Ca khúc trở thành hiện tượng nhờ Mưa Đỏ bất ngờ “thay áo mới”

Lấy cảm hứng từ bộ phim “Mưa đỏ”, ca khúc “Còn gì đẹp hơn” do nhạc sĩ - ca sĩ Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện đã nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc, thu hút lượng nghe lớn chỉ sau hơn hai tháng phát hành trên các nền tảng YouTube, Spotify, TikTok…

Phiên bản cover do Tomchat sản xuất, với sự thể hiện của Triệu Hồng Ngọc và Trần Tuấn Hòa, mang đến cho khán giả một góc nhìn mới mẻ và đầy cảm xúc.

Khác với phiên bản gốc mộc mạc của tác giả Nguyễn Hùng, MV cover mở đầu bằng những giai điệu nhẹ nhàng, bình yên của làn điệu dân ca Bắc Bộ “Bèo dạt mây trôi”, mở ra không gian âm nhạc sâu lắng và giàu tính tự sự.

Nhạc sĩ Vũ Quang Trung - Giám đốc âm nhạc, đạo diễn và phối khí cho MV - cho hay, ý tưởng đầu tiên khi anh bắt tay vào hòa âm là làm sao bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại một câu chuyện lịch sử được gói lại trong 5 phút của tác phẩm.

“Tôi đã chia câu chuyện ấy làm 3 phần. Phần 1 là hoà bình, lấy hình tượng bình yên của làng quê của đồng bằng Bắc Bộ. Đó là lý do được áp dụng làn điệu Bèo dạt mây trôi. Phần 2 thể hiện tinh thần yêu nước, hy sinh, tranh đấu... khi sử dụng các yếu tố nhịp điệu, dàn dây, trống...

Phần 3 với tinh thần hòa bình, ngợi ca, kết nối thế hệ, tôi kết hợp hình ảnh các em thiếu nhi với phong cách âm nhạc của dàn giao hưởng...” - nhạc sĩ Vũ Quang Trung chia sẻ.

Tác giả Nguyễn Hùng chia sẻ về ca khúc do mình sáng tác - “Còn gì đẹp hơn”. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ca sĩ Trần Tuấn Hòa chia sẻ, có những đoạn khi hát anh phải dừng lại vì quá xúc động: “Hy vọng khi nghe lại bài hát này, mọi người - đặc biệt là thế hệ trẻ - sẽ cảm nhận được tình yêu quê hương theo cách tự nhiên nhất. Không cần điều gì lớn lao, chỉ cần biết ơn những điều nhỏ bé trong hòa bình, đó đã là tình yêu đất nước. Tôi mong ‘Còn gì đẹp hơn’ sẽ như cái ôm thật chặt từ quá khứ gửi đến hiện tại, để dù ở đâu, người Việt vẫn tự hào khi nhắc đến hai từ Việt Nam.”

Hai ca sĩ chính mang hai phong cách âm nhạc khác nhau. Nếu Trần Tuấn Hòa, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, hát theo phong cách học thuật, thì Triệu Hồng Ngọc, lại có khả năng thể hiện đa dạng thể loại, từ trữ tình đến pop rock.

Với ca sĩ Triệu Hồng Ngọc, đây không phải là dòng nhạc sở trường nhưng khi được nghe ca khúc “Còn gì đẹp hơn” của nhạc sĩ Nguyễn Hùng, cô đã nghĩ thật tuyệt vời nếu bản thân được thử sức. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nữ ca sĩ nổi tiếng từ những năm 2000 bày tỏ niềm vinh dự khi được mời tham gia dự án: “Khi nghe ‘Còn gì đẹp hơn’, tôi đã rất xúc động. Âm nhạc giúp chúng ta kết nối với lịch sử bằng cảm xúc. Khi hát về chiến tranh, tôi không chỉ muốn kể lại nỗi đau hay chiến công, mà còn muốn truyền đi niềm tin rằng tình yêu đất nước là sợi dây nối quá khứ với hiện tại, giúp ta sống đẹp hơn hôm nay.”

Dù “Còn gì đẹp hơn” không thuộc dòng nhạc sở trường, Triệu Hồng Ngọc cho biết cô cảm thấy hạnh phúc khi được thử sức với một ca khúc mang ý nghĩa sâu sắc như vậy.

Về phần mình, Trần Tuấn Hòa cho biết anh chọn cách lắng nghe bài hát bằng cảm xúc thật, để truyền tải câu chuyện bằng chính hơi thở và trải nghiệm của mình: “Mỗi nghệ sĩ có một góc nhìn khác nhau, và tôi hy vọng phiên bản này sẽ là lời tri ân của cả ê-kíp dành cho một giai đoạn vừa đau thương nhưng rất kiêu hùng của Tổ quốc.”

Ca sĩ Trần Tuấn Hòa cho biết, có những đoạn khi hát “Còn gì đẹp hơn” phải dừng lại vì xúc động. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đại diện nhà sản xuất, ông Nguyễn Thanh Hải, chia sẻ lý do lựa chọn ca khúc này: “MV được thực hiện như một lời tri ân và tiếp nối tinh thần A80 – cột mốc 80 năm đầy tự hào của dân tộc. Dù sự kiện đã khép lại, tinh thần ấy vẫn luôn hiện hữu trong mỗi người Việt.

Âm nhạc là ngôn ngữ của cảm xúc, là sợi dây kết nối ký ức, con người và những giá trị đẹp. Đây là cách chúng tôi gửi gắm lòng biết ơn và niềm tự hào về đất nước.”

Buổi ra mắt MV “Còn gì đẹp hơn” đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo đồng nghiệp, bạn bè và khán giả yêu nhạc - những người cùng chung niềm xúc động khi âm nhạc trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.