Mitsubishi Destinator sắp bán tại Việt Nam có giá bảo dưỡng rẻ cỡ này: Chỉ 2,5 triệu đồng/năm, đi 5 năm không phải lo nghĩ

Mitsubishi Destinator đang thu hút nhiều sự quan tâm từ người tiêu dùng Indonesia và cả khách hàng Việt Nam khi dự kiến ra mắt vào cuối năm nay. Tại Indonesia, xe có giá từ 395 triệu rupiah, quy đổi tương đương 628 triệu đồng. Trong khi đó, giá xe tạm tính tại Việt Nam từ khoảng hơn 700 triệu đồng.

Mitsubishi Destinator từng xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh: T/H

Không chỉ có giá xe cạnh tranh trong nhóm SUV 7 chỗ, Destinator hứa hẹn còn có chi phí bảo dưỡng rất thấp. Đại diện PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia chia sẻ với tờ Kompas của nước này, cho biết tổng chi phí bảo dưỡng định kỳ của Mitsubishi Destinator trong vòng 5 năm hoặc 100.000 km vẫn ở mức khá dễ chịu.

Cụ thể, theo phía Mitsubishi tại Indonesia, tổng chi phí dịch vụ và thay thế phụ tùng hao mòn nhanh cho cả chu kỳ 5 năm đó chỉ khoảng 7,866 triệu rupiah (khoảng 12,5 triệu đồng). Như vậy, tính trung bình, mỗi năm, tiền bảo dưỡng mẫu xe này chỉ khoảng 2,5 triệu đồng theo tỷ giá quy đổi. Đây là con số khá cạnh tranh trong phân khúc SUV 7 chỗ, đặc biệt khi xét tới trang bị và công nghệ mà mẫu xe này sở hữu.

Chi phí bảo dưỡng rẻ là một điểm nhấn mới của Destinator. Ảnh: T/H

Destinator được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.5L mã 4B40 MIVEC, cho công suất tối đa 163 PS (160 mã lực) tại 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 250 Nm trong dải 2.500 - 4.000 vòng/phút. Sức mạnh này được truyền tới cầu trước thông qua hộp số tự động CVT. Xe có 5 chế độ lái.

Nội thất xe có nhiều điểm tương đồng Xforce. Ảnh: Wiki

Xe có kích thước tổng thể dài 4.680 mm, rộng 1.840 mm, cao 1.780 mm và khoảng sáng gầm lên tới 244 mm. So với Xpander Cross (4.500 x 1.800 x 1.750 mm, khoảng sáng gầm 225 mm), Destinator nhỉnh hơn đáng kể ở mọi thông số, thậm chí khoảng sáng gầm còn vượt nhiều mẫu SUV cỡ D hiện có trên thị trường.

Khoang nội thất là điểm nhấn đáng chú ý với cụm màn hình kép gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch phía sau vô-lăng và màn hình trung tâm cảm ứng 12,3 inch. Thiết kế tổng thể cabin tương tự Xforce. Công nghệ trên mẫu xe này còn nổi bật với ADAS và camera 360 độ.