hiện tình cảm chân thành nhất, là cách giúp chúng ta nhận được sự yêu thương nhiều nhất và cũng là cách thiết lập hệ sinh thái phát triển cá nhân hiệu quả nhất.

Các em cũng đừng quá lo lắng với con đường mà mình đã lựa chọn hay sẽ phải lựa chọn, hãy “đặt niềm tin vào bản thân”, tin vào khả năng đương đầu với mọi thử thách của mình, và hãy luôn “giữ một tinh thần vững chãi” để đón nhận bất cứ điều gì có thể xảy ra trên con đường mà mình đã lựa chọn hay sẽ phải lựa chọn để không lỗi hẹn với những cơ hội của cuộc đời mình.

Các em hãy “biết chấp nhận và học hỏi từ sự thất bại” và hãy hiểu rằng đó là chúng ta “chưa thành công”, hãy đón nhận điều đó như là những cơ hội để rèn luyện và trưởng thành, để chúng ta lại trở nên mạnh mẽ và bền bỉ hơn trên hành trình chinh phục các mục tiêu của cuộc đời”.

Cuối cùng, cô Phạm Thu Hương không quên chia sẻ với các sinh viên rằng những lúc mệt mỏi hay hoài nghi về con đường mình đã chọn, hãy cho phép bản thân nương tựa vào gia đình, người thân, bạn bè và cả các thầy cô, bạn bè ở mái trường này. “Hãy luôn nhớ rằng Ngoại thương là nhà và chúng ta là một gia đình”.

Theo FTU Times