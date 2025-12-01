Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá bạc tiếp tục bứt phá, người mua lãi 99% từ đầu năm

01-12-2025 - 10:48 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh.

Giá bạc tiếp tục bứt phá, người mua lãi 99% từ đầu năm- Ảnh 1.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay tiếp tục tăng, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.168.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.235.000 đồng/lượng (bán ra). Kim loại trắng lập đỉnh giá mới, giúp người mua lãi đậm gần 99% kể từ đầu năm đến nay (giá bán ra 2/1 là 1.132.000 đồng/lượng).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 57.813.189 đồng/thỏi (mua vào) và 59.599.851 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 09:15 ngày 1/12.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt 57,5 USD/ounce.

Giá bạc tiếp tục bứt phá, người mua lãi 99% từ đầu năm- Ảnh 2.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk (FX Empire), xu hướng tăng của bạc đã được thiết lập từ trước, nhưng các số liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự báo đã giúp kim loại này bứt phá. Đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu giảm và lo ngại suy thoái gia tăng đã thúc đẩy nhà đầu tư tăng mua bạc như một kênh trú ẩn.

Ông Hyerczyk cho biết thêm, xác suất FED cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 12 đã tăng lên 89%, từ mức 50% của tuần trước. Bối cảnh này, cùng với giọng điệu ôn hòa gần đây của các quan chức FED như Chủ tịch FED New York John Williams và Thống đốc Christopher Waller, đang củng cố kỳ vọng về chính sách tiền tệ nới lỏng hơn. Điều này khiến bạc trở thành lựa chọn đầu tư hấp dẫn trong ngắn hạn.

Giới phân tích dự báo giá bạc có thể tiếp tục giữ xu hướng ổn định với biên độ tăng nhẹ nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục gây áp lực lên đồng USD trong thời gian tới.

Tăng gần 6% một phiên, giá bạc phá đỉnh vượt 58 triệu đồng/kg

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc, EU đẩy mạnh săn lùng một mặt hàng ngon, bổ, rẻ của Việt Nam: cả thế giới ưa chuộng, thu về gần 300 triệu USD từ đầu năm

Trung Quốc, EU đẩy mạnh săn lùng một mặt hàng ngon, bổ, rẻ của Việt Nam: cả thế giới ưa chuộng, thu về gần 300 triệu USD từ đầu năm Nổi bật

‘Cơn đau đầu’ mới của Elon Musk: Doanh số giảm gần 1 nửa tại châu Âu khi thị trường xe điện chung tăng 26% – chuyện gì đang xảy ra?

‘Cơn đau đầu’ mới của Elon Musk: Doanh số giảm gần 1 nửa tại châu Âu khi thị trường xe điện chung tăng 26% – chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Tasco Auto bắt tay với Esky để xây trạm sạc - kế hoạch thế nào?

Tasco Auto bắt tay với Esky để xây trạm sạc - kế hoạch thế nào?

10:48 , 01/12/2025
Đào chết khô sau mưa bão, nông dân thất thần lo mất vụ Tết

Đào chết khô sau mưa bão, nông dân thất thần lo mất vụ Tết

10:47 , 01/12/2025
Mitsubishi Xforce giảm giá gần 100 triệu tại đại lý, giá thực tế bản cao nhất 'mềm' hơn Yaris Cross, thậm chí đọ với cả Sonet

Mitsubishi Xforce giảm giá gần 100 triệu tại đại lý, giá thực tế bản cao nhất 'mềm' hơn Yaris Cross, thậm chí đọ với cả Sonet

09:32 , 01/12/2025
Giá cà phê hôm nay 1-12: Dồn dập thu hoạch và khuyến cáo quan trọng

Giá cà phê hôm nay 1-12: Dồn dập thu hoạch và khuyến cáo quan trọng

09:17 , 01/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên