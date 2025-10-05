Toyota Camry giảm giá trăm triệu

Trong tháng 10/2025, Toyota Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho toàn bộ các phiên bản Camry. Đây là lần đầu tiên mẫu sedan cỡ D này nhận ưu đãi trực tiếp từ hãng kể từ khi ra mắt thế hệ mới vào tháng 10/2024. Khoản hỗ trợ quy đổi tương đương 61–77 triệu đồng, giúp giá bán thực tế của Camry giảm từ mức 1,220–1,530 tỷ đồng xuống còn 1,154–1,453 tỷ đồng.

Bên cạnh chính sách từ hãng, các đại lý cũng áp dụng thêm ưu đãi riêng, bao gồm giảm giá trực tiếp hoặc tặng quà cho khách mua xe, với tổng giá trị ước tính 25–35 triệu đồng tùy phiên bản. Tính chung, mức giảm giá của Toyota Camry trong tháng 10 có thể lên tới khoảng 100 triệu đồng.

Đây được xem là động thái kích cầu doanh số trong giai đoạn thị trường đi ngang. Dù giảm giá, Camry hiện vẫn có giá bán cao bậc nhất phân khúc. Một số sản phẩm đối thủ của Camry có thể kể đến như Honda Accord - giá 1,319 tỷ đồng hay Kia K5 dao động từ 849–957 triệu đồng.

Dù giá cao, Camry vẫn tỏ ra hoàn toàn vượt trội về doanh số trong vài năm qua, gần như một mình gồng gánh phân khúc sedan cỡ D đang cực kỳ kén khách. mẫu sedan của Toyota vẫn duy trì vị thế dẫn đầu về doanh số. Trong 8 tháng đầu năm 2025, Toyota Camry đạt doanh số 1.531 xe, vượt xa các đối thủ như Kia K5 (157 xe), Mazda6 (56 xe) và Honda Accord (24 xe), theo số liệu từ VAMA.

Một điểm đáng khích lệ là phiên bản hybrid của Toyota Camry chiếm khoảng 60% tổng lượng xe bán ra, với 919 chiếc - cho thấy chiến lược hybrid hoá các model trong dải sản phẩm của Toyota đang có hiệu quả nhất định.

Camry hiện thuộc thế hệ thứ 9, mang phong cách thiết kế trẻ trung và hiện đại hơn so với trước. Phiên bản hybrid sử dụng động cơ xăng 2.5L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 224 mã lực, đi kèm hộp số e-CVT và dẫn động cầu trước. Bản động cơ xăng 2.0L cho công suất 170 mã lực, hộp số CVT.

Khoang nội thất được nâng cấp với màn hình lái kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình trung tâm 12,3 inch, cùng HUD 10 inch. Hàng ghế sau vẫn là điểm mạnh truyền thống với không gian rộng rãi và nhiều tiện nghi. Gói an toàn Toyota Safety Sense (TSS) cũng được bổ sung các tính năng mới như hỗ trợ ra khỏi xe an toàn và phanh hỗ trợ đỗ xe.

Sedan cỡ D hiện là một trong những phân khúc kén khách nhất trên thị trường. Mới đây, phân khúc này tiếp tục chứng kiến sự rời đi của 1 mẫu xe là Mazda6, khiến lựa chọn đã ít lại càng thêm ít.







