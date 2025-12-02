Trong tầm giá 700 triệu, chúng ta sẽ cùng đi vào so sánh 2 phiên bản của 2 mẫu xe là Mitsubishi Destinator Premium và Mazda CX-5 bản Deluxe để thấy sự chêch lệch rõ rệt.

Giá bán và khả năng tiếp cận

Mazda CX-5 chiếm lợi thế về giá bán.

Mazda CX-5 Bản Deluxe có lợi thế rõ rệt về ngưỡng tiếp cận tài chính. Trước thời điểm mẫu xe đồng hương đến từ nhà Mitsubishi ra mắt, một số đại lý chính hãng trên toàn quốc đang chào bán Mazda CX-5 bản Deluxe chỉ còn 699 triệu đồng. Trong khi, giá niêm yết của mẫu xe này là 749 triệu đồng. Cụ thể, hãng xe Nhật ưu đãi giảm 30 triệu đồng tiền mặt kèm thêm 20 triệu đồng từ đại lý.

Với mức giá chỉ còn 699 triệu đồng sau ưu đãi, mẫu xe này trở thành lựa chọn dễ dàng nhất trong phân khúc SUV cỡ C.

Về phía Destinator, mẫu xe cũng có mức giá ưu đãi từ 739 triệu đồng cho bản Premium, chênh 40 triệu so với CX - 5. Mức chênh lệch này là sự đánh đổi lấy cấu hình 7 chỗ.

Mazda CX-5 hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên tiết kiệm ngân sách ban đầu. Còn Destinator dành cho những ai sẵn sàng chi thêm để có sự đa dụng.

Hạng mục Destinator (Premium) CX-5 (Bản Deluxe) Ưu thế Giá Niêm Yết 780 triệu đồng 749 triệu đồng Mazda CX-5 Giá sau khuyến mãi 739 triệu đồng 699 triệu đồng Mazda CX-5

Về thiết kế

Đây là điểm khác biệt cốt lõi. Destinator là SUV 7 chỗ (5+2) với kích thước lớn hơn đáng kể: Dài x Rộng x Cao là 4.680 x 1.840 x 1.780 mm. Chiều dài cơ sở 2.815 mm và khoảng sáng gầm 214 mm giúp xe vượt trội về tính đa dụng và khả năng đi địa hình.

Mitsubishi Destinator sở hữu kích thước ấn tượng.

Mẫu xe được thiết kế với 7 chỗ ngồi rộng rãi.

Ngược lại, CX-5 là SUV 5 chỗ thuần túy. Xe có kích thước gọn hơn (4.550 x 1.840 x 1.680 mm) và trục cơ sở 2.700 mm. CX-5 tập trung tối ưu không gian 5 người ngồi. Khoang lái và khoang hành lý của xe cũng có phần lớn hơn đối thủ. Gầm xe thấp hơn (khoảng 200 mm) giúp xe ổn định hơn khi chạy tốc độ cao.

Hạng mục Destinator (Premium) CX-5 (Bản Deluxe) Ưu thế Cấu hình chỗ ngồi 7 chỗ (5+2) 5 chỗ Destinator (Đa dụng) Khoảng sáng gầm 214 mm 200 mm Destinator Kích thước tổng thể To lớn, bề thế hơn Gọn gàng, cân đối hơn Hòa

Động cơ và cảm giác lái

Destinator sử dụng động cơ 1.5L Tăng áp MIVEC (161 mã lực, 250 Nm) đi kèm hộp số CVT. Lợi thế của Destinator là mô-men xoắn lớn, đạt được ở dải vòng tua sớm. Qua đó, xe bứt tốc và chở nặng tốt hơn. Hộp số CVT mang lại sự êm ái, mượt mà khi di chuyển trong phố.

CX-5 Bản Deluxe sử dụng động cơ 2.0L hút khí tự nhiên, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. CX-5 tạo ra cảm giác lái thể thao, chân thật, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa hộp số 6AT và công nghệ G-Vectoring Control. Mặc dù mô-men xoắn ban đầu có thể kém hơn bản Turbo 1.5L của đối thủ, CX-5 vẫn được đánh giá cao về khả năng kiểm soát và sự đầm chắc.

Hạng mục Destinator (Premium) CX-5 (Bản Deluxe) Ưu thế Loại Động cơ 1.5L Turbo 2.0L Destinator (Hiệu suất) Hộp số CVT (Mượt mà) 6AT (Thể thao) CX-5 (Cảm giác lái)

Trang bị và công nghệ

Cả hai mẫu xe đều được trang bị công nghệ an toàn hàng đầu. Destinator trang bị gói Diamond Sense ADAS ngay từ phiên bản tiêu chuẩn. Mẫu xe nổi bật với màn hình giải trí 12,3 inch hỗ trợ kết nối Apple Carplay và Androi Auto. Hệ thống âm thanh 6 loa thường. Đi kèm là hệ thống kết nối thông minh Mitsubishi Connect.

Khoang nội thất hiện đại của mẫu xe mới đến từ nhà Mitsubishi.

Phần nội thất có phần kém hiện đại hơn so với mẫu xe đối thủ.

CX-5 cũng sở hữu gói an toàn i-Activsense trên các bản cao. Tuy nhiên, trên Mazda CX - 5 (Bản Deluxe) phần màn hình giải trí lại là điểm trừ. Mẫu xe này chỉ được trang bị màn hình 8 inch hỗ trợ kết nối Apple Carplay/Android Auto có dây. Hệ thống âm thanh 6 loa thường. Các chức năng giải trí khác cũng có phần thua kém Destinator về mặt cảm nhận và độ hiện đại.

Hạng mục Destinator (Premium) CX-5 (Bản Deluxe) Ưu thế An toàn ADAS/Diamond Sense i-Activsense Hòa Giải trí 12,3 inch/6 loa thường 8 inch/6 loa thường Destinator Thiết kế nội thất Thực dụng, hiện đại Sang trọng, tinh tế Hòa



