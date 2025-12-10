Bỏ túi 8 món ngon "giấu kín" ở Hàm Dương: Ăn một miếng là thấy cả ngàn năm lịch sử, khách du lịch sành sỏi mới biết đường tìm

Hàm Dương (Thiểm Tây, Trung Quốc) không chỉ là vùng đất của những viên gạch ngói nhuốm màu thời gian hay cái nôi của văn hóa Tần Hán hào hùng. Với những kẻ lữ hành đam mê ẩm thực, nơi đây còn là một "kho báu" với những hương vị mộc mạc mà đậm đà, len lỏi trong từng con ngõ nhỏ. Nếu có dịp ghé thăm cố đô ngàn năm này, đừng chỉ mải mê ngắm nhìn di tích, hãy để vị giác của bạn được đánh thức bởi 8 món ngon trứ danh dưới đây. Đó không chỉ là đồ ăn, mà là những câu chuyện lịch sử được kể lại bằng hương vị, là "bí mật" mà người bản địa luôn tự hào cất giấu.

1. Súp bánh mì thịt cừu: Linh hồn của ẩm thực Quan Trung

Nếu phải chọn ra một "ngôi sao" trên bàn tiệc Hàm Dương, đó chắc chắn phải là Súp bánh mì thịt cừu (Phào-múa). Cái thú của món này bắt đầu từ sự kiên nhẫn. Người ăn phải tự tay bẻ vụn chiếc bánh mì nướng không men thành những mẩu nhỏ xíu cỡ hạt đậu. Bánh càng vụn, nước dùng càng thấm.

Nước súp được ninh từ xương và thịt cừu cùng hoa hồi, quế chi suốt 8 tiếng đồng hồ cho đến khi chuyển màu trắng sữa, béo ngậy mà không hề hôi. Khi chan nước dùng nóng hổi vào bát bánh đã bẻ, thêm vài lát thịt cừu thái mỏng, chút ớt chưng đỏ rực và rau mùi xanh mướt, kèm theo tép tỏi ngâm chua ngọt, tất cả tạo nên một bản hòa ca hương vị. Mùa đông lạnh giá mà được xì xụp bát súp này, cảm giác ấm áp lan tỏa từ đầu lưỡi xuống tận dạ dày, thực sự là "mỹ vị nhân gian".

2. Bánh nướng Càn Huyện: Chiếc "nghiên mực" giòn tan

Người Thiểm Tây có câu: "Bánh nướng Càn Huyện to như cái vung nồi". Đó là cách miêu tả mộc mạc nhất về món Càn Huyện Oa Khôi. Nhìn bên ngoài, chiếc bánh tròn trịa, dày dặn, nướng vàng ươm như một tấm khiên vững chãi. Gõ nhẹ nghe tiếng "cộp cộp" giòn tan, nhưng bên trong lại mềm xốp đến lạ.

Để làm được chiếc bánh này, người thợ phải nhào bột hàng trăm lần, nướng trên than hồng, vừa nướng vừa quét dầu tỉ mỉ. Cắn một miếng, vị lúa mì thơm nức mũi hòa quyện với mùi than củi thoang thoảng. Món này ăn không thì bùi, mà kẹp với thịt kho hay chút dưa muối cay cay thì ngon quên lối về, là thức quà quê mang đi xa bao lâu cũng không sợ hỏng.

3. Mì Ngự Bân Châu: Món ngon tiến vua

Tương truyền, đây từng là món ăn trong cung đình xưa, nay đã trở thành niềm tự hào của người dân Bân Châu. Khác với những loại mì thô ráp thường thấy ở miền Bắc Trung Quốc, Mì Ngự (Ngự Diện) mỏng tang như tờ giấy, trắng muốt và mịn màng. Quy trình làm mì cầu kỳ như làm giấy dó, qua bao lần lọc nước, tráng hấp mới ra được thành phẩm. Sợi mì thái nhỏ, trộn cùng nước giấm chua thanh, tỏi ớt cay nồng và chút dầu mè béo ngậy. Khi ăn, miếng mì trôi tuột vào cổ họng, mát lạnh, nhẹ nhàng nhưng dư vị thì đậm đà khó phai. Một món ăn thanh tao, giải nhiệt tuyệt vời cho những ngày hè oi ả.

