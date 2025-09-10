Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Câu chuyện này nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông và mạng xã hội Hàn Quốc. Rất nhiều netizen đã để lại bình luận cảm phục nữ diễn viên Go Hyun Jung.

Go Hyun Jung vừa trở lại với phim Queen Mantis và nhận được vô số lời khen cho khả năng diễn xuất đáng kinh ngạc. Không những vậy, câu chuyện cô cứu sống diễn viên nhí thoát khỏi hiểm nguy trong gang tấc trên phim trường cũng đang làm dậy sóng mạng xã hội.

Trên Instagram, mẹ của diễn viên nhí Jo Se Woong đã đăng ảnh con trai cô ở bên Go Hyun Jung, cùng lời cảm ơn sâu sắc đến nữ diễn viên. Người mẹ này gọi "Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" là cứu tinh của con trai cô. Được biết, bé Se Woong đã suýt bị sóng cuốn khi quay phim ngoài đảo năm ngoái. 

"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc- Ảnh 1.

Mẹ của diễn viên nhí Jo Se Woong cảm ơn Go Hyun Jung đã cứu sống con trai cô

"Ngay lúc đó, nữ diễn viên Go Hyun Jung đã lao đến như chớp, bế con lên và ôm chặt lấy con. Mặc dù trang phục trên người ướt sũng, cô ấy vẫn lao đến cứu con trai tôi. Tôi sốc đến mức đứng hình tại chỗ. Tôi không biết phải diễn tả lòng biết ơn của mình như thế nào cho đúng" - mẹ của bé Jo Se Woong bày tỏ sự biết ơn. 

Sau vụ tai nạn, Go Hyun Jung vẫn tiếp tục chăm sóc bé Se Woong, chơi đùa và bảo vệ an toàn cho sao nhí này. "Cô ấy như 1 thiên thần thực sự. Suốt thời gian dài, Se Woong cứ gọi cô ấy là 'mẹ' và rất nhớ cô ấy" - mẹ của diễn viên nhí nói thêm. 

"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc- Ảnh 2.

"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc- Ảnh 3.

Go Hyun Jung đang gây bão với phim Queen Mantis

Go Hyun Jung sinh năm 1971, là Á hậu Hàn Quốc 1989. Sau đó, cô ra mắt làng giải trí và nhanh chóng trở thành diễn viên được yêu mến. Đến năm 1995, khi đang vô cùng nổi tiếng sau bộ phim Đồng Hồ Cát, Go Hyun Jung kết hôn với Jung Young Jin - Phó Chủ tịch tập đoàn Shinsegae kiêm cháu trai người sáng lập tập đoàn Samsung Lee Byung Chul. Tài sản của Jung Young Jin vào thời điểm kết hôn với Go Hyun Jung lên tới khoảng 1,3 tỷ USD (tương đương 33,2 nghìn tỷ đồng).

Trong thời gian làm dâu, Go Hyun Jung phải chịu đủ nỗi tủi hờn. Cô từng bị gia đình nhà chồng khinh miệt ra mặt. Khi ở nhà, nhà chồng đều sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, riêng Go Hyun Jung không hiểu tiếng nên không dám hé răng nửa lời. Sau khi quyết tâm học và có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, nhà chồng lại chuyển sang trò chuyện bằng tiếng Pháp.

Không nhận ra

Cuộc hôn nhân của Go Hyun Jung đầy tủi hờn

Tuy mang danh là vợ ngài Phó chủ tịch nhưng trên thực tế, Go Hyun Jung chỉ được xem như người giúp việc trong nhà. Sau khi sinh 2 con, cô bị nhà chồng ép phải ly hôn. Số tài sản mà nữ diễn viên nhận được hậu ly hôn là 1,5 tỷ won (khoảng 26 tỷ đồng) nhưng cô lại mất quyền nuôi con, thậm chí còn bị nhà chồng cấm gặp con và ngăn cản tái xuất showbiz. Trải qua thời gian dài chật vật, Go Hyun Jung mới lấy lại được vị thế trong giới giải trí qua loạt phim ăn khách như Nữ Hoàng Seon Deok, Mask Girl, Daemul...

1 năm qua là khoảng thời gian tương đối khó khăn với Go Hyun Jung. Vào tháng 12 năm ngoái, Go Hyun Jung đã vắng mặt tại buổi họp báo ra mắt bộ phim truyền hình Namib của GenieTV vì lý do sức khỏe. Sau đó, cô đã cập nhật tình hình trên mạng xã hội, cho biết bản thân vừa trải qua ca phẫu thuật lớn do tình trạng sức khỏe suy giảm và đang trong quá trình hồi phục. Giờ đây, sức khỏe của nàng Á hậu đã ổn định và cô đã quay trở lại làm việc.

"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc- Ảnh 5.

"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc- Ảnh 6.

Go Hyun Jung tiếp tục đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp

 Nguồn: Allkpop

Nàng dâu hào môn nổi tiếng Go Hyun Jung có thực sự bị gia tộc Samsung "bắt nạt"?

Theo Minh Hồng

Phụ nữ số

