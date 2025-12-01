Giá bạc tiếp tục bứt phá, người mua lãi 99% từ đầu năm

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay tiếp tục tăng, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.168.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.235.000 đồng/lượng (bán ra). Kim loại trắng lập đỉnh giá mới, giúp người mua lãi đậm gần 99% kể từ đầu năm đến nay (giá bán ra 2/1 là 1.132.000 đồng/lượng).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 57.813.189 đồng/thỏi (mua vào) và 59.599.851 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 09:15 ngày 1/12.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt 57,5 USD/ounce.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk (FX Empire), xu hướng tăng của bạc đã được thiết lập từ trước, nhưng các số liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự báo đã giúp kim loại này bứt phá. Đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu giảm và lo ngại suy thoái gia tăng đã thúc đẩy nhà đầu tư tăng mua bạc như một kênh trú ẩn.

Ông Hyerczyk cho biết thêm, xác suất FED cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 12 đã tăng lên 89%, từ mức 50% của tuần trước. Bối cảnh này, cùng với giọng điệu ôn hòa gần đây của các quan chức FED như Chủ tịch FED New York John Williams và Thống đốc Christopher Waller, đang củng cố kỳ vọng về chính sách tiền tệ nới lỏng hơn. Điều này khiến bạc trở thành lựa chọn đầu tư hấp dẫn trong ngắn hạn.

Giới phân tích dự báo giá bạc có thể tiếp tục giữ xu hướng ổn định với biên độ tăng nhẹ nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục gây áp lực lên đồng USD trong thời gian tới.