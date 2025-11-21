Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá bạc giảm sau báo cáo việc làm của Mỹ

21-11-2025 - 10:18 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới đồng loạt giảm.

Giá bạc giảm sau báo cáo việc làm của Mỹ- Ảnh 1.

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay tiếp tục giảm, niêm yết ở mức 1.933.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.990.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, giảm 49.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 34.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 50.776.000 đồng/thỏi (mua vào) và 52.216.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 9:16 ngày 21/11.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm xuống 50,3 USD một ounce.

Giá bạc giảm sau báo cáo việc làm của Mỹ- Ảnh 2.

Bạc giảm xuống dưới 50,8 USD khi thị trường hấp thụ báo cáo việc làm mạnh hơn dự kiến của Hoa Kỳ, củng cố quan điểm Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng tới và loại bỏ một số động lực ngắn hạn đối với các kim loại không sinh lời. 

Cục Thống kê Lao động báo cáo có 119.000 việc làm được thêm vào tháng 9, phục hồi sau mức giảm 4.000 được điều chỉnh giảm vào tháng 8 và cao hơn nhiều so với mức đồng thuận 50.000. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,4%, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021 và thu nhập theo giờ tăng 3,8%. 

BLS cũng cho biết họ sẽ bỏ qua bản công bố việc làm thường lệ vào tháng 10 và đưa những con số đó vào báo cáo tháng 11 bị trì hoãn. Những điểm dữ liệu đó đã củng cố đồng đô la và cắt giảm dòng tiền trú ẩn an toàn đổ vào vàng thỏi. 

Giá bạc hôm nay tiếp đà giảm

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