4. Cơm rượu Hưng Bình: Men say ngọt ngào

Nếu đã ngấy những món nhiều dầu mỡ, hãy để bát cơm rượu (Lao-zao) Hưng Bình vỗ về vị giác của bạn. Được lên men tự nhiên từ nếp cái hoa vàng, cơm rượu ở đây có hạt gạo căng mọng, nước cốt trong veo, thơm dìu dịu mùi lúa mới. Vị ngọt của nó không gắt mà thanh tao, thấm đẫm chút men nồng nàn. Người Hàm Dương sáng ra hay ăn một bát cơm rượu đập thêm quả trứng gà, thả vài hạt kỷ tử đỏ mọng. Món ăn này không chỉ là tráng miệng, mà còn là "thuốc bổ" giúp ấm bụng, đẹp da, là thức quà ngọt ngào mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này.

5. Kẹo Liễu Hoa Tam Nguyên: Bông tuyết giòn tan

Nhìn từ xa, những thanh kẹo Liễu Hoa trông như những bông hoa lau trắng muốt phất phơ trong gió, lại như được phủ một lớp tuyết mịn màng. Đây là món kẹo cổ truyền đã tồn tại cả trăm năm ở vùng Tam Nguyên.

Cắn vào lớp vỏ giòn rụm bên ngoài, bạn sẽ bất ngờ với phần ruột xốp mềm, dẻo thơm bên trong. Vị ngọt của mạch nha, vị bùi của vừng hòa quyện vào nhau tạo nên một thức quà vặt tinh tế. Trước đây, chỉ dịp lễ Tết mới thấy kẹo Liễu Hoa xuất hiện, nhưng giờ đây nó đã trở thành món ăn chơi "bắt miệng" bên tách trà nóng mỗi ngày.

6. Mì nướng Lễ Tuyền: Dai mềm khó cưỡng

Khác với mì lạnh (Liangpi) thông thường, Mì nướng (Lao-mian-pi) Lễ Tuyền mang một phong thái hoàn toàn khác biệt. Bánh tráng được hấp rồi nướng áp chảo trên những chiếc chảo gang lớn, khiến lớp vỏ se lại, dai hơn và thơm mùi lửa. Sợi mì thái to bản, trộn đẫm với ớt chưng đỏ au, giấm chua và giá đỗ giòn sần sật. Cái hay của món này là càng nhai càng thấy ngọt hậu, vị cay kích thích đầu lưỡi khiến thực khách vừa ăn vừa xuýt xoa lau mồ hôi, nhưng nhất định không chịu buông đũa.

7. Bánh nếp chà là Kinh Dương: Bữa sáng ngọt ngào

Bánh Tăng (Zeng-gao, Chính Cao) là món ăn sáng kinh điển gắn liền với ký ức tuổi thơ của biết bao người con vùng Quan Trung. Trong chiếc nồi đất nung (gọi là Tăng) khổng lồ, những lớp gạo nếp trắng ngần được xếp xen kẽ với táo đỏ và đậu đỏ, đồ chín suốt nhiều giờ đồng hồ. Khi múc ra bát, bánh dẻo quánh, kéo sợi như phô mai, màu đỏ thẫm của táo nhuộm hồng cả hạt gạo. Vị ngọt của bánh đến hoàn toàn từ táo đỏ, tự nhiên và dễ chịu. Một miếng bánh dẻo thơm, uống cùng cốc sữa đậu nành nóng hổi, là đủ năng lượng cho một ngày dài khám phá.

8. Mì hoa cờ Võ Công: Bức tranh trong bát nhỏ

Người Võ Công gọi món mì này là "Kỳ hoa diện" bởi những miếng mì được thái hình thoi, mỏng tang, nổi trên mặt nước dùng như những lá cờ nhỏ. Nhưng điều làm nên danh tiếng của nó lại nằm ở nồi nước dùng "trong vắt như mật ong" nhưng vị lại chua cay đậm đà khó tin.

Bát mì bưng ra rực rỡ sắc màu: Vàng của trứng thái chỉ, đen của mộc nhĩ, xanh của hẹ và đỏ của váng ớt. Sợi mì trơn tuột, nước dùng chua thanh đánh thức mọi giác quan. Đây không chỉ là món ăn, mà là sự tinh tế, tỉ mỉ của người đầu bếp gửi gắm vào từng bát mì nhỏ bé.