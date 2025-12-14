Vietlott có mức thưởng quá khủng cho ai trúng Power 6/55 tuần này!

Độc đắc Jackpot 1 Vietlott Power 6/55 đã cán mốc hơn 98,8 tỷ đồng

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đang trở thành tâm điểm của sự chú ý khi liên tiếp ghi nhận những khách hàng may mắn trúng các giải Jackpot có giá trị lớn chỉ trong vài ngày. Không chỉ vậy, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.280 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 11/12, hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 đã cán mốc hơn 98,8 tỷ đồng nhưng chưa có người trúng giải độc đắc. Điều này đồng nghĩa với việc hơn 98,8 tỷ đồng đang chờ đợi, Jackpot 1 của Power 6/55 sẽ tiếp tục tăng và trở thành một giải thưởng cực kỳ hấp dẫn trong các kỳ quay sắp tới của loại hình xổ số may mắn này.

Vietlott Power 6/55 tuần này đang có mức thưởng khủng.

Tuần qua, Vietlott đã liên tục tìm được các tỷ phú. Trong đó, kỳ Quay số Mở thưởng (QSMT) số 01443 của sản phẩm Mega 6/45 vào ngày 10/12/2025, đã tìm thấy chủ nhân duy nhất của giải Jackpot trị giá 13.225.286.500 đồng tại tỉnh Phú Thọ.

Chỉ một ngày sau, kỳ QSMT 01280 ngày 11/12/2025, sản phẩm Power 6/55 cũng ghi nhận 01 khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh trúng giải Jackpot 2 với giá trị ấn tượng là 4.619.585.500 đồng.

Đáng chú ý nhất trong chuỗi sự kiện của Vietlott tuần này là lễ trao giải Jackpot Mega 6/45 kỳ QSMT số 01438 với giá trị "khủng" hơn 61,7 tỷ đồng cho anh L.N.Q – một thuê bao Viettel đến từ Hà Nội.

Cụ thể, anh L.N.Q đã trúng giải với số tiền chính xác là 61.756.239.000 đồng. Anh Q., hiện đang sinh sống và kinh doanh tự do tại Hà Nội, là một khách hàng quen thuộc của Vietlott, đặc biệt là các sản phẩm có giá trị lớn như Mega 6/45 và Power 6/55.

Anh Q. chia sẻ về khoảnh khắc may mắn: "Sáng hôm đó, khi đang chờ công việc và lướt Facebook, tôi thấy tin Jackpot Mega 6/45 đã vượt 60 tỷ đồng. Sau đó lại thấy thông tin Jackpot hiện lên nên nghĩ điềm lành. Tôi liền nạp 200.000 đồng vào Vietlott SMS và mua hết số tiền đó. Các dãy số tôi mua đều do hệ thống tự chọn ngẫu nhiên."

Dãy số mang lại giải Vietlott Jackpot Mega 6/45 hơn 61 tỷ đồng cho khách hàng.

Cách chơi Vietlott Power 6/55 và Mega 6/45

Mega 6/45 là sản phẩm đầu tiên và mang lại danh tiếng cho Vietlott nhờ cơ cấu giải thưởng đơn giản và cơ hội trúng Jackpot.

Cách chơi cơ bản: Người chơi chọn 6 cặp số trong tập hợp từ 01 đến 45.

Giá trị Jackpot khởi điểm: Giải Jackpot 1 (Giải đặc biệt) có giá trị tối thiểu là 12 tỷ đồng.

Nếu không có người trúng, toàn bộ số tiền Jackpot sẽ được cộng dồn sang kỳ quay thưởng tiếp theo, tạo ra những Jackpot có giá trị lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng.

Power 6/55 được ra mắt sau Mega 6/45 và được thiết kế để mang lại những giải thưởng có giá trị lớn hơn, với sự độc đáo là có đến hai giải Jackpot. Theo đó, người chơi chọn 6 cặp số trong tập hợp từ 01 đến 55.

Jackpot 1 (Giải Độc Đắc): có giá trị khởi điểm tối thiểu là 30 tỷ đồng.

Jackpot 2 (Giải Phụ): có giá trị khởi điểm tối thiểu là 3 tỷ đồng, với điều kiện trúng thưởng là khớp 5/6 số đã chọn và khớp thêm số đặc biệt do máy quay số mở thưởng chọn ngẫu nhiên.

Trường hợp khách hàng trúng Jackpot 2 trị giá hơn 4,6 tỷ đồng tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 11/12/2025 là một ví dụ điển hình của giải thưởng hấp dẫn này.

Cả Mega 6/45 và Power 6/55 đều được phân phối rộng rãi qua các kênh truyền thống và qua ứng dụng Vietlott SMS trên điện thoại, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người tham gia tìm kiếm cơ hội may mắn.