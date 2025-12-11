Siêu sale 12.12 sắp đến: Đâu là chiếc thẻ tốt nhất cho mua sắm online?

Dẫn đầu về lợi ích cho chủ thẻ

Chiếc thẻ giờ đây không còn đơn thuần là phương tiện thanh toán. Với người dùng hiện đại, đây là công cụ quản lý dòng tiền thông minh - giúp mở rộng khả năng mua sắm, tối ưu chi phí và tận dụng tối đa các ưu đãi đặc quyền.

VIB là thương hiệu thẻ dẫn đầu xu thế trên thị trường ở nhiều tiêu chí, mang đến lợi ích vượt trội cho người dùng. Gần đây nhất, ngân hàng vừa được Mastercard vinh danh là "Xuất sắc trong thương mại điện tử", phản ánh khối lượng giao dịch thực tế và tốc độ tăng trưởng vượt trội của thẻ VIB trên các nền tảng thương mại điện tử.

Tính đến đầu tháng 12/2025, tổng chi tiêu thương mại điện tử qua thẻ Mastercard của VIB đạt trên 35 nghìn tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ trong hơn 7 năm qua, tổng giá trị ưu đãi mà VIB mang đến cho chủ thẻ lên tới trên 2.000 tỷ đồng, trong đó tổng giá trị hoàn tiền cho chủ thẻ đạt trên 1.200 tỷ đồng, giá trị quà tặng mỗi năm đạt trên 280 tỷ đồng, minh chứng cho lợi ích vượt trội mà VIB mang đến cho người dùng.

Thẻ VIB – Lựa chọn hàng đầu cho mùa mua sắm cuối năm

VIB hiện sở hữu hệ sinh thái thẻ đa dạng, với nhiều dòng thẻ sáng tạo, hướng tới nhu cầu chi tiêu khác nhau của người dùng. Có thể kể đến như VIB Online Plus 2in1 – dòng thẻ chuyên biệt cho giao dịch trực tuyến. Tỷ lệ hoàn đến 5% cho chi tiêu trực tuyến mang lại lợi thế rõ rệt cho nhóm khách hàng thường xuyên mua sắm online trong nước và nước ngoài. Với khách hàng chưa tiếp cận với thẻ tín dụng, dòng thẻ thanh toán VIB Smart Card cũng hoàn tiền đến 5% cho giao dịch trực tuyến khi thanh toán bằng chính nguồn tiền trên tài khoản thanh toán của mình.

Trong khi đó, VIB Family Link lại là lựa chọn phù hợp nhất cho nhóm khách hàng có nhu cầu chi tiêu đa dạng. Chủ thẻ được giảm đến 50% và trả góp lãi suất 0% cho các chi tiêu mua sắm cuối năm cho gia đình như thay mới, nâng cấp đồ gia đình như tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, nội thất..., hoàn thêm đến 10%, tối đa 12 triệu/năm cho chi tiêu giáo dục, y tế, bảo hiểm.

Với nhóm khách hàng yêu thích du lịch, nghỉ dưỡng và dịch chuyển quốc tế, VIB Travel Élite đóng vai trò như một "tấm hộ chiếu tài chính" với hàng loạt đặc quyền nổi bật như: 0% phí giao dịch ngoại tệ, sử dụng không giới hạn phòng chờ sân bay toàn cầu, ưu đãi ẩm thực cao cấp và giảm giá lên đến 40% cho khách sạn, vé máy bay, tour du lịch. Hoặc khách hàng có thể cân nhắc thẻ thanh toán VIB Platinum Card với đặc quyền phòng chờ và tích điểm hoàn tiền đến 5% cho giao dịch chi tiêu nước ngoài. Giai đoạn cuối năm – cao điểm du lịch và mua sắm – chính là lúc các đặc quyền này phát huy giá trị rõ rệt nhất.

Siêu sale 12/12: Khi ưu đãi X3

Điểm khác biệt của việc sử dụng thẻ VIB làm phương thức thanh toán chính khi mua sắm online là khả năng "xếp chồng" nhiều lớp ưu đãi: giảm giá từ nhãn hàng/ sàn thương mại điện tử + ưu đãi từ thẻ + chương trình trả góp 0%.

Cụ thể, chủ thẻ VIB được giảm đến 20% khi mua sắm online, giảm đến 50% cho thiết bị điện tử - gia dụng, trả góp 0% lãi suất tại hơn 190 đối tác trên toàn quốc.

Đặc biệt, VIB sẽ tổ chức phiên livestream vào lúc 20h tối 11/12 theo format gameshow tương tác với nhiều deal độc quyền từ các nhãn hàng lớn như Sony, LG, Tefa…. Hai "anh trai" Hải Nam và Vương Bình sẽ cùng người xem tham gia các thử thách đoán giá sản phẩm sau khi áp dụng ưu đãi từ thẻ VIB. Người theo dõi không chỉ được giải trí mà còn có cơ hội nhận giải thưởng là sản phẩm từ các nhà tài trợ LG, Sony, Tefal, Shop Dunk. Đặc biệt, khách hàng mở thẻ mới trong thời gian livestream sẽ nhận thêm các ưu đãi độc quyền là smartphone cao cấp, thiết bị gia dụng, tai nghe và voucher giảm giá.

Trong cơn bão giảm giá 12/12, yếu tố tạo ra giá trị thực sự không chỉ nằm ở mức giảm được niêm yết. Lợi ích tích lũy từ thẻ thanh toán hay thẻ tín dụng – đặc biệt là hệ sinh thái thẻ VIB – mới chính là "đòn bẩy" giúp người dùng tối ưu chi phí toàn diện. Chọn đúng thời điểm, dùng đúng thẻ, hưởng đúng đặc quyền – đó là chiến lược giúp khách hàng khai thác trọn vẹn giá trị mà chỉ thẻ VIB mang lại. Mở thẻ VIB tại Max app để trải nghiệm và tận hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn.