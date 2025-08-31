50 Hoa - Á hậu, thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 diện áo dài hát mừng Quốc khánh 2/9, toả sáng tại sự kiện thời trang quy mô

Tối 30/8, sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest XII diễn ra tại khách sạn LACHATEAU, TP. HCM. Với chủ đề “Transition Time”, Vietnam Beauty Fashion Fest XII mở ra thời khắc giao thoa giữa cái cũ và cái mới, giữa truyền thống và hiện đại, giữa quá khứ và tương lai.

Show diễn lần này nằm trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025, giới thiệu hơn 100 bộ trang phục đến từ các NTK Phạm Đăng Anh Thư, Thượng Gia Kỳ, Thanh Hương Bùi, Mai Phương Trang và LOUBE.

NTK LOUBE mở màn chương trình với BST “Veloura” lấy cảm hứng từ dòng chảy của thời gian, nơi mọi vẻ đẹp đều rực rỡ rồi phai tàn. BST bao gồm những thiết kế vừa cổ điển, vừa có nét hiện đại với chất liệu nhung, taffeta và tơ lụa kết hợp cùng kỹ thuật 3D draping hiện đại và chi tiết đính kết tinh xảo. Điểm nhấn đặc biệt đến từ những chiếc đồng hồ cũ tái chế, trở thành những món trang sức độc đáo.

BST “Veloura” lấy cảm hứng từ dòng chảy của thời gian của NTK Loube



Trở lại Vietnam Beauty Fashion Fest XII với BST “Song de Velours – Khúc Ca Của Nhung Lụa”, NTK Phạm Đăng Anh Thư đưa giới mộ điệu bước vào một thế giới đặc biệt, nơi thời trang là âm nhạc và nhung lụa là ngôn ngữ của mơ mộng.

BST “Song de Velours” tập trung khai thác về thiết kế dạ hội, từ dáng váy ôm đường cong đến đầm xòe tầng bay bổng, nơi sự phóng khoáng, lộng lẫy và quyến rũ được tôn vinh. Màu sắc chủ đạo trải dài từ trắng tinh khôi, bạc sắc lạnh, đồng ấm áp cho đến những gam ánh kim pha phối rực rỡ.

NTK Phạm Đăng Anh Thư và Hoa hậu Quế Anh, Á hậu Hera Ngọc Hằng

Tại Vietnam Beauty Fashion Fest XII, NTK Mai Phương Trang giới thiệu BST “The Symphony” lấy cảm hứng từ những giai điệu giao hưởng. BST được miêu tả là một bản nhạc về sự kiêu hãnh, rực rỡ của người phụ nữ viết bằng chất liệu, màu sắc và cảm xúc. Ở đó, mỗi chiếc váy là một chương nhạc dành cho tâm hồn biết lắng nghe chính mình, không cần phô trương nhưng vẫn tỏa sáng giữa cuộc đời.

BST “The Symphony” lấy cảm hứng từ những giai điệu giao hưởng

NTK Thanh Hương Bùi thắp sáng sân khấu Vietnam Beauty Fashion Fest XII với BST mang tên “Éclat”, lấy cảm hứng từ khoảnh khắc bừng sáng lấp lánh của những tia nắng mỏng manh nhưng rực rỡ và vẻ đẹp trong sáng của người phụ nữ.

BTS ấn tượng của NTK Thanh Hương Bùi

NTK Thượng Gia Kỳ khép lại Vietnam Beauty Fashion Fest XII cùng BST “Enchanting Dreams – Những giấc mơ đầy mê hoặc”, được khơi nguồn từ ý niệm rằng “bên trong mỗi người phụ nữ luôn ẩn chứa một hình ảnh rực rỡ nhất của chính mình”. Thượng Gia Kỳ gửi gắm vào từng thiết kế hơi thở thanh lịch, chất nghệ thuật tinh tế cùng chút sắc màu huyền diệu, từ đó khơi dậy nguồn cảm hứng về sự tự tin, vẻ đẹp và sức hút bất tận của phái đẹp.

BST “Enchanting Dreams – Những giấc mơ đầy mê hoặc”

Sau khi trình làng 5 bộ sưu tập, sân khấu đêm thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest XII trở nên lắng đọng với tiết mục đặc biệt hướng về Đại lễ Quốc khánh 2/9. Ca khúc Giai điệu tự hào do Hoa hậu Quế Anh và ca sĩ Ôn Vĩnh Quang thể hiện.

Phần biểu diễn còn có sự tham gia của thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 cùng nhiều Hoa - Á hậu. Giây phút các người đẹp xuất hiện với tà áo dài truyền thống, hòa giọng trong ca khúc viết về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc đã tạo nên khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa, xúc động, trở thành điểm nhấn khó quên của sự kiện.

"Vietnam Beauty Fashion Fest XII diễn ra vào thời điểm trọng đại của đất nước. Bên cạnh những màn trình diễn thời trang, chúng tôi muốn mang đến tiết mục Giai điệu tự hào để hòa mình vào không khí chung của dân tộc. Phần trình diễn như một lời ngợi ca, là tình yêu sâu sắc mà chương trình cùng thế hệ trẻ hôm nay muốn gửi gắm, nhắc nhớ về niềm vui và lòng tự hào khi được sống trong hòa bình”, Đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ.



Trong khuôn khổ show diễn Vietnam Beauty Fashion Fest XII, Ban giám khảo Miss Grand Vietnam 2025 tiến hành công bố Top 5 đề cử cho giải thưởng Người đẹp Thời trang. Các thí sinh được gọi tên bao gồm Phạm Khánh Ngân, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Hồng, Bùi Thu Thuỷ và Lê Thị Thu Trà.

Sau Vietnam Beauty Fashion Fest XII, thí sinh Miss Grand Vietnam sẽ tiếp tục góp mặt trong đêm trình diễn Trang phục Văn hoá Dân tộc thuộc khuôn khổ cuộc thi, diễn ra vào ngày 11.9 sắp tới. Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 dự kiến tổ chức vào ngày 14.9 tại TP. HCM.