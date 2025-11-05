Lý do fan meeting của nam diễn viên Mưa Đỏ ế vé

Buổi fanmeeting mới đây của diễn viên Lâm Thanh Nhã - gương mặt gây chú ý sau thành công của bộ phim Mưa Đỏ - đang trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Dù được chuẩn bị chỉn chu tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), sự kiện vẫn rơi vào tình trạng ghế trống la liệt, khiến chính chủ không giấu nổi xúc động khi đứng trên sân khấu.

Lâm Thanh Nhã chia sẻ với khán giả trong buổi fan meeting: "Vé của anh bán không hết, có nhiều khoảng trống ở dưới kia. Nhưng không sao cả vì mục đích ban đầu của mình là buổi gặp gỡ chung với nhau. Anh xin phép cho các bạn phía trên xuống dưới để có thể ngồi vào những khoảng trống này. Cảm ơn mọi người đã hiểu, bọn mình là một gia đình".

Lâm Thanh Nhã chia sẻ cảm xúc tại buổi fan meeting diễn ra ở Hà Nội (Nguồn: nta.lee.hqh)

Khoảnh khắc nam diễn viên rưng rưng nước mắt khiến nhiều người hâm mộ thương cảm. Tuy nhiên, trên các diễn đàn cũng có nhiều ý kiến trái chiều về fan meeting tại Hà Nội của Lâm Thanh Nhã. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cũng phân tích nguyên nhân khiến fanmeeting rơi vào cảnh ế ẩm.

Đầu tiên, cư dân mạng cho rằng mức giá ở fan meeting D2 là khá cao và chưa hợp lý. Cụ thể, fan meeting tại Hà Nội có 3 hạng vé, gồm Bee - 690.000 đồng, Big Bee - 1.290.000 đồng và Cục nợ - 2.290.000 đồng. Cũng với 3 hạng mục trên nhưng giá vé ở fan meeting của Lâm Thanh Nhã tại TP.HCM lại thấp hơn, lần lượt là 390.000 đồng, 690.000 đồng và 990.000 đồng.

Việc quyết định tăng giá vé fan meeting sẽ được thông cảm nếu đi kèm với quyền lợi phù hợp. Tuy nhiên, nếu như tất cả các vé Cục nợ ở Day 1 được chụp ảnh 1:1 thì sang đến Day 2 chỉ bóc ngẫu nhiên 10 khán giả mua vé Cục nợ. Với giá vé tăng hơn 1 triệu đồng nhưng quyền lợi bị thu hẹp khiến fan không khỏi hụt hẫng.

Giá vé ở Day 2 cao hơn Day 1 nhưng việc chụp ảnh 1:1 lại thu hẹp đi

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cho rằng với gương mặt mới như Lâm Thanh Nhã thì mức giá hơn 2 triệu cho fan meeting là khá "chát" và khó tiếp cận với phần lớn người hâm mộ. Nhiều người so sánh, ngay cả các ca sĩ có chỗ đứng vững chắc trong showbiz như Tóc Tiên thì giá vé fan meeting cho hạng cao nhất chưa đến 1,8 triệu đồng. Do đó, mức giá hơn 2 triệu cho một buổi fanmeeting của Lâm Thanh Nhã bị xem là "hơi quá tầm".

Ngoài ra, các nonfan còn nhận định nguyên nhân khiến các khán giả chưa đủ mặn mà với fan meeting của Lâm Thanh Nhã là do hiệu ứng của Mưa Đỏ dần hạ nhiệt. Kèm theo đó đây là buổi fan meeting thứ 2 nên tâm lý háo hức của khán giả phần nào cũng vơi bớt nếu như chương trình không có quá nhiều điều đặc biệt.

Nhiều cư dân mạng tranh cãi việc Lâm Thanh Nhã bán vé fan meeting quá cao

Đi cùng với hiệu ứng Mưa Đỏ giảm nhiệt thì việc khán giả không quá mặn mà với fan meeting D2 của Lâm Thanh Nhã cũng là điều dễ hiểu

Lâm Thanh Nhã sinh năm 1995 tại Tiền Giang (cũ), tuổi thơ của anh gắn liền với những ngày theo mẹ ra đồng và phụ cha mưu sinh bằng nghề bán vé số. Từ khi còn nhỏ, nam diễn viên đã quen với cuộc sống tự lập: cuối tuần đi bán vé số, mùa hè lại tranh thủ làm thêm đủ nghề từ thổi sơn bàn ghế, bưng bê quán ăn đến phụ xưởng gỗ chỉ mong phụ giúp gia đình và trang trải chi phí học tập. Năm cuối cấp 2, cha mẹ của anh chia tay, biến cố ấy buộc nam diễn viên phải sớm trưởng thành và học cách tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Ít ai biết, trước khi đến với Mưa Đỏ, Lâm Thanh Nhã từng trải qua quãng thời gian vô cùng chật vật. Dù thi đỗ cùng lúc hai trường đại học, anh đành gác lại lựa chọn mơ ước là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, để theo học Học viện Bưu chính Viễn thông. Ngôi trường này có mức học phí thấp hơn, phù hợp với hoàn cảnh gia đình anh khi ấy.