Sở hữu Geely Coolray chỉ từ 499 triệu đồng: Bộ 3 ưu đãi lớn nhất Quý 4 từ Geely Việt Nam

Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào Quý 4, giai đoạn được xem là "thời điểm vàng" với sức mua tăng cao đột biến, khi người tiêu dùng tích cực sắm sửa xe mới để phục vụ nhu cầu đi lại cuối năm và chuẩn bị đón Tết. Trong bối cảnh các hãng xe đua nhau tung ra ưu đãi hấp dẫn, Geely Việt Nam đã tạo nên một cú hích lớn với việc công bố "Bộ 3 ưu đãi" chưa từng có, áp dụng cho toàn bộ dải sản phẩm, từ Coolray, Monjaro đến EX5. Chương trình này không chỉ làm nóng phân khúc mà còn mang đến cơ hội sở hữu xe chất lượng quốc tế với chi phí tối ưu nhất.

Chương trình được thiết kế nhằm mang đến cơ hội sở hữu xe Geely dễ dàng nhất, đặc biệt là mẫu SUV đô thị đang rất được ưa chuộng – Geely Coolray, với mức giá khởi điểm chỉ 499 triệu đồng.

Geely Coolray: Quyết chiến phân khúc SUV đô thị với giá 499 triệu đồng

Geely Coolray, mẫu SUV đô thị năng động, được xem là át chủ bài của Geely trong chương trình ưu đãi tháng 10. Nhằm kích cầu mạnh mẽ, Geely Việt Nam áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính trực tiếp: Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản. Chính sách này giảm đáng kể áp lực lăn bánh, giúp Coolray trở thành lựa chọn lý tưởng với mức giá niêm yết cạnh tranh:

- Bản Standard: 499 triệu đồng

- Bản Premium: 539 triệu đồng

- Bản Flagship: 628 triệu đồng

Đáng chú ý, khách hàng lựa chọn phiên bản cao cấp nhất – Coolray Flagship – sẽ nhận được ưu đãi kép với việc TẶNG thêm 2 năm bảo hiểm thân vỏ, một giá trị cộng thêm đáng kể, đảm bảo sự an tâm tuyệt đối cho người sử dụng trong 2 năm đầu.

Geely Coolray không chỉ là một chiếc SUV đô thị về mặt thiết kế mà còn sở hữu sức mạnh vận hành vượt trội trong phân khúc. Cung cấp sức mạnh là động cơ 1.5L Turbo mạnh mẽ, sản sinh công suất cực đại 177 mã lực và mô-men xoắn 255 Nm. Kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp tiên tiến, Coolray mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng và cảm giác lái thể thao, linh hoạt.

Bộ 3 ưu đãi toàn diện: Cơ hội cho Monjaro và EX5

"Bộ 3 ưu đãi" của Geely Việt Nam thể hiện sự linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường.

Tập trung vào thúc đẩy xu hướng xe điện, EX5 là mẫu xe nhận được ưu đãi giảm tiền mặt trực tiếp và trọn bộ sạc tiện nghi. Cụ thể, khi khách hàng mua xe trong tháng này sẽ nhận ngay ưu đãi 34 triệu đồng cho phiên bản Max và 30 triệu đồng cho phiên bản Pro, đi kèm là bộ quà tặng thiết thực bao gồm 01 bộ sạc cầm tay 2.2kW và 01 bộ sạc treo tường 7kW.

Trong khi đó, Geely Monjaro khẳng định vị thế với ưu đãi giá trị cao. Bản Premium được ưu đãi tiền mặt trực tiếp lên đến 100 triệu đồng, trong khi Bản Flagship được Tặng 50% lệ phí trước bạ. Đây là những ưu đãi chưa từng có trong phân khúc SUV hạng D cao cấp.

Đặc quyền giá trị gia tăng từ hệ sinh thái Tasco Auto

Không dừng lại ở ưu đãi giá, Geely Việt Nam còn nâng tầm trải nghiệm sở hữu xe bằng loạt đặc quyền giá trị gia tăng độc quyền từ hệ sinh thái Tasco Auto và VETC, khẳng định cam kết chăm sóc khách hàng toàn diện.

Theo đó, khách hàng mua xe Geely trong tháng 10 còn được hưởng loạt đặc quyền vượt trội từ hệ thống phân phối Tasco Auto và VETC. Các đặc quyền bao gồm việc Tặng 1.000.000 điểm VETC và nâng hạng Hội viên Bạch Kim tại VETC Loyalty, cùng với gói VETC Cứu hộ toàn quốc 24/7, sử dụng miễn phí không gian làm việc chung (Tasco Co-Club), ưu tiên đỗ xe và ưu tiên dịch vụ sửa chữa, giao xe tận nhà.

Cùng với ưu đãi bán hàng, Geely Việt Nam cũng chứng minh cam kết phát triển bền vững bằng việc khai trương đồng loạt 6 showroom mới tại các tỉnh, thành phố lớn, nâng tổng số showroom trên toàn quốc lên 34 điểm.

Việc mở rộng mạng lưới này không chỉ tăng cường khả năng tiếp cận sản phẩm mà còn đảm bảo chất lượng dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn quốc tế, củng cố triết lý "Mua xe chất – Chăm xe hay – An tâm mỗi ngày."

Với chương trình ưu đãi hấp dẫn và mạng lưới dịch vụ không ngừng mở rộng, Geely Việt Nam đang tạo ra một bước tiến vững chắc, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tăng cao của thị trường cuối năm và thực hiện sứ mệnh "Kiến tạo trải nghiệm di chuyển thông minh, nâng tầm giá trị sống" cho người tiêu dùng Việt. Khách hàng có thể truy cập https://geelyauto.vn để biết thêm chi tiết và đăng ký lái thử miễn phí.