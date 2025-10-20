Tại Trung Quốc, thương hiệu ô tô Dongfeng đã ra mắt mẫu xe điện Nammi 01 phiên bản nâng cấp 2026. Mẫu xe hatchback được bán với tất cả 8 phiên bản, giá dao động từ 59.800-92.800 NDT (tương đương 221-343 triệu đồng).

Về thiết kế, Dongfeng Nammi 01 EV 2026 vẫn giữ phong cách bo tròn, thân thiện với môi trường và phù hợp với không gian đô thị, song được điều chỉnh để trẻ trung và hiện đại hơn. Điểm nhấn nổi bật là tùy chọn màu sơn hai tông mới Spirit Green kết hợp thân xe xanh lá cùng mui trắng mang đến cảm giác tươi sáng và cá tính. Ngoài ra, người dùng còn có thể chọn các phối màu bắt mắt khác như tím/trắng huyền bí, đỏ/trắng vàng và hồng/trắng.﻿

Phần đầu xe được trang bị đèn pha tách rời kết hợp dải LED chạy ban ngày dạng thấu kính, cùng lưới tản nhiệt đen mang đến diện mạo thể thao. Ở các phiên bản cao cấp, Nammi 01 EV còn có đèn pha LED tự động điều chỉnh góc chiếu, tay nắm cửa ẩn, cửa không khung và mâm hợp kim hai tông màu kích thước 17 inch.﻿

Kích thước tổng thể của xe vẫn được giữ nguyên ở mức 4.020x1.810x1.570 mm, chiều dài cơ sở 2.663 mm, tương đương các mẫu hatchback hạng B như Mazda2 hay Suzuki Swift. Điều này đảm bảo khả năng xoay trở linh hoạt trong đô thị mà vẫn duy trì không gian nội thất đủ rộng rãi. Hàng ghế sau có thể gập phẳng hoàn toàn, giúp dung tích khoang hành lý tăng từ 326 lít lên đến 945 lít, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày hoặc du lịch ngắn ngày.﻿

Khoang cabin tiếp tục theo phong cách tối giản và hiện đại, với bảng đồng hồ kỹ thuật số 5 inch cùng màn hình trung tâm cảm ứng 12,8 inch nay được nâng cấp lên độ phân giải Full HD (1.920x1.080 pixel). Hệ thống thông tin giải trí tích hợp bộ nhớ 8 GB, điều khiển giọng nói AI 2 vùng, chức năng đánh thức bằng giọng nói và chế độ thú cưng hữu ích khi đỗ xe trong thời gian dài.﻿

Nội thất của Nammi 01 EV 2026 cũng được làm mới với chủ đề màu xanh, thể hiện tinh thần thân thiện môi trường. Các phiên bản cao cấp sở hữu nhiều trang bị đáng giá như ghế da, sạc điện thoại không dây 50W, ghế trước thông gió và sưởi, ghế lái chỉnh điện 6 hướng có nhớ vị trí và chào mừng người lái.﻿

Về sức mạnh, tất cả các phiên bản Nammi 01 EV 2026 đều sử dụng động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu đặt phía trước cho công suất tối đa 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại 160 Nm. Xe có hai tùy chọn pin gồm 31,45 kWh cho phạm vi di chuyển theo tiêu chuẩn CLTC 330 km và 42,3 kWh cho phạm vi 430 km.﻿

Ngoài ra, Dongfeng Nammi 01 EV 2026 còn hỗ trợ sạc điện cho thiết bị ngoài (V2L) và được trang bị camera toàn cảnh 540°, cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ giữ làn (LKA), hỗ trợ hành trình tích hợp (ICA) và phanh khẩn cấp tự động (AEB), mang lại trải nghiệm lái an toàn và thông minh.﻿

Trong tháng 9, Nammi 01 đã đạt doanh số 2.625 xe, xếp thứ 10 trong số các xe điện cỡ nhỏ tại Trung Quốc. Với mức giá dưới 60.000 nhân dân tệ và những nâng cấp tập trung vào công nghệ và cá nhân hóa màu sắc, phiên bản 2026 cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe phổ biến như BYD Seagull, Wuling Bingo và Geely Geome Xingyuan (giá 68.800-98.800 NDT).﻿