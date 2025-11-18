Nam diễn viên Hải Dương bỏ tiền tỷ mở quán TP.HCM, mặt tiền 95 triệu/tháng

Mới đây, diễn viên Mạc Văn Khoa đã khai trương cơ sở bún đậu và bún cá sữa mới của mình, với diện tích mặt tiền khá rộng.

Mạc Văn Khoa

Nam diễn viên chia sẻ: "Hôm nay tôi giới thiệu với mọi người quán bún đậu mới của tôi ở Gò Vấp, có cả món bún cá sữa nữa.

Đây là quán mà tôi đầu tư sửa chữa lớn nhất từ trước tới giờ. Tôi muốn có thêm một không gian rộng rãi, thoáng mát hơn. Vì tôi bán thêm món mới là bún cá nên có nhiều thứ phải đầu tư, sắm sửa.

Quán tôi mở ở đường Lê Đức Thọ, địa chỉ hơi lộn xộn và khó tìm, mọi người cứ lên mạng tìm địa chỉ là ra. Đây là quán có bề ngang mặt tiền rộng nhất của tôi từ trước tới giờ và cũng là quán tôi đầu tư nhiều nhất.

Tôi thống kê luôn chi phí để ai muốn mở bún đậu thì tham khảo. Quán này tôi mua sang nhượng là 400 triệu, gồm cả đồ đạc và tiền cọc Bảng hiệu tôi làm hết 60 triệu, tổng là 460 triệu.

Đằng trước tôi để một ít cây xanh cho mát mẻ, không gian quán rất rộng, lắp lại cả camera với chi phí 19 triệu.

Riêng tầng 1 quán tôi để được 40 bàn, có cả phòng VIP nhưng tôi chưa sửa xong. Tôi sơn tường màu hồng vì chưa quán nào của tôi màu hồng, con tôi cũng thích màu hồng.

Có một chi phí nữa cũng tốn là tiền bạt vì không gian chủ yếu là ngoài trời. Tôi cũng phải làm lại mái tôn với chi phí 50 triệu. Tiền thợ làm trong 15 ngày là 140 triệu vừa sửa vừa dọn dẹp vệ sinh.

Ngoài ra, tôi mua bát đũa, bàn thờ ông địa, máy tính tiền là 60 triệu. Bếp tôi chia làm hai khu, với bàn tủ, nồi niêu, bếp, máy hút mùi là 90 triệu.

Tôi cũng mất thêm tiền trang trí để có không gian thoáng mát, dễ chịu. Số tiền này lên đến 100 triệu. Như vậy, tổng chi phí làm quán mới này của tôi mất đến gần cả tỷ đồng.

Đây là tôi nói qua qua, còn chi phí chi tiết phải lên đến vài trang giấy. Suốt nửa tháng qua tôi không ngủ được. Tôi bán bún đậu lâu nay quen rồi nhưng ở đây có thêm món bún cá sữa mới nên tôi phải chuẩn bị kỹ càng hơn, đau đầu hơn.

Mặt bằng này ở trung tâm, lại khá rộng nên tiền thuê và sang nhượng khá tốn. Tôi cũng phải đi kiếm gần cả năm nay mới kiếm được mặt bằng này. Mọi người cứ hay nói giờ mặt bằng nhiều do người ta trả nhiều nhưng để kiếm được mặt bằng ưng ý không dễ.

Tiền thuê mặt bằng này của tôi mất 95 triệu một tháng. Vừa mở mắt ra tôi đã thấy mất tiền rồi".