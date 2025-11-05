Diễn viên Mưa đỏ bật khóc khi tổ chức fanmeeting không bán được vé, hàng ghế trống nhan nhản

Sau khi tham gia bộ phim Mưa đỏ, Lâm Thanh Nhã trở thành cái tên được nhiều người yêu mến. Trong bộ phim, anh đảm nhận vai người lính trẻ tên Bình trong tiểu đội 1 ở cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị.

Mới đây, nam diễn viên sinh năm 1995 đã tổ chức buổi fan meeting tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội. Tuy nhiên, số người đăng ký tham gia và có mặt tại đây lại được nhận xét vô cùng ít ỏi. Trên Threads, một cư dân mạng mới đây đã đăng tải đoạn clip Lâm Thanh Nhã nghẹn ngào xúc động khi đứng tại buổi fan meeting gặp gỡ người hâm mộ. Dù sự kiện chuẩn bị diễn ra nhưng hàng ghế trống vẫn còn rất nhiều.

Anh chia sẻ trước khán giả: "Vé của anh bán không hết, có nhiều khoảng trống ở dưới kia. Nhưng không sao cả vì mục đích ban đầu của mình là buổi gặp gỡ chung với nhau. Anh xin phép cho các bạn phía trên xuống dưới để có thể ngồi vào những khoảng trống này. Cảm ơn mọi người đã hiểu, bọn mình là một gia đình".

Lâm Thanh Nhã chia sẻ cảm xúc tại buổi fan meeting diễn ra ở Hà Nội (Nguồn: nta.lee.hqh)

Do số lượng vé bán ra không như mong đợi, khán phòng vẫn còn nhiều hàng ghế trống khi sự kiện diễn ra

Sau khi đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Lâm Thanh Nhã lộ diện giữa buổi fan meeting vắng khán giả được lan truyền trên mạng xã hội, đông đảo netizen đã để lại bình luận bày tỏ sự thương cảm và đồng cảm với nam diễn viên.

Bên cạnh những lời an ủi, nhiều người cũng đưa ra lý do để lý giải cho tình huống đáng tiếc này. Một tài khoản chia sẻ rằng đây là buổi fan meeting thứ hai mà Lâm Thanh Nhã tổ chức, nên việc lượng khán giả không đông như lần đầu cũng là điều dễ hiểu. Ngoài ra, giá vé được cho là khá cao, cộng thêm hiệu ứng của bộ phim Mưa Đỏ sau khi công chiếu đã hạ nhiệt đáng kể, khiến mức độ quan tâm của công chúng giảm đi.

Nhiều bình luận cho rằng chính những yếu tố này đã khiến sự kiện của nam diễn viên không nhận được sự chú ý như kỳ vọng, dù anh và ekip đã chuẩn bị rất chỉn chu.

Nhiều cư dân mạng để lại bình luận thể hiện sự đồng cảm với nam diễn viên

Lâm Thanh Nhã sinh năm 1995 tại Tiền Giang, tuổi thơ của anh gắn liền với những ngày theo mẹ ra đồng và phụ cha mưu sinh bằng nghề bán vé số. Từ khi còn nhỏ, nam diễn viên đã quen với cuộc sống tự lập: cuối tuần đi bán vé số, mùa hè lại tranh thủ làm thêm đủ nghề từ thổi sơn bàn ghế, bưng bê quán ăn đến phụ xưởng gỗ chỉ mong phụ giúp gia đình và trang trải chi phí học tập. Năm cuối cấp 2, cha mẹ của anh chia tay, biến cố ấy buộc nam diễn viên phải sớm trưởng thành và học cách tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Ít ai biết, trước khi đến với Mưa Đỏ, Lâm Thanh Nhã từng trải qua quãng thời gian vô cùng chật vật. Dù thi đỗ cùng lúc hai trường đại học, anh đành gác lại lựa chọn mơ ước là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, để theo học Học viện Bưu chính Viễn thông. Ngôi trường này có mức học phí thấp hơn, phù hợp với hoàn cảnh gia đình anh khi ấy.

Lâm Thanh Nhã được khán giả yêu mến sau khi góp mặt trong bộ phim Mưa đỏ

Để theo đuổi con đường diễn xuất, anh đã quyết định từ bỏ công việc ổn định tại khách sạn 5 sao. "Tôi hay nói vui rằng, xuất phát điểm của mình không phải số 0 mà là số âm. Chính vì vậy, tôi luôn muốn gánh trách nhiệm kinh tế gia đình.

Đồng lương đầu tiên của tôi chỉ là 1.000 đồng cho một tờ vé số lúc còn nhỏ. Mỗi ngày bán được 40 tờ, tôi dành dụm mua tập vở, quà vặt hay chơi điện tử. Sau đó, đi làm gỗ được khoảng 3 triệu đồng/tháng.

Lên TP.HCM học cấp 3, tôi làm thêm với mức lương 15.000 đồng/giờ, rồi dần tăng lên 17.000-18.000 đồng. Khi vào khách sạn 5 sao, lương tôi đạt 8 triệu đồng và tăng dần đến gần 18 triệu đồng/tháng".