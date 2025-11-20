Nam diễn viên Mưa Đỏ kêu cứu

Một trong những bộ phim Việt Nam gây tiếng vang trong năm nay phải kể tới Mưa Đỏ. Bộ phim khai thác đề tài chiến tranh, trở thành phim Việt có doanh thu phòng cao nhất mọi thời đại. Trong Mưa Đỏ, diễn viên để lại ấn tượng với khán giả là Tú (Do Đình Khang thủ vai).

Trên trang cá nhân, nam diễn viên sinh năm 2000 mới đây khiến nhiều người không khỏi lo lắng khi liên tục chia sẻ bài viết cầu cứu. Đình Khang cho biết bố mẹ đang nằm trong vùng lũ ở Quy Nhơn. Trên trang cá nhân có hơn 100.000 người theo dõi, anh chia sẻ bức hình căn nhà xung quanh đã bị bao vây bởi nước, ngập tới gần nóc.

Nam diễn viên viết: "Ở Quy Nhơn có contact của cứu hộ ngập lụt không ạ. Cho em xin với ạ. Dạ hiện tại ba mẹ em cần cano cứu hộ tại phường Quy Nhơn Bắc Bệnh Viên Lao ạ nước ngập còn 2 mét nữa là đến mái rồi anh chị nào liên hệ cứu hộ ở đấy được hỗ trợ em với ạ".

Diễn viên Đình Khang từng đảm nhận vai diễn Tú trong bộ phim ăn khách Mưa đỏ

Mới đây, anh khiến nhiều người lo lắng khi liên tục cầu cứu, cho biết bố mẹ đang nằm trong vùng bị ngập lụt ở Quy Nhơn

Trong bài đăng gần nhất, Đình Khang lên tiếng hỏi cư dân mạng thông tin liên quan tới chuyến bay về Quy Nhơn: "Cho em hỏi hướng từ sân bay Phù Cát Về khúc Quy Nhơn Bắc giờ bị ngập hết rồi hả mọi người ơi".

Dưới phần bình luận, anh cho biết bố mẹ đã được đội cứu hộ tới gửi áo phao: "Tình hình mưa vẫn liên tục không ngừng ạ khả năng đến 9-10h trưa là ngập luôn rồi ạ. Ba mẹ e mới được cứu hộ đến để gửi áo phao rồi ạ cũng nhẹ nhõm được 1 ít. Dạ em cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ". Diễn viên Thúy Diễm động viên đàn em: "Thương em, cố bình tâm tìm cách nhé em".

Đình Khang cho biết bố mẹ đã được gửi áo phao từ đội cứu hộ

Diễn viên Thúy Diễm còn gửi lời động viên đàn em dưới phần bình luận

Đình Khang sinh năm 2000, có nền tảng Taekwondo 10 năm nên anh không gặp nhiều trở ngại khi thực hiện các phân cảnh hành động, cháy nổ trong phim. Trước Mưa Đỏ, nam diễn viên đã gây chú ý khi góp mặt trong hai bộ phim kinh dị Tết Ở Làng Địa Ngục, Làng Âm Hồn... Với ngoại hình sáng và khả năng nhập vai tự nhiên, Đình Khang được kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.