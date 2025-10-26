Ôm "giấc mộng Trung Hoa", muốn mở 1.000 quán cà phê nhưng giờ chưa được 10%, ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn “kiếm” gần 4.000 tỷ đồng ở xứ tỷ dân

Theo báo cáo mới nhất từ Cục phát triển dữ liệu tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) được công bố vào tháng 10/2025, tính đến hiện tại, thương hiệu quốc dân Việt Nam Trung Nguyên đã có 20 nhà nhập khẩu, hơn 300 nhà phân phối thứ cấp và 26 quán cà phê mang thương hiệu Trung Nguyên tại thị trường Trung Quốc.

Cũng theo đánh giá và dữ liệu từ Cục này, doanh nghiệp đã xây dựng được chiến lược kinh doanh toàn diện cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến, giúp sản phẩm đạt quy mô doanh thu khoảng 1 tỷ NDT (ước tính hơn 3.800 tỷ đồng).

Doanh thu khá lớn trong khi số cửa hàng cà phê ít ỏi cho thấy nguồn thu chính của Trung Nguyên tại Trung Quốc vẫn chủ yếu đến từ cà mặt hàng cà phê hòa tan/cà phê rang xay với chủ lực là thương hiệu G7.

Bốn năm sau khi mở cửa hàng đầu tiên giữa trung tâm Thượng Hải, Trung Nguyên không chỉ bán cà phê, mà còn “bán” cả trải nghiệm và văn hoá Việt Nam, biến không gian cà phê thành điểm check-in hot nhất cho du khách và giới trẻ Trung Quốc.

Dù số cửa hàng còn “khiêm tốn” trong bối cảnh Trung Quốc nổi tiếng là thị trường khắc nghiệt và tràn ngập những gã khổng lồ như Starbucks hay Luckin Coffee, việc xây dựng được thương hiệu giúp củng cố thêm sức mạnh, góp phần đưa Trung Nguyên gặt hái được thành công trong việc phân phối và cung cấp sản phẩm sẵn có trước đó.

Cơ hội hiếm có từ thị trường tỷ dân

Theo số liệu từ báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường quốc tế có trụ sở tại Ấn Độ - Mordor Intelligence, năm 2022, ngành cà phê Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng ước tính hơn 10 % mỗi năm trong giai đoạn 2022-2027.

Vốn là thị trường mạnh về trà, Trung Quốc đang trải qua chuyển dịch mạnh mẽ về phong cách tiêu dùng và cà phê được xem như biểu tượng của đô thị hóa, của lối sống hiện đại.

Đối với Trung Nguyên Legend, đây là cơ hội hiếm có bởi thương hiệu đã có nền tảng tại Trung Quốc thông qua kênh hòa tan. Một trong những trụ cột của chiến lược tại Trung Quốc là sản phẩm G7.

Từ 2023, dòng sản phẩm G7 của Trung Nguyên Legend chễm chệ ở Top 3 bảng xếp hạng sản phẩm hot trên các nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc như Taobao, Tmall… Thương hiệu cũng được ghi nhận đã “xâm nhập” khá sâu vào hệ thống phân phối Trung Quốc.

Cũng theo thông tin được đăng tải trên website của Trung Nguyên, kể từ đầu năm tới tháng 9/2022, khoảng 800 triệu ly Trung Nguyên Legend đã tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc, và mỗi 18 cốc cà phê được bán ra thì có 1 cốc là Trung Nguyên Legend. Cũng trong năm đó, cửa hàng đầu tiên của thương hiệu ra đời.

Ngoài Việt Nam, hệ thống của Trung Nguyên đã phát triển tới Trung Quốc, Mỹ, một số nước Đông Nam Á, châu Âu, Úc, Canada, với số lượng cửa hàng nhiều nhất ở Trung Quốc và giảm dần theo thứ tự đã nêu… Thị trường láng giềng tỷ dân cũng được thương hiệu này đặt mục tiêu phát triển mạnh mẽ nhất.

Trung Nguyên mở cửa hàng Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend đầu tiên tại Trung Quốc hồi tháng 9/2022 tại đường Nam Kinh, Thượng Hải. Tính đến cuối năm 2023, Trung Nguyên Legend đã mở được 3 cửa hàng tại Trung Quốc, đều tập trung tại Thượng Hải.

