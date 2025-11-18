Giá bạc đồng loạt lao dốc

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay giảm mạnh, niêm yết ở mức 1.908.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.965.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, giảm 42.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 27.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 50.110.000 đồng/thỏi (mua vào) và 51.550.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 9:01 ngày 18/11.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm xuống 49,8 USD một ounce.

Bạc giảm mạnh mất mốc 50 USD/ounce, khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho làn sóng dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ sau khi chính phủ mở cửa trở lại có thể làm rõ triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.

Theo nhà phân tích kim loại quý Christopher Lewis của FX Empire, sự sụt giảm trong hoạt động mua đã làm dấy lên lo ngại về mô hình đỉnh kép hình thành ở mức khoảng 54 đô la một ounce, một dấu hiệu cảnh báo nếu giá không giữ được mức hỗ trợ quan trọng.

Ông Christopher Lewis cho rằng nếu giá bạc giảm xuống dưới 50 USD/ounce, khả năng giảm sâu hơn sẽ tăng mạnh do các yếu tố hỗ trợ hiện tại chưa đủ để tạo đà cho xu hướng tăng. Việc khối lượng mua suy yếu khi giá bật lên cũng cho thấy thị trường đang thiếu động lực cần thiết.

Kim loại quý đã phải đối mặt với việc bán tháo mạnh vào cuối tuần trước khi các nhà giao dịch giảm bớt kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Hoa Kỳ, với thị trường hiện đang định giá khoảng 46% khả năng Fed sẽ giảm 25 điểm cơ bản vào tháng tới, giảm mạnh so với mức khoảng 88% của một tháng trước đó.

Sự chú ý đang chuyển sang báo cáo việc làm tháng 9 được theo dõi chặt chẽ sẽ diễn ra vào thứ Năm (20/11), trong khi các thị trường đang chờ đợi lịch trình cập nhật các bản công bố kinh tế.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Hoa Kỳ gần đây đã thêm bạc, đồng và than luyện kim vào danh sách "khoáng sản quan trọng", nhấn mạnh tầm quan trọng về kinh tế và an ninh quốc gia của chúng. Việc chỉ định này có thể mở đường cho các cuộc điều tra theo Mục 232 và các hạn chế thương mại, như đã áp dụng trước đây đối với đồng vào đầu năm nay.