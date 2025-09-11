Á hậu Huyền My chăm tập thể thao hết cỡ: Từ pickleball, golf đến yoga đều "cân đẹp", bảo sao dáng nuột nà đến thế

Á hậu Nguyễn Trần Huyền My vốn đã quen thuộc với hình ảnh xinh đẹp, sang chảnh trên thảm đỏ, nhưng ngoài đời cô gây ấn tượng bởi lối sống năng động và tràn đầy năng lượng. Mới đây, nàng hậu khiến cộng đồng mạng thích thú khi đăng loạt ảnh thử sức với pickleball – môn thể thao đang “làm mưa làm gió” tại Việt Nam. Diện outfit thể thao cực cuốn hút gồm áo crop top đen ôm sát, chân váy tennis ngắn, giày sneakers trắng cùng mũ lưỡi trai, Huyền My khoe trọn vóc dáng gợi cảm và đôi chân dài nuột nà.

Trên tay cầm vợt pickleball màu hồng nổi bật, cô nàng bước vào sân với thần thái cực cuốn hút. Caption dí dỏm “Ảnh phải đẹp đã, kết quả như nào là chuyện khác” khiến dân mạng không nhịn được cười, bởi chỉ cần nhìn visual thôi cũng đủ “thắng đậm” rồi. Loạt ảnh chơi pickleball lần này nhanh chóng khiến cư dân mạng rần rần bình luận. Người thì khen “Đẹp thế này thì cần gì điểm số”, người khác lại hào hứng “Nhìn outfit thôi cũng muốn lao ra sân chơi ngay”.

Huyền My khoe dán nuột nà trên sân pickleball

Không chỉ dừng lại ở pickleball, Huyền My từ lâu đã nổi tiếng là “tín đồ thể thao chính hiệu”. Cô thường xuyên thử sức với nhiều bộ môn để vừa giữ dáng, vừa rèn luyện sức khỏe. Golf là môn thể thao cô gắn bó khá lâu, không ít lần khoe ảnh check-in sang chảnh trên sân golf. Với Huyền My, golf không chỉ là thú vui mà còn là cách rèn luyện sự kiên nhẫn và tập trung.

Á hậu Huyền My còn là tín đồ của golf

Song song đó, nàng hậu chăm chỉ tập gym để duy trì body săn chắc, thon gọn. Các bài tập tạ và cardio giúp cô giữ dáng cân đối, đồng thời giải tỏa năng lượng sau những lịch trình làm việc dày đặc.

Không chỉ chú trọng sức mạnh, Huyền My còn tìm đến yoga để tăng sự dẻo dai, giữ cho tinh thần cân bằng. Các động tác hít thở, uốn dẻo giúp cô giảm stress hiệu quả, đồng thời duy trì thần thái tươi tắn. Ngoài ra, mỗi khi có thời gian rảnh, Huyền My lại chọn bơi lội hoặc chạy bộ.

Đây là những hoạt động đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao trong việc tăng cường sức bền và cải thiện vóc dáng. Có thể nói, Huyền My luôn duy trì thói quen tập luyện đều đặn, biến thể thao thành một phần quan trọng trong cuộc sống. Chính sự kiên trì ấy giúp nàng Á hậu giữ được body chuẩn chỉnh, đôi chân dài gợi cảm cùng làn da mịn màng khiến bao người ngưỡng mộ.

Không chỉ dừng lại ở chuyện giữ dáng, tinh thần thể thao còn giúp Huyền My xây dựng hình ảnh một mỹ nhân năng động, hiện đại và khác biệt so với khuôn mẫu “chỉ đẹp trên thảm đỏ”. Từ sân golf sang chảnh, phòng gym tràn đầy năng lượng, studio yoga yên tĩnh cho đến sân pickleball sôi động, ở đâu người đẹp cũng tỏa sáng theo cách riêng.

Huyền My rất đam mê thể thao

Rõ ràng, sức hút của Huyền My không chỉ nằm ở nhan sắc xinh đẹp mà còn ở tinh thần luôn thử thách bản thân, sẵn sàng trải nghiệm những điều mới mẻ. Trong bối cảnh pickleball đang dần trở thành “môn thể thao quốc dân” mới tại Việt Nam, sự xuất hiện của Huyền My càng khiến bộ môn này thêm phần lan tỏa.