Riêng trong năm 2024, Trung Nguyên Legend từng đặt mục tiêu mở khoảng 130 quán tại Trung Quốc, là một phần trong kế hoạch dài hạn 1.000 quán được đưa ra 1 năm trướcđó. Tuy nhiên, các số liệu từ năm 2024 lại cho thấy số quán thực tế nhỏ hơn nhiều. Và con số tới tháng 10/2025 dừng lại ở 26 cửa hàng.

Mặc dù giữa tham vọng và thực tế triển khai vẫn tồn tại khoảng cách, do thị trường rộng, phức tạp và yêu cầu tài nguyên lớn, Trung Nguyên vẫn không ngừng đổi mới và phát triển để xây nền móng vững chắc tại thị trường tỷ dân.

Tại Hội chợ Triển lãm Trung Quốc - ASEAN lần thứ 22, diễn ra vào tháng 10/2025 tại Quảng Tây, Trung Nguyên tiếp tục gây bất ngờ với bước tiến mới khi giới thiệu với bạn bè quốc tế cà phê do robot pha chế, đánh dấu 4 năm phát triển của thương hiệu tại đây.

Không chỉ là quán cà phê mà còn là điểm đến hút khách, giúp quảng bá thương hiệu mạnh mẽ

Những năm gần đây, khi các tour du lịch đến Trung Quốc ngày càng phổ biến với khách Việt, các vlog bắt đầu chia sẻ hành trình thăm thú các địa điểm nổi tiếng ở đất nước tỷ dân. Các video này nhận được nhiều sự quan tâm trên không gian mạng.

Ở nhiều vlog về Thượng Hải - nơi phồn hoa đô hội bậc nhất Trung Quốc, không ít người ngỡ ngàng khi bắt gặp một cửa hàng với dòng chữ Việt Nam xuất hiện tại vị trí đắc địa của thành phố này. Đó chính là cách Trung Nguyên Legend - thương hiệu Việt đình đám với tuổi đời gần 30 năm, thu hút sự chú ý của du khách.

Loạt video review các cửa hàng cà phê Trung Nguyên Legend tại Trung Quốc thu hút sự quan tâm

Bên cạnh sản phẩm, Trung Nguyên Legend cũng triển khai mô hình “cửa hàng trải nghiệm” - mô hình quán cà phê mang thương hiệu và văn hoá Việt.

Tại các không gian cà phê Trung Nguyên tại Trung Quốc, thương hiệu gây ấn tượng với sự kết hợp giữa sản phẩm và trải nghiệm: không chỉ bán cà phê, Trung Nguyên Legend còn “bán” văn hoá, với mô hình “3 nền văn minh cà phê” (Ottoman, Roman, Thiền) được đưa vào không gian tại Thượng Hải.

Đặc biệt, việc lựa chọn địa điểm mở cửa hàng cũng là một trong những chiến lược thông minh của thương hiệu này. Các cửa hàng, tiêu biểu là quán tại đường Nam Kinh Tây vốn là một tuyến phố sầm uất ở Thượng Hải, có khả năng thu hút du khách và người dân địa phương cao. Thực tế, không khó để bắt gặp những thước phim lung linh trên mạng xã hội và dòng người nườm nượp check-in tại các cửa hàng của thương hiệu Việt Nam.

Trung Nguyên Legend đang nằm trong vị thế thuận lợi khi có thương hiệu mạnh, mạng phân phối tốt và cơ hội thị trường lớn tại Trung Quốc. Hành trình vẫn còn dài nhưng rõ ràng đang tiến nhanh từ xuất khẩu sang xây dựng thương hiệu toàn cầu, từ thương hiệu cà phê quốc dân của Việt Nam trở thành thương hiệu có tiếng trên thị trường quốc tế.

Dù mục tiêu 1.000 cửa hàng tại xứ tỷ dân, tham vọng từng được Trung Nguyên tuyên bố đầy tự tin lại đang bỏ ngỏ, song con số doanh thu gần 4.000 tỷ đồng cũng đủ để ngưỡng mộ.