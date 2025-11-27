Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá bạc hôm nay tăng trở lại

27-11-2025 - 10:03 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới đồng loạt tăng.

Giá bạc hôm nay tăng trở lại- Ảnh 1.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay tăng, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.029.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.092.000 đồng/lượng (bán ra). Kim loại trắng đã lấy lại mức tăng gần 13% trong 1 tháng qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 54.106.531 đồng/thỏi (mua vào) và 55.786.527 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:51 ngày 27/11.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt 52,8 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay tăng trở lại- Ảnh 2.

Bạc tăng trên 52,5 đô la một ounce vào thứ Tư (26/11), đạt mức cao nhất trong hai tuần khi dữ liệu kinh tế yếu của Hoa Kỳ củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 12. 

Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ tăng ít hơn dự kiến vào tháng 9, trong khi niềm tin của người tiêu dùng giảm mạnh vào tháng 11, báo hiệu chi tiêu tiêu dùng đang nguội đi sau nhiều tháng nhu cầu mạnh. Các tín hiệu thị trường lao động cũng yếu đi, với ADP báo cáo rằng các nhà tuyển dụng tư nhân đã cắt giảm trung bình 13.500 việc làm mỗi tuần trong bốn tuần tính đến ngày 8 tháng 11, một sự suy giảm đáng kể so với các giai đoạn trước đó. 

Thị trường hiện đang định giá khoảng hơn 80% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng tới, tăng từ mức 50% của một tuần trước. Các báo cáo cũng chỉ ra rằng Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng Kevin Hassett, người trước đây đã lập luận rằng lãi suất nên thấp hơn mức hiện tại, đang được coi là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí chủ tịch Fed tiếp theo.

Giá bạc quay trở lại mốc 2 triệu đồng/lượng

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

