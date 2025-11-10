Lô Mitsubishi Destinator đầu tiên cập cảng Việt Nam: Ít nhất 2 bản với ngoại hình khác biệt, có ADAS, dễ 'hot' khi ra mắt đầu tháng sau

Lô Destinator đầu tiên cập cảng Việt Nam

Sau khi được bắt gặp chạy thử tại Việt Nam cách đây khoảng 3 tháng, những chiếc Mitsubishi Destinator bản thương mại nay đã chính thức cập cảng, sẵn sàng cho lễ ra mắt dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12/2025. Mẫu SUV 7 chỗ mới của hãng xe Nhật được nhập khẩu từ Indonesia, tương tự đàn em Xforce.

Những chiếc Destinator đầu tiên cập cảng Việt Nam. Ảnh: ST

Dựa vào hình ảnh lô cập cảng, có thể thấy Destinator phân phối cho thị trường Việt Nam có không dưới 2 phiên bản. Một bản có mâm tối màu, nhiều khả năng là bản tiêu chuẩn. Bản khác có bộ mâm phay, phối 2 tông màu, cùng viền kính chrome và camera ADAS ở kính lái, dễ là bản cao cấp. Tại Indonesia, xe được chia làm 3 bản gồm GLS, Exceed và Ultimate, theo thứ tự giá tăng dần.

Hình ảnh lô xe Destinator ngoài cảng cũng cho thấy màu sắc đa dạng. Xe có các màu sơn đỏ, đen, xám, xanh và trắng, cùng cả tùy chọn phối màu nóc đen giống Xforce.

Những chiếc Destinator bản tay lái thuận được bắt gặp chạy thử trước đó tại Việt Nam. Ảnh: ST

Giá Destinator là bao nhiêu?

Từ tháng 10, Mitsubishi đã mở chương trình nhận đặt cọc cho mẫu SUV 7 chỗ Destinator tại Việt Nam, với khoản tiền giữ chỗ 10 triệu đồng. Khách hàng đăng ký mua sớm từ ngày 15/10 đến trước thời điểm ra mắt sẽ được hưởng gói khuyến mãi gồm phim cách nhiệt cao cấp và phiếu dịch vụ trị giá 3 triệu đồng, tổng giá trị tương đương 14,5 triệu đồng.

Từ nay đến hết 31/12/2025, các chủ xe Mitsubishi hạng Bạch kim trong chương trình khách hàng thân thiết khi đặt mua hoặc thay thế xe hiện có bằng Destinator sẽ nhận thêm phiếu dịch vụ trị giá 15 triệu đồng cùng một phiếu ưu đãi 3 triệu đồng, nâng tổng giá trị hỗ trợ lên 33 triệu đồng.

Dù chưa công bố giá bán cụ thể, Mitsubishi cho biết Destinator sẽ có mức giá “cạnh tranh” trong phân khúc SUV 7 chỗ. Theo thông tin từ đại lý, mức tạm tính hiện vào khoảng trên 700 triệu đồng, tùy phiên bản. Giá quy đổi của Destinator tại Indonesia từ khoảng gần 620 triệu đồng.

Destinator tại Việt Nam sẽ có gì?

Mitsubishi Destinator mang nét gần giống đàn em Xforce nhưng hầm hố hơn bởi kích thước lớn hơn. Khoảng sáng gầm 214 mm cao vượt so với các mẫu SUV/crossover trong phân khúc C. Bộ mâm hợp kim kích thước 18 inch. Hệ thống đèn LED hoàn toàn.

Lợi thế của Destinator so với các xe phân khúc C là trục cơ sở lớn và khoảng sáng gầm cao. Ảnh: Mitsubishi

Khoang cabin bố trí 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi. Bảng điều khiển trung tâm được trang bị màn hình cảm ứng 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, kết hợp màn hình kỹ thuật số 8 inch sau vô-lăng. Hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium, điều hòa tự động hai vùng và các cổng sạc ở cả ba hàng ghế là những trang bị đáng chú ý được hé lộ sớm.

Thiết kế nội thất Destinator nhiều điểm giống Xforce. Ảnh: Mitsubishi

Destinator tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp. Đối chiếu với thị trường Indonesia, động cơ tương tự cho công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Xe có 5 chế độ lái gồm Normal, Wet, Mud, Gravel và Tarmac. Trong đó, chế độ Tarmac lần đầu tiên xuất hiện trên một mẫu xe Mitsubishi.

Cũng theo Mitsubishi, Destinator ở Việt Nam sẽ có ADAS. Nếu giống tại Indonesia, gói này sẽ gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, đèn pha tự động, cảnh báo xe phía trước khởi hành… cùng camera 360 độ.

Dựa vào kích thước và tầm giá dự kiến hơn 700 triệu đồng, có thể thấy Mitsubishi Destinator phù hợp xếp vào nhóm SUV/crossover cỡ C, cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Ford Territory, đồng thời có lợi thế về trục cơ sở dài 2.815 mm tiệm cận các mẫu SUV lớn hơn như Hyundai Santa Fe hay Kia Sorento.