Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mitsubishi Destinator sắp bán tại Việt Nam có giá bảo dưỡng rẻ cỡ này: Chỉ 2,5 triệu đồng/năm, đi 5 năm không phải lo nghĩ

21-10-2025 - 11:01 AM | Thị trường

Mitsubishi Destinator không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ với thiết kế hiện đại mà còn bởi mức chi phí bảo dưỡng dài hạn khá hợp lý, theo tiết lộ từ chính hãng.

Mitsubishi Destinator đang thu hút nhiều sự quan tâm từ người tiêu dùng Indonesia và cả khách hàng Việt Nam khi dự kiến ra mắt vào cuối năm nay. Tại Indonesia, xe có giá từ 395 triệu rupiah, quy đổi tương đương 628 triệu đồng. Trong khi đó, giá xe tạm tính tại Việt Nam từ khoảng hơn 700 triệu đồng.

Mitsubishi Destinator sắp bán tại Việt Nam có giá bảo dưỡng rẻ cỡ này: Chỉ 2,5 triệu đồng/năm, đi 5 năm không phải lo nghĩ- Ảnh 1.

Mitsubishi Destinator sắp bán tại Việt Nam có giá bảo dưỡng rẻ cỡ này: Chỉ 2,5 triệu đồng/năm, đi 5 năm không phải lo nghĩ- Ảnh 2.

Mitsubishi Destinator từng xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh: T/H

Không chỉ có giá xe cạnh tranh trong nhóm SUV 7 chỗ, Destinator hứa hẹn còn có chi phí bảo dưỡng rất thấp. Đại diện PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia chia sẻ với tờ Kompas của nước này, cho biết tổng chi phí bảo dưỡng định kỳ của Mitsubishi Destinator trong vòng 5 năm hoặc 100.000 km vẫn ở mức khá dễ chịu.

Cụ thể, theo phía Mitsubishi tại Indonesia, tổng chi phí dịch vụ và thay thế phụ tùng hao mòn nhanh cho cả chu kỳ 5 năm đó chỉ khoảng 7,866 triệu rupiah (khoảng 12,5 triệu đồng). Như vậy, tính trung bình, mỗi năm, tiền bảo dưỡng mẫu xe này chỉ khoảng 2,5 triệu đồng theo tỷ giá quy đổi. Đây là con số khá cạnh tranh trong phân khúc SUV 7 chỗ, đặc biệt khi xét tới trang bị và công nghệ mà mẫu xe này sở hữu.

Mitsubishi Destinator sắp bán tại Việt Nam có giá bảo dưỡng rẻ cỡ này: Chỉ 2,5 triệu đồng/năm, đi 5 năm không phải lo nghĩ- Ảnh 3.

Chi phí bảo dưỡng rẻ là một điểm nhấn mới của Destinator. Ảnh: T/H

Destinator được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.5L mã 4B40 MIVEC, cho công suất tối đa 163 PS (160 mã lực) tại 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 250 Nm trong dải 2.500 - 4.000 vòng/phút. Sức mạnh này được truyền tới cầu trước thông qua hộp số tự động CVT. Xe có 5 chế độ lái.

Mitsubishi Destinator sắp bán tại Việt Nam có giá bảo dưỡng rẻ cỡ này: Chỉ 2,5 triệu đồng/năm, đi 5 năm không phải lo nghĩ- Ảnh 4.

Nội thất xe có nhiều điểm tương đồng Xforce. Ảnh: Wiki

Xe có kích thước tổng thể dài 4.680 mm, rộng 1.840 mm, cao 1.780 mm và khoảng sáng gầm lên tới 244 mm. So với Xpander Cross (4.500 x 1.800 x 1.750 mm, khoảng sáng gầm 225 mm), Destinator nhỉnh hơn đáng kể ở mọi thông số, thậm chí khoảng sáng gầm còn vượt nhiều mẫu SUV cỡ D hiện có trên thị trường.

Khoang nội thất là điểm nhấn đáng chú ý với cụm màn hình kép gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch phía sau vô-lăng và màn hình trung tâm cảm ứng 12,3 inch. Thiết kế tổng thể cabin tương tự Xforce. Công nghệ trên mẫu xe này còn nổi bật với ADAS và camera 360 độ.

'Ông trùm' xe tải tại Việt Nam ra mắt xe điện giá chưa đến 300 triệu đồng: ngang cỡ Suzuki Swift, đi Hà Nội-Nghệ An chỉ trong 1 lần sạc

Theo Khôi Nguyên

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một loại gia vị triệu đô thế giới rất hiếm nhưng Việt Nam trồng bạt ngàn: 31 quốc gia liên tục săn đón, nước ta xuất khẩu hơn 3.000 tấn

Một loại gia vị triệu đô thế giới rất hiếm nhưng Việt Nam trồng bạt ngàn: 31 quốc gia liên tục săn đón, nước ta xuất khẩu hơn 3.000 tấn Nổi bật

2 chiếc iPhone cũ 'siêu rẻ' giá dưới 10 triệu

2 chiếc iPhone cũ 'siêu rẻ' giá dưới 10 triệu Nổi bật

Giá bạc chờ tín hiệu cắt giảm lãi suất từ FED

Giá bạc chờ tín hiệu cắt giảm lãi suất từ FED

10:30 , 21/10/2025
Qua thời ‘kèm lạc’ tới nửa tỷ, Toyota Prado nay giảm giá tại đại lý: Thực tế còn 3,43 tỷ đồng, lý do đến từ một điều dễ hiểu

Qua thời ‘kèm lạc’ tới nửa tỷ, Toyota Prado nay giảm giá tại đại lý: Thực tế còn 3,43 tỷ đồng, lý do đến từ một điều dễ hiểu

09:58 , 21/10/2025
Giá cà phê hôm nay 21-10: Arabica leo đỉnh, Robusta Việt có cơ hội vàng

Giá cà phê hôm nay 21-10: Arabica leo đỉnh, Robusta Việt có cơ hội vàng

09:25 , 21/10/2025
5 doanh nghiệp trúng đấu giá hạn ngạch nhập khẩu 100.000 tấn đường

5 doanh nghiệp trúng đấu giá hạn ngạch nhập khẩu 100.000 tấn đường

08:03 , 21/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên