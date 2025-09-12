Á hậu gen Z ở ẩn sinh con bất ngờ thông báo trúng tuyển Đại học ngành Y khoa!

Những ngày qua, loạt clip "tinh hoa của tinh hoa", các bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành khiến mạng xã hội dậy sóng vì quá đỉnh. Mới đây, Á hậu, ca sĩ Nguyễn Hà Kiều Loan (Lona) cũng khiến netizen ngỡ ngàng khi thông báo nhận được kết quả trúng tuyển Đại học ngành Y khoa. Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 2000 khoe đậu hai trường gồm Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Đại học Văn Lang, ngành Y khoa hệ chính quy năm 2025. Đi kèm là dòng trạng thái đầy cảm xúc: "Một ngày gấp đôi niềm vui. Lúc nào cũng là chưa muộn để bắt đầu. Hành trình mới của cuộc sống".

Trước đó, Kiều Loan từng xác nhận là sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng nhưng cô đã bỏ lỡ việc học giữa chừng. Có giai đoạn Lona Kiều Loan im hơi lặng tiếng, không nhắc việc học hành cũng như đi sự kiện. Thời điểm đó, cô vướng nghi vấn ở ẩn để bầu bí và sinh con cho bác sĩ. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận, động thái nhập học ngành Y khoa lần này càng khiến công chúng xôn xao bàn tán.

Á hậu Kiều Loan bất ngờ "flex" trúng tuyển ngành Y khoa

Ở tuổi 25, Lona Kiều Loan quyết định trở lại với việc học Đại học, chuyển hướng sang ngành mới khiến nhiều người bất ngờ

Trước đó, Kiều Loan còn tiết lộ đã hoàn thành khóa học chuyên ngành Digital Marketing. Đáng nói, ngoài những lời chúc mừng thì bên dưới bài đăng này xuất hiện bình luận cho rằng việc Lona quyết định học thêm là để phụ giúp công việc của "chồng". Ngay sau đó, Lona Kiều Loan liền đáp: "Lona học để có kiến thức, ai cần thì mình giúp thôi ạ".

Kiều Loan được biết đến khi đăng quang Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019, sau đó thử sức ở lĩnh vực âm nhạc với nghệ danh Lona. Người đẹp xuất hiện trong nhiều gameshow, cuộc thi ca hát như King of Rap, xây dựng hình ảnh trẻ trung, cá tính. Tuy nhiên, song song với sự nghiệp nghệ thuật, Á hậu 9X cũng không ít lần đối diện thị phi đời tư.

Trước đó, Lona Kiều Loan còn đi học thêm chuyên ngành và ẩn ý phụ giúp công việc cho chồng

Vào khoảng tầm năm 2021, cư dân mạng truyền tai nhau nghi vấn Lona Kiều Loan đang hẹn hò bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Thời điểm đó, nàng hậu sinh năm 2000 cũng thường xuyên "thả thính", tung hint chuyện yêu đương, du lịch lãng mạn nhưng không lộ danh tính đối phương. Suốt nhiều năm qua, Lona Kiều Loan và Chiêm Quốc Thái vẫn nhiều lần xuất hiện bên nhau nhưng chưa bao giờ có câu trả lời chính thức, trực tiếp nào về mối quan hệ của cả hai.

Cách đây không lâu, Lona Kiều Loan "phá lệ" chia sẻ lại clip bác sĩ Chiêm Quốc Thái nói về công việc thẩm mỹ trên trang cá nhân. Cứ tưởng nàng hậu "trượt tay" nhưng bài đăng này vẫn còn xuất hiện ở story của Lona Kiều Loan sau hơn 22 tiếng. Vì thế, cư dân mạng xôn xao nghi vấn Á hậu của Miss World Vietnam đang dần công khai và "đánh dấu chủ quyền" với đối phương. Số khác lại cho rằng có thể việc Lona Kiều Loan đăng lại hình ảnh của bác sĩ Chiêm Quốc Thái chỉ liên quan đến công việc, bởi lẽ ngoài việc đăng lại ô cũng không chia sẻ gì thêm.

Lona Kiều Loan vẫn đều đặn đi sự kiện, tận hưởng cuộc sống sang chảnh như phú bà

Chiêm Quốc Thái sinh năm 1974, là bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng, anh đã trải qua 1 cuộc hôn nhân và có mối quan hệ thân thiết với nhiều sao Việt. Chiêm Quốc Thái lớn hơn Lona Kiều Loan 26 tuổi. Trước Lona Kiều Loan, vị bác sĩ này dính nghi vấn hẹn hò Hoa hậu Phương Khánh, Kỳ Duyên, Ngọc Loan The Face và từng công khai yêu Angela Phương Trinh. Trong đó, mối quan hệ với Angela Phương Trinh kết thúc trong ồn ào, thị phi.

Về lý do luôn giữ im lặng trước những tin đồn đời tư, Lona Kiều Loan chia sẻ: "Tôi sẽ đăng tải những điều liên quan đến công việc chứ không đưa quá nhiều những gì riêng tư lên mạng xã hội dù là chuyện vui, hạnh phúc hay buồn. Như thế tôi sẽ có cảm giác mình vẫn còn điều riêng tư để giấu lại. Chứ đôi khi niềm vui của mình là cả nước vui nhưng đến cái buồn không mấy ai quan tâm đến, lúc đó mình cảm thấy tủi hờn với sự cay nghiệt của showbiz rồi ngộ nhận đó là điều khó nhất. Tôi là nghệ sĩ chân chính, làm việc hết mình vì đam mê".