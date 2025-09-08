AVSHOW 2025: Không gian đa tầng của thế giới âm thanh và hình ảnh

Triển lãm Thiết bị Nghe nhìn – AVSHOW lần thứ 24 sẽ chính thức diễn ra tại khách sạn Sài Gòn Prince, TP.HCM trong ba ngày 12, 13 và 14/9/2025. Với quy mô 31 phòng trải dài từ lầu 1 đến lầu 3, sự kiện mang đến không gian trải nghiệm âm thanh – hình ảnh đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng, từ người chơi phổ thông đến giới audiophile.

Năm nay, AVSHOW tiếp tục là điểm hẹn quen thuộc với sự góp mặt của hàng trăm thương hiệu quốc tế và trong nước. Những tên tuổi lớn như Tannoy, Accuphase, Fyne Audio, JBL, TEAC, KEF, Sony, Cambridge Audio hay Monitor Audio được phân phối qua các nhà phân phối quen thuộc như Anh Duy Audio, PGI, The Experts Group, Thiên Hà Audio, SSQ Audio, Joe’s Audio, Streamcast. Bên cạnh đó, sự kiện đánh dấu sự trở lại của Wilson Audio, McIntosh, B&W, Marantz dưới sự phân phối của Đông Thành – Hòa Phúc, cũng như sự xuất hiện lần đầu của thương hiệu Hi-end Aries Cerat từ Black Dragon Audio và doanh nghiệp quốc tế Summer Audio, Simplicity Control đến từ Singapore và Hong Kong.

Các phòng trưng bày sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm đáng chú ý. Trong đó có đôi loa đầu bảng Perlisten S7t Black Edition lần đầu ra mắt thế giới, bộ sưu tập phiên bản giới hạn kỷ niệm 100 năm Luxman Centennial Collection, hay các sản phẩm mới từ ThivanLabs và Mavis Lab như MAVIS E1000P. Black Dragon Audio sẽ mang đến Aurora – đôi loa kèn semi-active từng gây tiếng vang tại Munich High End. Khu vực của The Experts Group cũng trưng bày nhiều kiệt tác như Monitor Audio Studio 89, ampli Cambridge EX Series hay dòng Rotel Michi.

Song song với đó, LP Camera Store phối hợp cùng Sony Vietnam tạo không gian trải nghiệm hình ảnh, phục vụ cả nhiếp ảnh gia, vlogger lẫn người yêu công nghệ. Các xu hướng nghe nhạc không dây, streaming trực tuyến, cùng hệ sinh thái loa di động ULT Power Sound của Sony cũng sẽ hiện diện.

Đáng chú ý, AVSHOW 2025 không chỉ là nơi trưng bày mà còn tổ chức bốn buổi workshop chuyên ngành tại phòng Lavender 2 với sự tham gia của các chuyên gia âm thanh. Khách tham quan còn có thể trải nghiệm các buổi trình diễn luân phiên tại lầu 2, thưởng thức không gian café miễn phí và tham dự nhiều hoạt động bên lề.

Với sự góp mặt của nhiều thương hiệu hi-fi và hi-end, sự kiện được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn của ngành nghe nhìn Việt Nam trong năm 2025, đặc biệt trong bối cảnh thị trường audio toàn cầu vẫn còn nhiều thách thức.



