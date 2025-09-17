Bộ ảnh mới gây sốt của Á hậu Giang Thái được thực hiện trong phong cách tối giản, tập trung khai thác sắc vóc và thần thái của người đẹp sinh năm 1997 và đánh dấu bước chuyển giao sau 2 năm gắn bó với danh hiệu. Thông qua dự án này, Giang Thái mong muốn kể câu chuyện trưởng thành của bản thân sau khi đăng quang Á hậu Đại dương Việt Nam 2023, đồng thời lan tỏa thông điệp: “Mọi quả ngọt đều xuất phát từ sự nỗ lực”.

Trong loạt ảnh vừa công bố, Giang Thái gây ấn tượng với nhan sắc quyến rũ và phong cách sang trọng. Cô lựa chọn chiếc váy trắng có những đường cắt xẻ tinh tế, giúp tôn lên lợi thế hình thể. Đặc biệt, khoảnh khắc Á hậu 9X xuất hiện cùng chiếc tiara đã tạo nhiều cảm xúc cho khán giả.

Theo Giang Thái, chiếc vương miện không chỉ là minh chứng cho hành trình nỗ lực tại một cuộc thi nhan sắc, mà còn là lời nhắc nhở bản thân phải không ngừng cố gắng, để luôn xứng đáng với danh hiệu.

Chia sẻ về hành trình hai năm vừa qua, Giang Thái cho biết thay đổi lớn nhất chính là sự trưởng thành trong tính cách và cách ứng xử. Trước đây, cô thường phản ứng bộc trực theo cảm xúc. Tuy nhiên, sau khi trở thành Á hậu, người đẹp 9X học được cách cân nhắc kỹ lưỡng trước khi phát ngôn, bởi mỗi lời nói và hành động đều đại diện cho hình ảnh của một người đẹp hiện đại.

“Danh hiệu Á hậu Đại dương Việt Nam nhắc nhở tôi rằng bản thân phải trưởng thành hơn, đặc biệt là trong cách ứng xử. Tôi học cách tìm hiểu, suy nghĩ thấu đáo trước khi chia sẻ bất kỳ điều gì”, cô bộc bạch.

Nhan sắc xinh đẹp và rạng rỡ của Á hậu Giang Thái

Không chỉ thay đổi về mặt cá nhân, danh hiệu Á hậu cũng mang đến cho Giang Thái nhiều cơ hội trong công việc. Vốn là một MC, cô cho biết bản thân ngày càng tự tin hơn và từ đó uy tín nghề nghiệp cũng được nâng cao.

“Khi đã là Á hậu, tôi luôn cân nhắc hình ảnh của mình. Sự tự tin của một người đẹp chắc chắn sẽ có sức nặng khác. Danh hiệu đã giúp tôi có thêm niềm tin, nhiều cơ hội hơn và sự tự tin để khẳng định khả năng của bản thân”, Giang Thái chia sẻ.

Người đẹp cũng thẳng thắn thừa nhận mức cát sê của mình đã thay đổi sau khi đạt danh hiệu, dù không tiết lộ con số cụ thể. Với cô, đây là sự điều chỉnh hợp lý, phản ánh nỗ lực trong việc trau chuốt từ khâu dẫn dắt, chuẩn bị kịch bản đến phong cách nghề nghiệp.

“Tôi cho rằng việc tăng cát sê là minh chứng cho sự cố gắng và giá trị lao động. Tuy nhiên, điều tôi giữ vững là mức chi phí dù có thay đổi vẫn phải hợp lý và công bằng, để những anh chị, đối tác đồng hành từ trước khi tôi có danh hiệu vẫn cảm thấy thoải mái khi hợp tác”, Giang Thái nói thêm.

Trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong lĩnh vực giải trí, khi mỗi năm có thêm nhiều hoa hậu và á hậu mới, Giang Thái cho rằng đây là tín hiệu đáng mừng, phản ánh sự phát triển của thế hệ trẻ Việt Nam – tài năng, xinh đẹp và bản lĩnh.

Theo cô, sự cạnh tranh thực chất phụ thuộc vào uy tín và năng lực cá nhân. Nếu có năng lực, không cần phải lo sợ bị thay thế.

“Thay vì lo lắng một ngày nào đó sẽ bị vượt qua, tôi chọn cách nâng cấp bản thân bằng kiến thức, bằng trải nghiệm. Với tôi, đó là con đường hợp lý và bền vững nhất”, Á hậu 9X khẳng định.

Dù đạt được nhiều “quả ngọt”, Giang Thái vẫn có những tiếc nuối sau nhiệm kỳ Á hậu Đại dương. Điều khiến cô trăn trở nhất là chưa thực hiện được một dự án cộng đồng như kỳ vọng.

“Tôi luôn quan tâm đặc biệt đến phụ nữ, nhất là trong thời đại mới. Những gì tôi đã làm, như Son Show by Giang Thái – một chuỗi series chia sẻ về mindset dành cho phụ nữ hiện đại – tuy có ý nghĩa nhưng vẫn chưa thật sự rực rỡ hay tạo được sức lan tỏa lớn”, cô trải lòng.

Giang Thái sinh năm 1997, sở hữu gương mặt sắc sảo, từng giành ngôi vị Á hậu 4 tại Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023. Trước đó, cô hoạt động trong lĩnh vực MC, lọt top 10 Én Vàng 2019 và giành giải The Best Voice tại chương trình Gương mặt truyền hình 2022.

Nói về kế hoạch trong thời gian tới, Á hậu cho biết cô đang ấp ủ nhiều dự định mới cho sự nghiệp và sẽ sớm chia sẻ với khán giả.