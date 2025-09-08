Cô gái sinh năm 1998 đầu tư 100 triệu chơi pickleball và vô địch: 4 đôi giày, 20 bộ đồ, còn gì nữa?

“100 triệu chỉ trong 1 năm - Nghe thì xót tiền lắm, nhưng mà mỗi lần mặc đồ mới ra sân, cảm giác tự tin hẳn lên. Pickleball không chỉ là thể thao mà còn là cách để mình sống đẹp, sống vui,” Hoàng Hà Vy (SN 1998) cười chia sẻ.

Hoàng Hà Vy (SN 1998, biệt danh Vyheo, hiện đang kinh doanh) vừa lên ngôi vô địch giải Em Xinh No Dink tổ chức tại TP.HCM

Từ kẻ “cửa dưới” đến nhà vô địch

Ngày 6/9, một giải đấu pickleball quy tụ gần 70 vận động viên nữ, phần lớn đều là newbie, đến tham gia giao đấu. Các VĐV được chia thành 3 nhóm trình độ: A – B – C. Để tạo sự cân bằng và thêm phần kịch tính, BTC áp dụng thể thức đặc biệt: hai VĐV trình B sẽ ghép cặp với nhau, trong khi một VĐV trình A sẽ đứng cùng một VĐV trình C. Cách sắp xếp này khiến giải đấu trở nên khó lường, bởi hầu hết các cặp đôi đều lần đầu bắt cặp, chưa từng thi đấu cùng nhau trước đó.

Vy – Ly chính là một cặp A – C như thế. Cả hai mới gặp nhau lần đầu tại giải, nhưng nhanh chóng tìm được sự ăn ý. “Partner của mình mới chơi nhưng chơi rất hay và cố gắng. Chiến thuật của tụi mình là công toàn diện,” Vy cho biết.

Còn Ly chia sẻ mình mới chơi pickleball khoảng 2 tháng, ban đầu chỉ định thử cho vui nhưng đánh vài trận thì mê luôn vì môn này vừa năng động, vừa vui, có tính chiến thuật và tạo cơ hội giao lưu. Đây cũng là giải đầu tiên cô tham gia, mục tiêu ban đầu chỉ là học hỏi, trải nghiệm nhưng càng vào sân thì “máu chiến” càng tăng, trận nào cũng quyết tâm giành điểm tối đa.

Vy và Ly trong trận chung kết

Ở vòng bảng, cặp đôi này có khởi đầu không mấy thuận lợi: thua liền 2 trận với tỷ số 9-11 và 8-11. Bản thân Vy cũng thừa nhận bị tâm lý, chưa thi đấu đúng khả năng. Nhưng từ vòng 1/16, cô dần lấy lại phong độ. Càng đánh, cả hai càng cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho nhau. Ly cũng chơi tự tin hơn, tạo nên sự cân bằng để đôi nữ này tiến sâu.

“Tụi mình cứ nghĩ vào được vòng nào thì vòng sau chắc thua, vì ai cũng đánh hay quá. Nhưng rồi lại động viên nhau cố gắng hết sức. Mỗi lần vượt thêm một cửa, mình lại bất ngờ chính mình,” Vy nói.

Ở trận đấu cuối, đối thủ là cặp Su – San San, trong đó San San vốn là VĐV nữ trình A nổi bật. Nhưng sự kiên cường và bản lĩnh đã giúp Vy – Ly tạo nên trận chung kết bùng nổ. Khán giả chứng kiến những loạt rally dài thót tim, những pha bóng dứt khoát và tinh thần thi đấu máu lửa. Kết quả: Vy – Ly giành chiến thắng 15-10 và lên ngôi vô địch.

Niềm hạnh phúc của cả hai khi trở thành nhà vô địch

Đầu tư hơn 100 triệu chỉ để… yêu Pickleball

Vy chia sẻ, chỉ trong gần 1 năm, cô đã đầu tư hơn 100 triệu đồng cho pickleball:

4 đôi giày: 15 triệu

2 cây vợt: 11 triệu

30 buổi học: gần 20 triệu

Phụ kiện balo, nón, vớ, băng chặn mồ hôi: 5 triệu

Phí đánh social: 2 triệu/tháng

Và “đắt” nhất: hơn 20 bộ đồ thi đấu, mỗi bộ từ 600 nghìn đến 5 triệu.

“Nghe thì nhiều, nhưng mình thấy đáng. Một tuần mình chơi 3 buổi, mỗi lần ra sân là một lần vui, lại tự tin hơn với outfit mới. Mình nghĩ chị em vừa đẹp, vừa chơi thể thao giỏi thì không cần để tâm người khác nghĩ gì, chỉ cần tập trung nâng cấp bản thân là được,” Vy nói. Sau chức vô địch bất ngờ này, Vy không có ý định dừng lại. “Mình vẫn sẽ tham gia những giải bạn bè mời. Pickleball cho mình rất nhiều niềm vui và trải nghiệm quý giá,” cô khẳng định.

Cô gái đầu tư hơn 100 triệu trong 1 năm để chơi Pickleball

Nói về định kiến “các cô gái xinh đẹp chơi pickleball chỉ để chụp hình”, Ly Ly thẳng thắn: “Định kiến thì chỉ phá bằng hành động thôi. Mỗi lần ra sân, mình đều cố gắng đánh hết sức để mọi người thấy bọn mình chơi nghiêm túc, có chiến thuật và quyết tâm.” Ngoài giờ làm, cô duy trì khoảng 2 buổi/tuần, vừa tập kỹ thuật vừa thi đấu giao lưu để nâng cao phản xạ.