Mitsubishi Destinator chốt ra mắt Việt Nam cuối năm kèm thông tin ‘hot’: Khuyến mãi hàng chục triệu đồng, máy turbo, có chế độ lái đặc biệt

Destinator nhận đặt cọc chính hãng, ra mắt cuối năm

Mitsubishi đã bắt đầu nhận đặt hàng Destinator tại Việt Nam, đồng thời đưa ra lịch ra mắt dự kiến của mẫu SUV 7 chỗ mới này vào cuối năm nay. Khoản đặt cọc trước là 10 triệu đồng.

Mitsubishi Destinator sẽ ra mắt Việt Nam cuối năm nay. Ảnh: Wiki

Không chỉ nhận đặt cọc sớm cho Destinator, hãng xe Nhật còn đưa ra khuyến mãi cho những ai đặt hàng chính hãng từ ngày 15/10/2025 cho tới trước ngày mẫu xe này chính thức ra mắt. Quà tặng là gói phim cách nhiệt và phiếu ưu đãi dịch vụ, giá trị quy đổi 14,5 triệu đồng.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ 15/10 đến hết 31/12/2025, các chủ xe Mitsubishi thuộc hạng Bạch kim theo tích điểm sử dụng dịch vụ của hãng khi đặt mua Destinator còn được tặng phiếu dịch vụ trị giá 15 triệu đồng, cộng thêm một phiếu dịch vụ trị giá 3 triệu đồng theo diện ưu đãi khi khi mua thêm hoặc thay thế xe Mitsubishi hiện tại. Như vậy, tổng giá trị khuyến mãi cao nhất khi đặt mua xe Destinator lên tới 33 triệu đồng.

Ngoài ra, hãng xe Nhật còn cho biết Destinator sẽ có “giá cạnh tranh” dù không đưa ra một con số tham khảo. Theo thông tin từ phía đại lý, mẫu xe này có giá tạm tính từ hơn 700 triệu đồng.

Thông tin sớm về Destinator tại Việt Nam

Cũng trong thông báo nhận đặt cọc xe, Mitsubishi còn hé lộ thêm một số thông tin về trang bị của Destinator cho thị trường Việt Nam.

Theo đó, xe sẽ dùng động cơ 1.5L turbo cùng 5 chế độ lái. Nếu giống tại thị trường Indonesia, động cơ này cho công suất 161 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp số CVT và dẫn động cầu trước. Trong 5 chế độ lái, hãng xe Nhật nhấn mạnh vào chế độ đường nhựa (Tarmac) lần đầu xuất hiện. Các chế độ khác là đường thường, đường bùn lầy, đường ướt và đường sỏi.

Destinator cho thị trường Việt Nam sẽ dùng động cơ 1.5L turbo. Ảnh: Mitsubishi

Ở bên trong, điểm nhấn đến từ cặp màn hình 8 inch sau vô-lăng và 12,3 inch cảm ứng trung tâm. Nhiều khả năng, trang bị này có trên các bản cao cấp. Tại Indonesia, bản tiêu chuẩn chỉ có màn hình 8 inch trung tâm, và màn hình 4,2 inch kèm đồng hồ cơ sau vô-lăng.

Cặp màn hình lớn là điểm nhấn khoang cabin. Ảnh: Mitsubishi

Trước đó, cách đây khoảng 2 tháng, một số chiếc Destinator cũng từng lộ diện tại Việt Nam. Mặt trước của xe cho thấy bản bán tại Việt Nam còn có ADAS. Tại Indonesia, gói ADAS trên Destinator có các tính năng kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, đèn pha tự động, cảnh báo xe phía trước khởi hành… đi cùng camera 360 độ.

Những chiếc Destinator bản tay lái thuận được bắt gặp chạy thử ở Việt Nam. Ảnh: T/H

Nếu đúng có mức giá chỉ từ trên 700 triệu đồng như theo dự kiến từ đại lý, Mitsubishi Destinator sẽ cạnh tranh với nhóm SUV cỡ C, gồm Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Ford Teritory. Xét về kích thước, Destinator cũng tương đương các mẫu xe cỡ C, nhưng có lợi thế ở trục cơ sở lớn hơn hẳn, lên tới 2.815 mm, có thể so sánh với Hyundai Santa Fe.