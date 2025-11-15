Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá bạc hôm nay 15-11 giảm rất mạnh, giới đầu tư "sốc nặng"

15-11-2025 - 16:40 PM | Thị trường

Cùng lao dốc với giá vàng, giá bạc hôm nay cũng rơi thẳng đứng trên thị trường quốc tế khi nhà đầu tư ồ ạt chốt lời.

Phiên cuối tuần 14 và 15-11, thị trường bạc thế giới ghi nhận áp lực bán dữ dội của nhà đầu tư. Chốt tuần, giá bạc rớt thẳng đứng xuống còn 50,59 USD/ounce, giảm tới 3,32% so với phiên trước. 

Cùng nhịp đi xuống với vàng, bạc cũng giảm sức hấp dẫn khi những chia sẻ mới nhất của các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cho thấy đà cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tới có thể chậm lại so với kỳ vọng của thị trường.

Giá bạc hôm nay 15-11 giảm rất mạnh, giới đầu tư "sốc nặng"- Ảnh 1.

Giá bạc rớt mạnh

Theo ông Ricardo Evangelista, nhà phân tích cấp cao tại ActivTrades, chia sẻ trên Kitco, giá vàng và giá bạc tăng liên tiếp trong tuần khi nhận được sự hỗ trợ từ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trên thị trường tài chính. Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế thậm chí "quay xe" giảm mạnh vào phiên cuối tuần bởi những nghi ngờ ngày càng tăng về việc FED chưa vội cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tới do thiếu dữ liệu kinh tế mới.

Ở thị trường trong nước sáng 15-11, các doanh nghiệp cũng điều chỉnh giảm mạnh giá bạc.  Tập đoàn Phú Quý giao dịch bạc mua vào 1,937 triệu đồng/lượng, bán ra 1,997 triệu đồng/lượng, mất tới 110.000 đồng/lượng (hơn 5,5%) so với hôm qua.

Một số thương hiệu khác như SBJ, Ancarat, Golden Fun cũng điều chỉnh lùi sâu giá bạc rớt khỏi mốc 2,1 triệu đồng. Như Ancarat bán bạc miếng chỉ còn 1,993 triệu đồng/lượng, Golden Fun bán ra giá 2,006 triệu đồng/lượng.

Với bạc thỏi, Phú Quý niêm yết lùi sâu về còn 53,25 triệu đồng/lượng (chiều bán ra), mất tới 2,9 triệu đồng/kg chỉ trong 1 ngày.

Trong khi đó, Công ty SBJ vừa thông báo mở lại kênh đặt hàng online bạc qua website công ty cùng chương trình ưu đãi giảm từ 3.000 đồng tới 24.000 đồng/lượng khi khách đặt online – thanh toán ngay và nhận hàng sau 1-5 tháng. Trước đó, công ty này cũng mở lại kênh bán bạc giao ngay tại quầy, với số lượng bán mỗi ngày 100 lượng.

Tại Phú Quý, tập đoàn này vẫn áp dụng hình thức đặt hàng online – nhận giao hàng sau, chưa mở lại kênh bán bạc trực tiếp tại quầy.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết sáng nay vào khoảng 1,61 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bạc trong nước tới  24%.

Giá bạc điều chỉnh sau khi tăng mạnh


Theo Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

Người lao động

Từ Khóa:
giá bạc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Top ô tô bán chạy nhất tháng 10/2025: VinFast chiếm nửa bảng, chỉ 1 mẫu xe xăng lọt top 5

Top ô tô bán chạy nhất tháng 10/2025: VinFast chiếm nửa bảng, chỉ 1 mẫu xe xăng lọt top 5 Nổi bật

Một lục địa đang trỗi dậy thành “siêu cường dầu mỏ” mới của thế giới: sản lượng tăng hơn 650.000 thùng/ngày, lộ thêm kho báu lớn nhất 25 năm qua

Một lục địa đang trỗi dậy thành “siêu cường dầu mỏ” mới của thế giới: sản lượng tăng hơn 650.000 thùng/ngày, lộ thêm kho báu lớn nhất 25 năm qua Nổi bật

Doanh số gấp 3 lần Toyota, vượt xa cả thị trường: VinFast thể hiện ưu thế về chất lượng toàn diện

Doanh số gấp 3 lần Toyota, vượt xa cả thị trường: VinFast thể hiện ưu thế về chất lượng toàn diện

16:19 , 15/11/2025
Giá sữa "Ap Úc" tăng nhanh hơn giá vàng - Từ 1,7 triệu lên gần 4 triệu/hộp: Liệu các mẹ có nên "cố"?

Giá sữa "Ap Úc" tăng nhanh hơn giá vàng - Từ 1,7 triệu lên gần 4 triệu/hộp: Liệu các mẹ có nên "cố"?

15:59 , 15/11/2025
Mỹ chính thức miễn thuế đối ứng với cà phê, tiêu

Mỹ chính thức miễn thuế đối ứng với cà phê, tiêu

15:19 , 15/11/2025
Gần 20-11, nhiều chủ vườn hoa... lo lắng

Gần 20-11, nhiều chủ vườn hoa... lo lắng

14:42 , 15/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên