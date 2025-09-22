Á hậu Việt được bạn trai doanh nhân cầu hôn, trước khi gật đầu còn hỏi 1 câu khó lường

Sáng đầu tuần, showbiz Việt đã rộn ràng hỷ sự khi Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu chính thức thông báo sắp nhập hội "vợ người ta". Quỳnh Châu lần đầu hé lộ khoảnh khắc cười tươi rói khi được bạn trai là doanh nhân Phát Nguyễn ngỏ lời cầu hôn. Á hậu của Hoa hậu Hoà bình Việt Nam cho biết cô đã gật đầu đồng ý vào 1 năm trước những đến nay mới "xả kho" khoảnh khắc đặc biệt này để thông báo với bạn bè, người hâm mộ.

Theo đó, Quỳnh Châu được cầu hôn vào đúng dịp sinh nhật của cô vào năm 2024. Khi đó, Quỳnh Châu được tổ chức buổi tiệc ấm cúng bên cạnh những người bạn thân thiết, cô được bạn trai tạo bí mật khi đưa ra biển đang được trang trí sẵn dòng chữ Marry me?. Trước màn "đánh úp" này, Quỳnh Châu không giấu được sự bất ngờ và vui vẻ. Khi Phát Nguyễn cầu hôn, cô chưa nhận lời ngay mà hỏi ngược: "Sao khó tính thế mà vẫn thích lấy à?" khiến mọi người bật cười, còn nam doanh nhân đáp lại: "Đúng rồi, I love you".

Thời gian gần đây, Quỳnh Châu đã nhiều lần úp úp mở mở về chuyện sắp kết hôn. Với "tín hiệu" đặc biệt này, nhiều người cho rằng thời điểm để "ăn cưới online" chắc không còn xa.

Khoảnh khắc "dở khóc dở cười" khi Quỳnh Châu nhận lời cầu hôn

Quỳnh Châu lúng túng khi bạn trai doanh nhân đưa nhẫn và quỳ gối trước mặt

Cô còn hỏi ngược 1 câu khiến đàng trai "đứng hình"

Sau 1 năm giữ kín bưng, Quỳnh Châu công khai thông báo đã nhận lời "chốt đơn" từ nửa kia

Chế Nguyễn Quỳnh Châu từng tham gia chương trình Project Runway 2014, Vietnam's Next Top Model 2014. Trong lĩnh vực thi nhan sắc, cô từng lọt vào top 5 cuộc thi Hoa khôi Áo dài 2016, Á hậu 1 Hoa hậu Hoa hậu Hoà bình Việt Nam.Quỳnh Châu công khai bạn trai vào cuối năm 2022, sau 2 năm cả hai yêu đương trong âm thầm.

Chồng sắp cưới của Quỳnh Châu sinh năm 1989, hơn cô 5 tuổi, hiện hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn. Không ít nguồn tin cho rằng Phát Nguyễn xuất thân từ một gia đình có nền tảng vững vàng và tiềm lực kinh tế đáng kể. Anh sở hữu ngoại hình sáng, gương mặt nam tính cùng phong thái tự tin. Đồng hành bên một người hoạt động nghệ thuật, Phát Nguyễn không hề tỏ ra e ngại trước hào quang sân khấu, trái lại luôn ủng hộ, tự hào về những thành tựu của bạn gái và trở thành hậu phương vững chắc trong mỗi lần cô chinh chiến tại các đấu trường nhan sắc.

Quỳnh Châu cũng đã thực hiện nghi thức lễ rửa tội bên trong nhà thờ, chuẩn bị cho hôn nhân

Quỳnh Châu từng chia sẻ Phát Nguyễn rất yêu thương và kính trọng ba mẹ cô, luôn sát cánh động viên trong các cuộc thi nhan sắc và tự hào khi nhắc đến thành tích của bạn gái. Với nàng hậu, việc có một hậu phương vững chắc như vậy chính là nguồn động lực lớn để cô tự tin tiến về phía trước.

Quỳnh Châu từng trải lòng về bạn trai: "Anh ấy rất thương ba mẹ tôi, cũng hết mình ủng hộ tôi khi đi thi sắc đẹp. Bạn trai rất tự hào về tôi, xem cuộc thi Hoa hậu nào cũng nói: Em mà thế 'này' sẽ thắng. Anh ấy là du học sinh ở nước ngoài một thời gian dài, có kinh doanh nên cũng giỏi về tiếng Anh. Khi tôi thi có những từ không biết, cách dịch từ chưa hay thì tôi sẽ nhờ anh ấy góp ý. Tôi cảm thấy rất tự tin khi mình có hậu phương vô cùng vững chắc như thế bên cạnh".