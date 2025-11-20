Giá bạc hôm nay tiếp đà giảm

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay giảm, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 1.953.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.013.000 đồng/lượng (bán ra). Trong 1 tuần qua, giá bạc thỏi đã giảm gần 3%.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 52.079.870 đồng/thỏi (mua vào) và 53.679.866 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 09:20 ngày 20/11.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt 50,9 USD/ounce.

Bạc ổn định quanh mức 51 USD/ounce khi thị trường tiếp nhận biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed, cho thấy sự phân hóa mạnh mẽ. Nhiều quan chức vẫn kỳ vọng việc cắt giảm tại một số thời điểm nhưng một nhóm lớn đã báo hiệu rằng động thái vào tháng 12 là không chắc chắn và việc rút lại kỳ vọng nới lỏng trong ngắn hạn đã củng cố đồng đô la và làm mất đi một số động lực từ đợt tăng giá của kim loại. Đồng thời, các rủi ro vĩ mô và địa chính trị kéo dài đã duy trì nhu cầu trú ẩn an toàn.

Các yếu tố cơ bản vật chất vẫn hỗ trợ với động lực kỹ thuật từ việc vượt qua mức 52 đô la vào tháng trước, khiến người mua tham gia và các giao dịch mua vật chất ổn định ở châu Á hỗ trợ nhu cầu ngay cả khi thanh khoản giao ngay có dấu hiệu cải thiện.

Với sự chú ý đổ dồn vào báo cáo việc làm bị trì hoãn của Hoa Kỳ và các bình luận tiếp theo của Fed, chặng đường tiếp theo của bạc sẽ phụ thuộc vào việc liệu dữ liệu sắp tới có khôi phục tỷ lệ cắt giảm mạnh hơn hay xác nhận lộ trình thận trọng hơn của Fed.