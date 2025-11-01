Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá bạc hôm nay 1-11: Dự báo sốc từ nay đến năm 2026

01-11-2025 - 16:00 PM | Thị trường

Giá bạc hôm nay tiếp tục biến động mạnh, bạc Phú Quý về quanh 1,92 triệu đồng; Ngân hàng Thế giới nêu dự báo mới nhất.

Ngày 1-11, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng mua vào 1,881 triệu đồng/lượng, bán ra 1,929 triệu đồng/lượng, giảm 6.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. 

Tập đoàn Phú Quý giao dịch bạc mua vào 1,864 triệu đồng, bán ra 1,922 triệu đồng/lượng, giảm 24.000 đồng mỗi lượng.

Các thương hiệu khác như Ancarat, Golden Fun giao dịch bạc trong khoảng 1,914 - 1,92 triệu đồng/lượng (chiều bán ra).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay đóng cửa phiên cuối tuần ở mức 48,6 USD/ounce, giảm 0,49% so với phiên trước.

Giá bạc hôm nay 1-11: Dự báo sốc từ nay đến năm 2026- Ảnh 1.

Giá bạc biến động mạnh trong những ngày qua

Nếu tính từ mốc đỉnh 54,4 USD/ounce, giá bạc đã giảm khoảng 12% nhưng vẫn tăng khoảng 68% - trở thành một trong những kênh đầu tư có mức sinh lời rất cao.

Những yếu tố đang giúp giá bạc đi lên, theo các chuyên gia là nhu cầu đầu tư và công nghiệp như năng lượng tái tạo, sản xuất chất bán dẫn duy trì ở mức cao giúp kim loại này có vai trò kép.

Dù vậy, trong dự báo mới nhất về thị trường hàng hóa, Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng giá bạc bình quân của năm 2026 chỉ khoảng 41 USD/ounce – thấp hơn nhiều so với mức giá hiện tại. WB thậm chí còn dự báo giá bạc sẽ tiếp tục đi xuống vào năm 2027 – kết thúc chuỗi tăng giá mạnh trong suốt thời gian qua, khi lùi sâu về mức 37 USD/ounce.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,54 triệu đồng/lượng.

Một diễn biến đáng chú ý, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, "cơn sốt" giá bạc đang hạ nhiệt khi không còn cảnh người dân xếp hàng mua bạc hoặc phải chờ đợi giao dịch lâu tại quầy như trước đây ở một số công ty bạc. 

"Khi giá bạc lập đỉnh trên 2,14 triệu đồng/lượng, nhiều người xếp hàng từ sáng sớm để chờ mua. Nhưng hiện tại, lượng khách đã vắng hơn nhiều" - nhân viên một công ty bạc ở TP HCM nói.

Giá bạc hôm nay 1-11: Dự báo sốc từ nay đến năm 2026- Ảnh 2.

Giá gạo sắp thêm áp lực: Vựa lúa của thế giới vừa thu hoạch kỷ lục 146 triệu tấn, nhắm đến 26 thị trường tiềm năng bao gồm cả Việt Nam


Theo Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

Người lao động

Từ Khóa:
giá bạc, bạc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nga đưa sang Việt Nam hàng trăm nghìn 'báu vật' dưới lòng đất: nhập khẩu tăng hơn 500%, nước ta sở hữu trữ lượng hàng đầu thế giới

Nga đưa sang Việt Nam hàng trăm nghìn 'báu vật' dưới lòng đất: nhập khẩu tăng hơn 500%, nước ta sở hữu trữ lượng hàng đầu thế giới Nổi bật

VinFast ra mắt xe máy điện giá 15 triệu, không cần bằng lái

VinFast ra mắt xe máy điện giá 15 triệu, không cần bằng lái Nổi bật

Những loại gạo nào có cơ hội ở thị trường nhập khẩu gạo tới 90%?

Những loại gạo nào có cơ hội ở thị trường nhập khẩu gạo tới 90%?

14:51 , 01/11/2025
Jaecoo J7 AWD Individual chính thức ra mắt tại Việt Nam: Giá ưu đãi 799 triệu đồng, thêm hệ dẫn động 4 bánh

Jaecoo J7 AWD Individual chính thức ra mắt tại Việt Nam: Giá ưu đãi 799 triệu đồng, thêm hệ dẫn động 4 bánh

13:37 , 01/11/2025
Xiaomi lần đầu mở bán máy giặt sấy tại Việt Nam, giá từ 12,5 triệu đồng

Xiaomi lần đầu mở bán máy giặt sấy tại Việt Nam, giá từ 12,5 triệu đồng

13:01 , 01/11/2025
Một đối thủ của Toyota Camry vừa trình làng: Giá khởi điểm hơn 500 triệu đồng, 1 lần sạc đi 630 km

Một đối thủ của Toyota Camry vừa trình làng: Giá khởi điểm hơn 500 triệu đồng, 1 lần sạc đi 630 km

12:23 , 01/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên